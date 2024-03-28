Какую сумму может получить инвалид на открытие бизнеса?

Размер финансовой поддержки зависит от периода, в течение которого заявитель с инвалидностью намерен заниматься предпринимательской или сельскохозяйственной деятельностью, или вступить в социальный кооператив:

в случае обязательства на срок не менее 12 месяцев – размер субсидии не будет превышать шестикратную среднюю заработную плату (на момент публикации данного материала – около 40 тыс. злотых);

– размер субсидии не будет превышать шестикратную среднюю заработную плату (на момент публикации данного материала – около 40 тыс. злотых); в случае обязательства на срок не менее 24 месяцев – размер субсидии будет составлять от шести до пятнадцати средних зарплат (максимально около 100 тыс. злотых).

Средняя зарплата в Польше определяется и публикуется Главным управлением статистики РП (GUS).

Условия получения гранта

Финансирование от PFRON для начала предпринимательской или сельскохозяйственной деятельности, или вклада в социальный кооператив можно оформить в повятовом бюро труда (Powiatowy Urzad Pracy – PUP) по месту жительства.

Чтобы получить грант, заявитель должен быть:

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Как получить субсидию от PUP на открытие бизнеса инвалидом?

Лицо с инвалидностью, претендующее на получение выплаты, подает заявление в PUP в соответствии с местом жительства (каждая организация имеет свой образец такого заявления и требования). Обычно это нужно сделать в определенный период времени, когда идет отбор желающих и у уженда есть на это средства. В противном случае заявка просто не будет рассмотрена.

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Заявитель также должен официально взять на себя обязательство вести бизнес или быть членом социального кооператива непрерывно в течение периода не менее 12 или 24 месяцев.

При рассмотрении заявления чиновники учитывают:

ожидаемый экономический эффект от проекта, на который будут выделены средства;

расчеты расходов на открытие бизнеса в пределах запрашиваемых средств;

права и квалификацию заявителя;

размер собственных средств заявителя.

Поэтому нужно быть готовым к тому, что будет оценено образование, квалификация и опыт работы в отрасли, в которой планируется бизнес. Нужно будет указать, какую именно деятельность будет выполнять сам предприниматель в рамках бизнеса. Также определить, будет ли использоваться помощью других людей, и что именно они будут делать.

Кроме того, отдельные элементы, которые будут рассматриваться при отборе, включают в себя исследования спроса и предложения на местном рынке, анализ целевых клиентов и их потребностей, ожидаемого экономического эффекта. Стоит убедиться, что представленная информация и источники, из которых получены данные об этих компонентах заявки на грант, являются достоверными и разумными.

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Дополнительные документы

К заявлению также необходимо приложить документы, подтверждающие:

собственный вклад в дело и помещения для размещения фирмы (если этого требует бизнес-план);

необходимые разрешения;

персональный опыт и навыки;

налаживание сотрудничества с поставщиками.

Стоит приложить все, что может быть связано с предпринимательством и положительно отразиться на результате.

Как происходит рассмотрение запроса?

Соискатель финансирования подает полный комплект документов в PUP, по месту регистрации, где они обрабатываются в течение 30 дней.

Если комиссия по рассмотрению заявки обнаружит какие-либо недостатки или формальные ошибки, заявитель получит запрос на исправление недочетов в течение 14 дней с момента подачи заявки.

Как только заявка получит положительную оценку, будут согласованы условия, в частности правила расходования и выплаты грантовых средств на реализацию бизнес-проекта, и подписан контракт.

Окончательная форма контракта, созданная в ходе переговоров, включает, следующие положения:

назначение предоставленной суммы;

возвращение в установленный срок налога НДС;

выплату гранта в течение определенного периода;

обеспечение предоставленного гранта;

информирование о любых изменениях, касающихся реализации договора;

обязательство вести бизнес в течение 12 или 24 месяцев;

возврат предоставленной суммы с процентами в течение 3 месяцев со дня обращения при нарушении хотя бы одного условия договора.

Затем на счет предпринимателя переводятся деньги, которые он должен потратить в соответствии с положениями договора и указанными в нем сроками.

О регистрации бизнеса

PFRON рекомендует регистрировать свой бизнес только после получения гранта на его открытие. Если этот порядок не будет соблюден, то заявка на предоставление средств PFRON рассматриваться не будет.

Это очень важный момент, ведь, к сожалению, многие заявители совершают здесь ошибку при подаче заявления на получение субсидии на открытие бизнеса.

На что можно использовать полученные деньги?

Полученные средства для открытия бизнеса можно использовать на приобретение:

основных средств, включающих технику, приборы, оборудование, а иногда и транспортные средства;

товары и материалы;

дополнительное программное обеспечение и лицензии;

в некоторых случаях также ремонтные работы.

Помимо этого, грантовые средства можно направить на рекламную, юридическую или налоговую помощь.

Резюмируем. Грант от PFRON на открытие бизнеса – одна из крупнейших дотаций на открытие компании и реальный шанс начать свое дела людям с инвалидностью. Ведь это именно та категория населения, которая требует особого внимания и содействия в продвижении инициатив.

Этот проект один из немногих в Польше позволяет правильно использовать профессиональный потенциал сотрудников с ограниченными возможностями. Преимуществом является относительно крупная сумма и ограниченная конкуренция, а также возможность исправления формальных ошибок в процессе отбора.

В свою очередь, к недостаткам можно отнести требование двойного обеспечения предоставленных средств и необходимость содержания компании в течение 24 месяцев для более высокого порога субсидирования.