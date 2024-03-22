Призыв ZUS

Управление социального страхования напоминает о необходимости обновления контактных данных физических лиц, как осуществляющих предпринимательскую деятельностью, так и тех, кто ею не занимается.

Для ZUS важно иметь актуальные контактные данные, в том числе, в связи с защитой персональных данных. Вместе с тем, число случаев, когда информация, в том числе и персональная, отправляется по недействительному адресу, значительно увеличилось.

ЗУС напоминает, что с учетом art.41 Kodeksu postępowania administracyjnego, стороны обязаны всегда сообщать об изменении своего адреса, в том числе электронного.

Юридические последствия неверного адреса

Доставка информации по указанному адресу имеет юридическую силу, даже если этот адрес изменился, но об этом не было своевременно сообщено.

«Если ваш адрес недействителен, и мы отправляем корреспонденцию на этот адрес, она будет считаться ​​эффективно доставленной. Последствия доставки несете вы как адресат. Поэтому, чтобы мы могли доставить корреспонденцию на правильный адрес, вы должны уведомлять нас о любых обновлениях, в том числе об изменении электронного адреса», — сказано в обращении ZUS.

Устаревшие контакты и проблема с защитой персональных данных

Еще одна проблема, с которой сталкивается ZUS, невозможность защитить личные данные заявителей. Наличие устаревших контактов означает, что важная с точки зрения заявителя информация отправляется ZUS на устаревший адрес и может попасть в нежелательные руки.

По мнению ЗУС, существует риск нарушения прав и свобод, связанных с разглашением персональных данных, содержащихся в переписке. Это может привести к материальному и нематериальному ущербу, включая серьезный, такой как кража личных данных, финансовые потери или репутационный ущерб.

Как изменить данные адреса в ZUS?

Изменить адресные данные можно двумя способами:

Лично в ближайшем филиале ZUS.

Онлайн.

Разумеется, второй способ обновить адресные данные — самый оперативный и удобный. Чтобы проверить имеющиеся данные, а при необходимости внести корректировки, необходимо:

Зайти в Платформу электронных услуг PUE ZUS. Авторизоваться, если не делали этого ранее. Заполнить документ «US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych (Заявление застрахованного лица US-13 об изменении идентификационных/адресных данных)».

Останется отправить исправления и дождаться внесения изменений.