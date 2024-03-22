С 01.04.2024 Румыния и Болгария частично войдут в Шенгенскую зону
Этой весной Шенгенская зона должна быть расширена двумя новыми странами, которые уже давно являются членами Евросоюза. Это Румыния и Болгария – государства, расположенные на одном из балканских миграционных маршрутов, которые уже более десяти лет борются за место в этом пространстве.
Однако полное включение обеих стран в зону свободного передвижения будет несколько растянуто во времени. Подробности читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Когда Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону?
- Почему раньше эти государства не входили в Шенген?
- Какие ограничения сохранятся для этих стран?
Когда Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону?
Вот уже почти три десятилетия, как название небольшого городка Шенген в Люксембурге, расположенного на границе с Германией и Францией, стало символом свободного передвижения по Европе.
В настоящее время членами Шенгенской зоны являются 23 страны Евросоюза. Кипр и Ирландия по-прежнему находятся вне этой группы. В Шенгенское соглашение также входят страны, не являющиеся членами ЕС, такие, как
- Исландия.
- Норвегия.
- Швейцария.
- Лихтенштейн.
Первые страны присоединились к Шенгенской зоне в 1995 году, когда был официально отменен пограничный контроль на внутренних границах Европейского Союза.
Последней страной, присоединившейся к Шенгенской группе, стала Хорватия. Произошло это 1 января 2023 года.После длительного переговорного процесса (с Австрией) Болгарии и Румынии удалось преодолеть вето Вены и 31 марта 2024 года эти страны официально присоединяться к Шенгенской зоне.
Почему раньше эти государства не входили в Шенген?
Румыния и Болгария вступили в Европейский Союз еще в 2007 году. Однако из-за своего расположения на одном из балканских маршрутов Болгария и Румыния уже более десяти лет испытывают трудности со входом в Шенгенскую зону.
Впервые Еврокомиссия подтвердила готовность присоединить эти страны к общей приграничной зоне в 2012 году. Бухарест и София были близки к успеху в декабре 2022 года. Но, как говорится, не сложилось…КонсультантДмитрий КонстантиновичХотя, по мнению Еврокомиссии, обе страны были готовы к этому шагу уже в январе 2023 года (вместе с Хорватией), но из-за вето Австрии в отношении Болгарии и Румынии и Нидерландов касаемо только Софии обе страны не были включены в эту зону.
Как известно, вступая в Евросоюз, страны должны присоединиться к его политике и при этом выполнить определенные условия. Показательными в этом плане являются еврозона и Шенгенская группа. В случае свободного пересечения границ страны должны соблюдать стандарты, процедуры и, прежде всего, доверять друг другу.
В случае с Болгарией и Румынией Австрия долгое время блокировала членство этих стран из-за высокого уровня коррупции и проблемы торговли нелегальными товарами и людьми. В совместной трехсторонней декларации с Австрией изложены обязательства Болгарии и Румынии по укреплению функционирования Шенгенской зоны.
В свою очередь Европейская комиссия взяла на себя обязательство поддерживать Болгарию и Румынию в защите внешних границ ЕС.
Какие ограничения сохранятся для этих стран?
До сих пор либерализация в рамках Шенгена представляла собой процесс, затрагивающий все пункты пересечения границ – морские, воздушные и автомобильные.
В случае Болгарии и Румынии с 31 марта 2024 года свобода передвижения будет распространяться только на пункты пропуска в аэропортах и морских портах. Сокращение пограничного контроля на наземных пунктах пропуска может быть отложено.
Дискуссии о дате возможной отмены проверок лиц на внутренних сухопутных границах продолжатся в 2024 году, а решение Европейского совета по этому поводу должно быть принято «в разумные сроки».
Подытожим. Присоединение к Шенгенской зоны – долгожданный и исторический момент для Болгарии и Румынии, а также огромный шаг вперед для обеих стран. Эти государства довольно долго и упорно шли к либерализации таможенного контроля и наконец-то их усилия, целеустремленность и настойчивость увенчались успехом.
Пусть сейчас они лишь частично выиграют от привилегий пребывания в Шенгенской зоне, но даже такой формата участия принесет им серьезные экономические бонусы. Да и любители отдыха в солнечной Болгарии или таинственной Румынии из других стран ЕС также по достоинству оценят таможенную либерализацию.
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