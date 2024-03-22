Воеводский ужонд в Малопольском воеводстве

Центральный ужонд Малой Польши располагается в Кракове. Есть в этом городе и вспомогательный офис Отдела интеграции иностранцев Департамента социальной политики. Отдельное представительство находится в городе Новы-Сонч. Однако у каждого из объектов есть своя специфика работы.

Ужонд в Кракове

Адрес главного уженда ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków Телефон (Инфолиния, будни с 8:00 до 16:00) 12 210 20 20 Telekonsultant (Телеконсультант, 24/7) 12 210 20 22 График работы понедельник с 7:00 до 18:00;

вторник с 7:30 до 15:30;

среда с 7:30 до 15:30;

четверг с 7:30 до 15:30;

пятница с 7:30 до 15:30;

суббота выходной;

воскресение выходной. Общий сайт www.malopolska.uw.gov.pl Сайт для иностранцев infoopt.pl Электронная почта (общая) sc@malopolska.uw.gov.pl Электронная почта (Инфолиния) info.opt@muw.pl Электронная почта для регистрации визита rezerwacja.opt@muw.pl

Главный офис на карте

Вспомогательный офис

Адрес дополнительного офиса Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Телефон 12 426 90 01 Электронная почта fami@malopolska.uw.gov.pl

Не указанные в таблице сведения совпадают с главным офисом.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание на адрес сайта. В Малопольском воеводстве есть отдельный портал для иностранцев. Через него осуществляется, например, запись на посещение (рассмотрим далее), там содержится много справочной информации.

Ужонд в Новы-Сонч

Очень важно понимать, что ужонд в Новы-Сонч предназначен только для карт часовего побыту (временного пребывания) всех типов. Вопросы карт сталего побыту, долгосрочного резидента ЕС, карты поляка и другие необходимо решать в Кракове.

Обратиться в данный офис могут жители следующих повятов:

Горлицкий.

Лимановский.

Новы-Сончский.

Новы-Таргский.

Татранский.

Основная информация:

Адрес уженда Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Телефоны 18 540 23 25, 18 540 23 26 Часы работы понедельник с 9:00 до 17:00;

вторник с 7:30 до 15:30;

среда с 7:30 до 15:30;

четверг с 7:30 до 15:30;

пятница с 7:30 до 15:30;

суббота выходной;

воскресение выходной.

Регистрация для посещения осуществляется таким же способом, как и в Кракове. Этот вопрос рассмотрим ниже.

Как иностранцы могут подать документы в ужонд?

Подача документов осуществляется привычными способами лично в офисе (или через представителя, если по конкретному делу такая форма допустима) или по почте. Онлайн-методов на данный момент не существует.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В некоторых официальных информационных сообщениях встречается форма подачи «через платформу ePUAP », однако найти описание такой подачи пока не удалось. Возможно, она появится в ближайшее время, либо не относится к случаям легализации иностранцев.

Как записаться на посещение уженда Малой Польши?

Для личного посещения офиса требуется предварительная регистрация. Выполняется она для Малопольского воеводского уженда специфическим методом:

Скачайте и заполните по-польски специальную таблицу (📄 скачать doc-файл). Если подаются документы всей семьей, в таблицу вносятся все участники, включая детей. Необходимо указать для каждого: Имя и фамилию.

Гражданство.

Дату рождения.

Номер телефона.

Текущее основание для легального пребывания (например, карта побыту, национальная виза + страна выдачи, шенгенская виза + страна выдачи, режим безвизового въезда).

Срок действия действующего основания легального проживания.

Основания для подачи заявления (например, работа, учеба).

Место подачи заявления (Краков или Новый Сонч). В таблицу нельзя ничего добавлять, приписывать, удалять или изменять поля. Это может привести к отказу в регистрации. Отправьте файл по электронной почте на адрес rezerwacja.opt@muw.pl. В теме письма укажите: «legalizacja pobytu – [имя и фамилию]». Если регистрируется несколько человек, в теме имена и фамилии должны быть указаны каждого из них. В течение 5 рабочих дней должен прийти ответ с датой и временем посещения. Письмо без вложенного файла будет удалено системой автоматически. В ответном сообщении, кроме прочего, будет идентификационный код. Обязательно сохраните его, он потребуется при посещении уженда, чтобы подтвердить регистрацию. Если предложенная дата не подходит, надо сообщить об этом немедленно, ответом на полученное сообщение.

После согласования даты останется явиться за 15 минут до указанного времени, чтобы успеть подтвердить регистрацию на месте.

Если с регистрацией возникла проблема (не удалось записаться в ужонд), решать ее необходимо через email: info.opt@muw.pl

Особенности получения карты побыту в ужендах Кракова и Новы-Сонч

При подаче документов в ужонд в Кракове на карту побыту (так же как и в офисе Новы-Сонч), основные правила такие же как и везде. Для заполнения внесека можно использовать, например, специальный портал MOS.

Однако есть и свои технологические особенности, к примеру, связанные с процессами уточнения статуса и получения готовых карт. Их рассмотрим далее во всех подробностях, а пока консолидируем все данные, которые имеют отношение к картам побыту:

Email для регистрации посещения rezerwacja.opt@muw.pl Адрес для почтового отправления Ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków. Ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz. Номер счет для оплат гербового сбора и адресат платежа 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 Wydział Podatków i Opłat UMK Номер счета для оплаты изготовления пластиковой карты побыту (после получения положительной децизии) и адресат платежа 08 101 012 700 051 220 000 000 000 Małopolski Urząd Wojewódzki Официальная информация о картах побыту в уженде Кракова / Новы-Сонч Перейти (на странице выберите нужные основания)

Номера счетов для оплаты

Несколько слов о номерах счетов. Обратите внимание, что они разные для оплаты гербового сбора и для изготовления готовой карты.

Данные реквизиты могут измениться. Их номера в таблице выше являются ссылками на официальную страницу, где можно найти, в том числе, и эти данные. Обязательно уточните их перед осуществлением платежа.

Как узнать статус дела в Малопольском уженде?

Проверка статуса дела онлайн в Малой Польше пока недоступна. Чтобы узнать в каком состоянии запрос на карту побыту в уженде Кракова или Новы-Сонч, есть следующие способы:

По электронной почте opt@muw.pl.

По телефону 12 210 20 20.

Непосредственно в уженде.

Сложность в том, что для проверки статуса запроса на карту по телефону или email, может потребоваться номер дела, а узнать его можно только у своего инспектора.

Как получить готовую карту?

Для получения готовой карты побыту в уженде Кракова или Новы-Сонч так же необходима предварительная регистрация. Но осуществляется запись своим способом, и на другом сайте:

Перейдите на страницу услуги. Выберите получение новой карты или замена (например, при утрате). Заполните и отправьте форму.

Останется дождаться ответа и посетить выбранный офис в указанное время, чтобы забрать готовую карту побыту.

Основные этапы получения карты побыту в уженде Кракова и Новы-Сонч

В заключении напомним основные этапы оформления карты побыту в Польше:

Если какой-то из этапов пока знаком не во всех подробностях, обязательно перейдите по ссылке на него, чтобы изучить тематический материал.

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