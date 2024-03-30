Главная
Миграция в Европу
Переезд в Польшу
Города Польши

Рейтинг лучших городов для жизни в Польше

Автор:

Дата обновления: 30.03.2024

5/5 - (3 голоса)

Выбирая лучший город для жизни в Польше, обращают внимание на различные факторы. Интересует людей и возможность трудоустройства, и экология, медицина, доступность жилья и другие параметры.

«Польский консультант» предлагает ознакомиться с обобщенным рейтингом городов сразу по шести различным критериям. Где лучше жить в Польше? Читайте в данном материале.

Скрыть содержание

Какие города в Польше лучшие для жизни?

Начнем, что называется, «с места в карьер». Сразу опубликуем рейтинг по 16 мегаполисам Польши, а далее подробно разберем эти результаты.

Топ городов Польши для жизни
п/пГородБаллы
1Познань28
2Катовице39
3Ополе42
4Вроцлав44
5Ольштын44
6Быдгощ48
7Гожув-Велькопольский48
8Жешув52
9Лодзь52
10Люблин53
11Краков51
12Гданьск55
13Щецин59
14Варшава60
15Кельце64
16Белосток74

лучшие города для жизни в польше

Как подсчитывались баллы?

Прежде всего сообщим, что данный рейтинг городов был составлен изданием Business Insider Polska по шести различным направлениям.

Несложно заметить, что чем меньше баллов, тем выше город в рейтинге. Это связано с методикой подсчета. Рейтинг сначала составлялся отдельно по каждому критерию (их подробно рассмотрим далее), а потом по каждому населенному пункту показатели суммировались.

Консультант
Дмитрий Константинович
☕️ Поддержите нас прямо сейчас!
То есть теоретически город, занявший первые места во всех шести топах, получил бы в итоговом 6 баллов. Но… идеал недостижим и в реальности лидирующие позиции заняла Познань с 28 баллами. У остальных, как и указано выше, показатели еще больше.

Какие критерии учитывались при выборе лучшего города?

Параметры, учитываемые для каждого города, включают в себя:

  1. уровень безработицы;
  2. размер заработной платы;
  3. цены на вторичное жилье;
  4. доступ к врачам;
  5. преступность;
  6. качество воздуха.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Уровень безработицы

Среди 16 проанализированных городов самый низкий уровень безработицы — в Познани. Там этот показатель, по данным бюро труда, составляет всего 1%.

Это намного ниже, чем в среднем по Польше. Напомним, что рекордно низкие показатели безработицы по всей РП на конец 2023 – начало 2024 годов колеблется в районе 5% — такой уровень и у самого худшего в рейтинге – Белостока (более 5%).

Размер зарплаты

Из 16 столиц воеводств только в шести средний заработок превышает средний по стране.

Два города с самой высокой зарплатой: Краков и Гданьск. Там зарплаты скоро выйдут на совершенно новый уровень. Хуже всех дела у Кельце и опять же Белостока.

Консультант
Дмитрий Константинович
☕️ Поддержите нас прямо сейчас!
Напомним, что на нашем портале опубликованы и другие рейтинги, чьи данные будет интересно сравнить с этим. Например, ознакомьтесь с рейтингом польских городов по уровню зарплат.

Доступность жилья

Лучшее соотношение доходов и цен на квартиры – в Катовице. На местную среднемесячную зарплату можно купить 1,06 квадратных метра.

Ни в одном другом воеводском городе всей зарплаты не хватит, чтобы купить даже 1 м2 квартиры средней стоимости. Варшава по этому параметру ожидаемо занимает худшее положение.

Качество медицинского обслуживания

На протяжении многих лет одной из самых больших проблем в Польше было здравоохранение. Оказывается, по последним статистическим данным, самое короткое время ожидания у ортопеда Национального фонда здоровья – в Лодзи. Речь идет о 20 днях в среднем.

Для сравнения, в Белостоке и Щецине результаты трехзначные. Смотрите также рейтинг самых здоровых городов Польши.

Уровень преступности

Наименьшее количество преступлений на 1000 жителей в Жешуве (в среднем чуть более трех). В городах, находящихся в самом конце, показатели в 5 раз выше. Замыкают список Краков и Катовице.

Напомним, что по другому рейтингу самых опасных городов РП, польские населенные пункты, в сравнении с другими европейскими, выглядят достаточно хорошо, а худшим из них является Лодзь (здесь этот населенный пункт на третьем с конца месте).

Качество воздуха

Лучше всего дышится в Ополе, хуже всего – в Варшаве. Причем воздух в первом вдвое чище, чем в последнем.

Ранее самым чистым городом был Люблин (в этом топе в середине списка), а антилидером среди самых грязных населенных пунктов назывался Новы-Тарг (в данном рейтинге не участвует).

Вот так выглядит топ лучших городов Польши по каждому из критериев:

Рейтинг лучших городов для жизни в Польше 1

Часто задаваемые вопросы

Где лучше жить украинцам в Польше?
Какой самый безопасный город в Польше?
Где самый лучший климат в Польше?
Какой самый теплый город в Польше?
Где в Польше теплее всего зимой?
Какой самый красивый город в Польше?

Подытожим. Лучшие города для проживания в Польше определяются по индивидуальному набору параметров. В каком городе лучше жить зависит и от возможности работать, и от доступа к различным необходимым сервисам, например, медицине.

Данный ТОП городов для жизни составлен по шести основным критериям, но субъективный подход может включать и другие требования. Кого-то волнуют самые красивые города РП, кому-то важнее доступ к инфраструктуре, комфортность жизни и т.д.

Читайте также:

5/5 - (3 голоса)

Остались вопросы? Задайте их:

  1. Под статьей в виде комментария.
  2. В нашем ТГ-чате.
  3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Города Польши
Подпишись на канал Консультант в ТГ

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен

Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.