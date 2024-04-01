Воеводский ужонд Куявско-Поморского воеводства

Куявско-Поморское воеводство выделяется на фоне прочих тем, что у него, можно сказать, сразу две столицы. В Быдгоще располагается администрация, а в Торуни – воеводский сеймик. Очевидно, что в обоих этих городах есть и представительства воеводского уженда, в том числе и для вопросов для иностранцев.

При этом главный офис все же в Быдгоще, а еще один дополнительный есть и в городе Влоцлавек. Параметры всех трех и рассмотрим далее.

Ужонд в Быдгоще

Адрес уженда ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz График работы понедельник: с 8:00 до 15:00;

вторник: с 8:00 до 15:00;

среда: с 8:00 до 15:00;

четверг: с 8:00 до 15:00;

пятница: с 8:00 до 15:00;

суббота: выходной ;

; воскресение: выходной . Номер телефона Инфолиния для иностранцев: 52 349 7461 Сайт уженда cudzoziemiec.bydgoszcz.pl Онлайн-регистрация посещения Перейти Электронная почта по вопросам карт побыту: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

по вопросам приглашений: zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

по вопросам разрешений на работу: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

по вопросам гражданства: obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Обратите внимание, параметры остальных ужендов будут отличаться только адресами и страницами для регистрации посещения. Все прочее – время работы, сайт и т.д. у них общее.

Ужонд в Торуни

Адрес уженда ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń Время работы понедельник: с 8:00 до 15:00;

вторник: с 8:00 до 15:00;

среда: с 8:00 до 15:00;

четверг: с 8:00 до 15:00;

пятница: с 8:00 до 15:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона Инфолиния для иностранцев: 52 349 7461 Онлайн-регистрация посещения Перейти

Ужонд во Влоцлавеке

Адрес уженда ul. Brzeskiej 8, 87-800 Włocławek Часы работы понедельник: с 8:00 до 15:00;

вторник: с 8:00 до 15:00;

среда: с 8:00 до 15:00;

четверг: с 8:00 до 15:00;

пятница: с 8:00 до 15:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона Инфолиния для иностранцев: 52 349 7461 Онлайн-регистрация посещения Перейти

Запись в ужонд в Быдгоще, Торуни и Влоцлавеке

Для личного посещения одного из ужендов требуется предварительная регистрация. Осуществляется она онлайн – через специальный сайт, отличный от официального портала Куявско-Поморского воеводства.

Для записи в ужонд можно использовать ссылки, указанные в таблицах выше, или выполнить следующую пошаговую инструкцию.

Перейдите на страницу услуги.

Выберите категорию необходимой услуги. Например, для карты побыту кликните по «Pobyt w Polsce».

Обратите внимание, в верхней части экрана есть возможность выбора языков. Кроме польского, доступны английский, русский и украинский.

Открывшуюся страницу, в том числе в случае смены языка, нужно прокрутить вниз до выбора типа карты побыту. В нашем примере выберем временное пребывание.

Снова прокручиваем страницу вниз до выбора конкретных оснований для карты. К примеру, тапнем по работе.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь же, кстати, можно обнаружить, что переводы некоторых терминов, мягко выражаясь, оставляют желать лучшего. Поэтому, если знание языка позволяет, лучше оставлять польскую версию. Опять прокручиваем вниз до кнопки регистрации, и… сталкиваемся с новой проблемой. Дело в том, что и в русской:



и в украинской версии:

есть только одна кнопка. Если кликнуть по ней, то регистрация возможна только в Быдгоще! Поэтому снова меняем язык на польский, если раньше переключились с него. В польской версии мы видим три отдельные кнопки. Выбираем нужную.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Открывшиеся страницы очень важны. Там публикуются все важные новости, связанные с выбранным офисом. Например, на момент публикации данного материала некоторые из ужендов приостанавливали прием документов в личном формате – подача была возможна только почтой или через специальные ящики. Внимательно ознакомьтесь с информацией на странице. Если регистрация возможна, выберите нужное действие (мы выбираем «Wniosek – zezwolenie na pobyt» ), и нажмите «Dalej» . Повторимся, именно две операции: сначала кликните по выбранному основанию, а потом обязательно «Далее».

Откроется календарь доступных дат.



Если даты для регистрации нет, надо пробовать в другое время. Данные обновляются ежедневно по будням с 9:00 до 10:00.

Если дата есть, кликнете по ней и внесите все требуемые сведения. Подтвердите операцию и дождитесь сообщения на указанный email с указанием необходимых параметров.

Как узнать сколько людей в очереди?

Перед регистрацией, если услуга функционирует нормально, можно посмотреть предварительную электронную очередь (наличие свободных дат). Для этого используйте следующие ссылки:

В случае неработоспособности системы (а это, к сожалению, бывает нередко), появится сообщение об ошибке, либо поля таблиц будут пустыми. В таком случае стоит попробовать позже.

Особенности получения в уженде Быдгоща карты побыту

Все, сказанное выше, в полной мере относится и к получению карт побыту в ужендах Быдгоща, Торуни и Влоцлавека. Здесь лишь уточним некоторые детали, касающиеся именно этого процесса.

Видно, что часть информации уже публиковалась выше. Здесь она представлена только с целью консолидации данных в одном месте.

Однако очень важными являются номера счетов и данные получателей для оплаты гербового сбора и изготовления карты при положительной децизии. Обратите внимание, что эти параметры могут изменяться. Перед оплатой обязательно перейдите по ссылкам (номера счетов являются ссылками на официальные страницы) и уточните действующие реквизиты.

Как узнать статус дела по карте побыту в уженде Быдгоща и др.?

Кроме личного посещения уженда и попыток дозвониться на инфолинию (что сделать совсем не просто), есть только один способ уточнения состояния дела по картам побыту в ужендах Куяво-Поморского воеводства – запрос по email: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Отвечают, к сожалению, не в каждом случае, и, если информация не поступила в течение 2 – 3 недель, стоит отправить запрос еще раз. Для уточнения статуса дела желательно указать его номер – это ускорит процесс.

Как получить карту побыту в воеводском уженде Быдгоща?

В завершении традиционно напомним основные этапы получения карт побыту, общие для всех ужендов и воеводств. Необходимо:

Обратите внимание, что посещение уженда после подачи документов (например, для сдачи отпечатков или получения готовой карты побыту) происходит также по предварительной записи, только указывается нужный тип операции.

Подытожим. В воеводском уженде Быдгоща карта побыту оформляется по тем же основным правилам, что и в других регионах Польши. Однако для иностранцев вообще и для украинцев в частности здесь есть свои нюансы, связанные с регистрацией посещения, оплатой сборов, уточнением статуса и пр. Все эти детали стоит выяснить заранее, перед подачей документов, тогда есть шанс, что процесс пройдет быстрее.