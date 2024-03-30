Рейтинг лучших городов для жизни в Польше
Выбирая лучший город для жизни в Польше, обращают внимание на различные факторы. Интересует людей и возможность трудоустройства, и экология, медицина, доступность жилья и другие параметры.
«Польский консультант» предлагает ознакомиться с обобщенным рейтингом городов сразу по шести различным критериям. Где лучше жить в Польше? Читайте в данном материале.
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- Какие города в Польше лучшие для жизни?
- Как подсчитывались баллы?
- Какие критерии учитывались при выборе лучшего города?Уровень безработицы Размер зарплаты Доступность жилья Качество медицинского обслуживания Уровень преступности Качество воздуха
- Часто задаваемые вопросы
Какие города в Польше лучшие для жизни?
Начнем, что называется, «с места в карьер». Сразу опубликуем рейтинг по 16 мегаполисам Польши, а далее подробно разберем эти результаты.
Топ городов Польши для жизни п/п Город Баллы 1 Познань 28 2 Катовице 39 3 Ополе 42 4 Вроцлав 44 5 Ольштын 44 6 Быдгощ 48 7 Гожув-Велькопольский 48 8 Жешув 52 9 Лодзь 52 10 Люблин 53 11 Краков 51 12 Гданьск 55 13 Щецин 59 14 Варшава 60 15 Кельце 64 16 Белосток 74
Как подсчитывались баллы?
Прежде всего сообщим, что данный рейтинг городов был составлен изданием Business Insider Polska по шести различным направлениям.
Несложно заметить, что чем меньше баллов, тем выше город в рейтинге. Это связано с методикой подсчета. Рейтинг сначала составлялся отдельно по каждому критерию (их подробно рассмотрим далее), а потом по каждому населенному пункту показатели суммировались.То есть теоретически город, занявший первые места во всех шести топах, получил бы в итоговом 6 баллов. Но… идеал недостижим и в реальности лидирующие позиции заняла Познань с 28 баллами. У остальных, как и указано выше, показатели еще больше.
Какие критерии учитывались при выборе лучшего города?
Параметры, учитываемые для каждого города, включают в себя:
- уровень безработицы;
- размер заработной платы;
- цены на вторичное жилье;
- доступ к врачам;
- преступность;
- качество воздуха.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Уровень безработицы
Среди 16 проанализированных городов самый низкий уровень безработицы — в Познани. Там этот показатель, по данным бюро труда, составляет всего 1%.
Это намного ниже, чем в среднем по Польше. Напомним, что рекордно низкие показатели безработицы по всей РП на конец 2023 – начало 2024 годов колеблется в районе 5% — такой уровень и у самого худшего в рейтинге – Белостока (более 5%).
Размер зарплаты
Из 16 столиц воеводств только в шести средний заработок превышает средний по стране.
Два города с самой высокой зарплатой: Краков и Гданьск. Там зарплаты скоро выйдут на совершенно новый уровень. Хуже всех дела у Кельце и опять же Белостока.Напомним, что на нашем портале опубликованы и другие рейтинги, чьи данные будет интересно сравнить с этим. Например, ознакомьтесь с рейтингом польских городов по уровню зарплат.
Доступность жилья
Лучшее соотношение доходов и цен на квартиры – в Катовице. На местную среднемесячную зарплату можно купить 1,06 квадратных метра.
Ни в одном другом воеводском городе всей зарплаты не хватит, чтобы купить даже 1 м2 квартиры средней стоимости. Варшава по этому параметру ожидаемо занимает худшее положение.
Качество медицинского обслуживания
На протяжении многих лет одной из самых больших проблем в Польше было здравоохранение. Оказывается, по последним статистическим данным, самое короткое время ожидания у ортопеда Национального фонда здоровья – в Лодзи. Речь идет о 20 днях в среднем.
Для сравнения, в Белостоке и Щецине результаты трехзначные. Смотрите также рейтинг самых здоровых городов Польши.
Уровень преступности
Наименьшее количество преступлений на 1000 жителей в Жешуве (в среднем чуть более трех). В городах, находящихся в самом конце, показатели в 5 раз выше. Замыкают список Краков и Катовице.
Напомним, что по другому рейтингу самых опасных городов РП, польские населенные пункты, в сравнении с другими европейскими, выглядят достаточно хорошо, а худшим из них является Лодзь (здесь этот населенный пункт на третьем с конца месте).
Качество воздуха
Лучше всего дышится в Ополе, хуже всего – в Варшаве. Причем воздух в первом вдвое чище, чем в последнем.
Ранее самым чистым городом был Люблин (в этом топе в середине списка), а антилидером среди самых грязных населенных пунктов назывался Новы-Тарг (в данном рейтинге не участвует).
Вот так выглядит топ лучших городов Польши по каждому из критериев:
Часто задаваемые вопросыГде лучше жить украинцам в Польше?Какой самый безопасный город в Польше?Где самый лучший климат в Польше?Какой самый теплый город в Польше?Где в Польше теплее всего зимой?Какой самый красивый город в Польше?
Подытожим. Лучшие города для проживания в Польше определяются по индивидуальному набору параметров. В каком городе лучше жить зависит и от возможности работать, и от доступа к различным необходимым сервисам, например, медицине.
Данный ТОП городов для жизни составлен по шести основным критериям, но субъективный подход может включать и другие требования. Кого-то волнуют самые красивые города РП, кому-то важнее доступ к инфраструктуре, комфортность жизни и т.д.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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