Когда Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону?

Вот уже почти три десятилетия, как название небольшого городка Шенген в Люксембурге, расположенного на границе с Германией и Францией, стало символом свободного передвижения по Европе.

В настоящее время членами Шенгенской зоны являются 23 страны Евросоюза. Кипр и Ирландия по-прежнему находятся вне этой группы. В Шенгенское соглашение также входят страны, не являющиеся членами ЕС, такие, как

Исландия.

Норвегия.

Швейцария.

Лихтенштейн.

Первые страны присоединились к Шенгенской зоне в 1995 году, когда был официально отменен пограничный контроль на внутренних границах Европейского Союза.

Последней страной, присоединившейся к Шенгенской группе, стала Хорватия. Произошло это 1 января 2023 года.

После длительного переговорного процесса (с Австрией) Болгарии и Румынии удалось преодолеть вето Вены и 31 марта 2024 года эти страны официально присоединяться к Шенгенской зоне.

Почему раньше эти государства не входили в Шенген?

Румыния и Болгария вступили в Европейский Союз еще в 2007 году. Однако из-за своего расположения на одном из балканских маршрутов Болгария и Румыния уже более десяти лет испытывают трудности со входом в Шенгенскую зону.

Впервые Еврокомиссия подтвердила готовность присоединить эти страны к общей приграничной зоне в 2012 году. Бухарест и София были близки к успеху в декабре 2022 года. Но, как говорится, не сложилось…

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Хотя, по мнению Еврокомиссии, обе страны были готовы к этому шагу уже в январе 2023 года (вместе с Хорватией), но из-за вето Австрии в отношении Болгарии и Румынии и Нидерландов касаемо только Софии обе страны не были включены в эту зону.

Как известно, вступая в Евросоюз, страны должны присоединиться к его политике и при этом выполнить определенные условия. Показательными в этом плане являются еврозона и Шенгенская группа. В случае свободного пересечения границ страны должны соблюдать стандарты, процедуры и, прежде всего, доверять друг другу.

В случае с Болгарией и Румынией Австрия долгое время блокировала членство этих стран из-за высокого уровня коррупции и проблемы торговли нелегальными товарами и людьми. В совместной трехсторонней декларации с Австрией изложены обязательства Болгарии и Румынии по укреплению функционирования Шенгенской зоны.

В свою очередь Европейская комиссия взяла на себя обязательство поддерживать Болгарию и Румынию в защите внешних границ ЕС.

Какие ограничения сохранятся для этих стран?

До сих пор либерализация в рамках Шенгена представляла собой процесс, затрагивающий все пункты пересечения границ – морские, воздушные и автомобильные.

В случае Болгарии и Румынии с 31 марта 2024 года свобода передвижения будет распространяться только на пункты пропуска в аэропортах и морских портах. Сокращение пограничного контроля на наземных пунктах пропуска может быть отложено.

Дискуссии о дате возможной отмены проверок лиц на внутренних сухопутных границах продолжатся в 2024 году, а решение Европейского совета по этому поводу должно быть принято «в разумные сроки».

Подытожим. Присоединение к Шенгенской зоны – долгожданный и исторический момент для Болгарии и Румынии, а также огромный шаг вперед для обеих стран. Эти государства довольно долго и упорно шли к либерализации таможенного контроля и наконец-то их усилия, целеустремленность и настойчивость увенчались успехом.

Пусть сейчас они лишь частично выиграют от привилегий пребывания в Шенгенской зоне, но даже такой формата участия принесет им серьезные экономические бонусы. Да и любители отдыха в солнечной Болгарии или таинственной Румынии из других стран ЕС также по достоинству оценят таможенную либерализацию.