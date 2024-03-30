Какие города в Польше лучшие для жизни?

Начнем, что называется, «с места в карьер». Сразу опубликуем рейтинг по 16 мегаполисам Польши, а далее подробно разберем эти результаты.

Топ городов Польши для жизни п/п Город Баллы 1 Познань 28 2 Катовице 39 3 Ополе 42 4 Вроцлав 44 5 Ольштын 44 6 Быдгощ 48 7 Гожув-Велькопольский 48 8 Жешув 52 9 Лодзь 52 10 Люблин 53 11 Краков 51 12 Гданьск 55 13 Щецин 59 14 Варшава 60 15 Кельце 64 16 Белосток 74

Как подсчитывались баллы?

Прежде всего сообщим, что данный рейтинг городов был составлен изданием Business Insider Polska по шести различным направлениям.

Несложно заметить, что чем меньше баллов, тем выше город в рейтинге. Это связано с методикой подсчета. Рейтинг сначала составлялся отдельно по каждому критерию (их подробно рассмотрим далее), а потом по каждому населенному пункту показатели суммировались.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! То есть теоретически город, занявший первые места во всех шести топах, получил бы в итоговом 6 баллов. Но… идеал недостижим и в реальности лидирующие позиции заняла Познань с 28 баллами. У остальных, как и указано выше, показатели еще больше.

Какие критерии учитывались при выборе лучшего города?

Параметры, учитываемые для каждого города, включают в себя:

уровень безработицы; размер заработной платы; цены на вторичное жилье; доступ к врачам; преступность; качество воздуха.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Уровень безработицы

Среди 16 проанализированных городов самый низкий уровень безработицы — в Познани. Там этот показатель, по данным бюро труда, составляет всего 1%.

Это намного ниже, чем в среднем по Польше. Напомним, что рекордно низкие показатели безработицы по всей РП на конец 2023 – начало 2024 годов колеблется в районе 5% — такой уровень и у самого худшего в рейтинге – Белостока (более 5%).

Размер зарплаты

Из 16 столиц воеводств только в шести средний заработок превышает средний по стране.

Два города с самой высокой зарплатой: Краков и Гданьск. Там зарплаты скоро выйдут на совершенно новый уровень. Хуже всех дела у Кельце и опять же Белостока.

Доступность жилья

Лучшее соотношение доходов и цен на квартиры – в Катовице. На местную среднемесячную зарплату можно купить 1,06 квадратных метра.

Ни в одном другом воеводском городе всей зарплаты не хватит, чтобы купить даже 1 м2 квартиры средней стоимости. Варшава по этому параметру ожидаемо занимает худшее положение.

Качество медицинского обслуживания

На протяжении многих лет одной из самых больших проблем в Польше было здравоохранение. Оказывается, по последним статистическим данным, самое короткое время ожидания у ортопеда Национального фонда здоровья – в Лодзи. Речь идет о 20 днях в среднем.

Для сравнения, в Белостоке и Щецине результаты трехзначные. Смотрите также рейтинг самых здоровых городов Польши.

Уровень преступности

Наименьшее количество преступлений на 1000 жителей в Жешуве (в среднем чуть более трех). В городах, находящихся в самом конце, показатели в 5 раз выше. Замыкают список Краков и Катовице.

Напомним, что по другому рейтингу самых опасных городов РП, польские населенные пункты, в сравнении с другими европейскими, выглядят достаточно хорошо, а худшим из них является Лодзь (здесь этот населенный пункт на третьем с конца месте).

Качество воздуха

Лучше всего дышится в Ополе, хуже всего – в Варшаве. Причем воздух в первом вдвое чище, чем в последнем.

Ранее самым чистым городом был Люблин (в этом топе в середине списка), а антилидером среди самых грязных населенных пунктов назывался Новы-Тарг (в данном рейтинге не участвует).

Вот так выглядит топ лучших городов Польши по каждому из критериев:

Часто задаваемые вопросы Где лучше жить украинцам в Польше? Это зависит от требований конкретного человека. В крупных городах доступнее медицина и образование, лучше инфраструктура. В небольших населенных пунктах доступнее жилье и продукты. Какой самый безопасный город в Польше? По разным рейтингам самыми опасными называют Варшаву и Лодзь. Самым безопасным считается Ополе. Где самый лучший климат в Польше? Это оценочное суждение. Каждый выбирает лучшие города для проживания в Польше по своим параметрам. Например, Тарнув – самый теплый город РП, а Сувалки – самая холодная местность. Вармия и Мазы славятся большим числом живописных озер. Труймясто выбирают те, кому по душе приморский климат, а Бещады – те, кто любит быть подальше от шумных мегаполисов. Какой самый теплый город в Польше? По статистике самым теплым в Польше является город Тарнув, расположенный неподалеку от границы со Словакией. Где в Польше теплее всего зимой? Самый теплый город – Тарнув, но, если говорить о регионе, здесь бесспорным лидером по температуре является Нижнесилезское воеводство. Какой самый красивый город в Польше? Это зависит от вкусов. Старая архитектура наиболее живописна в Кракове. Труймясто известно своими приморскими пейзажами. Закопане выбирают любители гор.

Подытожим. Лучшие города для проживания в Польше определяются по индивидуальному набору параметров. В каком городе лучше жить зависит и от возможности работать, и от доступа к различным необходимым сервисам, например, медицине.

Данный ТОП городов для жизни составлен по шести основным критериям, но субъективный подход может включать и другие требования. Кого-то волнуют самые красивые города РП, кому-то важнее доступ к инфраструктуре, комфортность жизни и т.д.