О чем идет речь?

Согласно информации, предоставленной Канцелярией премьер-министра Польши, возведение специальных и домашних убежищ будет освобождено от необходимости получения разрешения на строительство. Этот вопрос, как заявлено в сопроводительной документации, важен для обеспечения безопасности жителей, в частности, в условиях дальнейшего развития вооруженного конфликта на восточных границах и участившегося возникновения экстремальных погодных явлений.

Поправки к Закону РП о строительстве и некоторым другим нормативно-правовым актам предусматривает регулирование строительства домашних убежищ и аварийных укрытий полезной площадью до 35 м2, которые служат для защиты жителей односемейных жилых домов.

Какие убежища освобождены от разрешения на строительство?

Согласно законопроекту, в правила будут введены юридические определения двух убежищ:

Под домашним укрытием (przydomowy schron) следует понимать отдельно стоящее защитное сооружение закрытой и герметичной конструкции, полезной площадью до 35 м 2 , оснащенное фильтрующими и вентиляционными устройствами, предназначенное для защиты пользователей односемейного жилого дома от последствий предполагаемых военных угроз, экстремальных погодных явлений и загрязнений, находящееся под землей или частично заглубленное в землю.

(przydomowy schron) следует понимать отдельно стоящее защитное сооружение закрытой и герметичной конструкции, полезной площадью до 35 м , оснащенное фильтрующими и вентиляционными устройствами, предназначенное для защиты пользователей односемейного жилого дома от последствий предполагаемых военных угроз, экстремальных погодных явлений и загрязнений, находящееся под землей или частично заглубленное в землю. Под специальным укрытием (przydomowe ukrycie doraźne) следует понимать отдельно стоящее защитное сооружение негерметичной конструкции, полезной площадью до 35 м2, предназначенное для защиты пользователей односемейного жилого дома от воздействия предполагаемых военных угроз и экстремальные погодные явления, находящееся под землей или частично зарытое в землю.

То есть разница между двумя типами убежищ в герметичности и наличии фильтров / вентиляции. Остальные параметры схожи: площадь (до 35 м2), обособленность от других строений, односемейный дом и пр.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Законопроект также предусматривает, что министр, ответственный за строительство, территориальное планирование и развитие, издаст постановление, определяющее технические условия, которым должны соответствовать убежища, а также их расположение. Другими словами, основные параметры таких сооружений на данный момент неизвестны, и будут опубликованы после принятия поправок.

Могут ли убежища использоваться в других целях?

Исходя из имеющейся информации, если на момент строительства сооружения соответствуют требуемым нормам, то их дальнейшее использование властями не контролируется, а значит могут применяться владельцами в любых законных целях.

Многие владельцы частных домов уже заявили, что планируют применять убежища не только по их прямому назначению, но и использовать в качестве погреба для хранения продуктов, складирования вещей, биллиардной, сауны и т.п.

Как будет происходить согласование строительства убежищ?

Строительство данных убежищ будет освобождено от необходимости получения разрешения на строительство. При этом необходимо будет подать уведомление с обязательством приложить техническую документацию, содержащую решения, обеспечивающие:

несущую способность и устойчивость конструкции;

безопасность людей и имущества;

пожарную безопасность, объем и содержание которой должны быть адаптированы к специфике и характеру объекта и сложности строительных работ.

Документацию должен подготовить проектировщик, имеющий соответствующую строительную квалификацию.

Другие изменения

Облегчения будут касаться не только строительства убежищ для экстренных случаев. Законопроектом предусмотрено расширение каталога зданий и сооружений, освобожденных от обязанности получения разрешения на строительство, но требующих уведомления, а также каталога зданий и сооружений, не требующих ни разрешения, ни уведомления.

Среди сооружений, освобожденных от разрешений на строительство, но требующих уведомления, в частности:

небольшой колумбарий на кладбище;

водопропускные трубы длиной не более 20 м и внутренним сечением более 0,85 м 2 и не более 3 м 2 ;

и не более 3 м ; небольшие киоски и павильоны уличной торговли (застроенной площадью не более 15 м 2 );

); выходы в естественные водотоки;

отдельно стоящие здания связи и телекоммуникационные контейнеры;

бессточные резервуары для дождевой или талой воды вместимостью не более 15 м3.

Законопроектом также предусмотрено, что уведомления достаточно для выполнения строительных работ, заключающихся в установке на строительной конструкции технических устройств с мачтами, используемых для выработки электроэнергии из энергии ветра для собственных нужд или для ввода в сеть общей высотой более 3 м и не более 12 м.

Подытожим. Возведение убежищ без разрешения будет введено в законодательное поле Польши в ближайшее время. Однако точные параметры таких сооружений будут определены позже постановлениям профильного министерства. Как только появятся новые детали, данный материал будет обновлен.