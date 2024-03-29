100 злотых на покупки в Lidl для украинцев

Хотим рассказать об еще одной акции для украинцев, которые находятся под временной защитой в Польше.

Благодаря этой инициативе лица со статусом УКР могут принять участие в розыгрыше подарочных карт номиналом в 100 злотых для покупок в известной немецкой сети супермаркетов Lidl.

Подробности акции в данном материале «Польского консультанта».