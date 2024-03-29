100 злотых на покупки в Lidl для украинцев
Хотим рассказать об еще одной акции для украинцев, которые находятся под временной защитой в Польше.
Благодаря этой инициативе лица со статусом УКР могут принять участие в розыгрыше подарочных карт номиналом в 100 злотых для покупок в известной немецкой сети супермаркетов Lidl.
Подробности акции в данном материале «Польского консультанта».
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- Условия для участия в розыгрыше ваучеров
- Данные опроса
- Когда будут известны результаты?
Условия для участия в розыгрыше ваучеров
Партнерами проведения акции являются общественные организации Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой – МІОК (Украина) и Украинская Ассоциация «Джерело».
Условия для участников следующие:
- Возрастные ограничения: 18-49 лет.
- Оформленный статуса временной защиты в Польше (PESEL UKR).
- Заполненная анкета с данными о ценностных ориентирах украинских вынужденных мигрантов в Польше.
Анкета доступна по данной ссылке.
Данные опроса
По словам организаторов, результаты опроса не будут оглашаться публично, данные могут быть использованы лишь в научных целях и останутся абсолютно конфиденциальными и анонимными.
Отбор победителей будет происходить рандомно (случайным образом).
Когда будут известны результаты?
Результаты розыгрыша станут известны уже 31 марта 2024 года и будут опубликованы на страницах МІОК и Украинской Ассоциации «Джерело» в Facebook.
Поэтому поторопитесь испытать удачу! Вдруг именно вам повезет заполучить заветный подарочный сертификат.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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