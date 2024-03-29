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100 злотых на покупки в Lidl для украинцев

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Дата обновления: 29.03.2024

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Хотим рассказать об еще одной акции для украинцев, которые находятся под временной защитой в Польше.

Благодаря этой инициативе лица со статусом УКР могут принять участие в розыгрыше подарочных карт номиналом в 100 злотых для покупок в известной немецкой сети супермаркетов Lidl.

Подробности акции в данном материале «Польского консультанта».

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Условия для участия в розыгрыше ваучеров

Партнерами проведения акции являются общественные организации Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой – МІОК (Украина) и Украинская Ассоциация «Джерело».

Условия для участников следующие:

  • Возрастные ограничения: 18-49 лет.
  • Оформленный статуса временной защиты в Польше (PESEL UKR).
  • Заполненная анкета с данными о ценностных ориентирах украинских вынужденных мигрантов в Польше.

Анкета доступна по данной ссылке.

Данные опроса

По словам организаторов, результаты опроса не будут оглашаться публично, данные могут быть использованы лишь в научных целях и останутся абсолютно конфиденциальными и анонимными.

Отбор победителей будет происходить рандомно (случайным образом).

Когда будут известны результаты?

Результаты розыгрыша станут известны уже 31 марта 2024 года и будут опубликованы на страницах МІОК и Украинской Ассоциации «Джерело» в Facebook.

Поэтому поторопитесь испытать удачу! Вдруг именно вам повезет заполучить заветный подарочный сертификат.

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