Зачем ужонд запрашивает бизнес-план?

В перечне условий для получения вида на жительство по бизнесу, есть и подтверждение нужности соискателя (или его компании) Польше вообще и польской экономике в частности.

В соответствии с нормами art.142 Ustawy o cudzoziemcach (Закона РП об иностранцах), это может быть подтверждено одним из следующих способов:

В налоговом году, предшествующем подаче заявления о предоставлении разрешения на временное пребывание, иностранец с помощью своего бизнеса достиг дохода не ниже 12-кратного размера среднемесячной брутто-зарплаты в народном хозяйстве в воеводстве, в котором он находится. Нанял не менее 2 работников, являющихся польскими гражданами или иностранцами со статусами ПМЖ, международной защиты, имеющим ВНЖ по гуманитарным обстоятельствам, толерантное пребывание, временную защиту (!) либо является гражданином стран ЕС, ЕЭЗ и пр. Если иностранец сможет продемонстрировать, что у него есть средства для удовлетворения условий, указанных выше, в будущем. Если иностранец проводит деятельность, позволяющую обеспечить эти условия в будущем, в частности способствуя увеличению инвестиций, передаче технологий, внедрению полезных инноваций или созданию рабочих мест.

По этим официальным формулировкам видно, что первые два пункта не подходят для нового JDG или фирмы, если они не имели дохода в предшествующий год, либо этот доход был недостаточным. Третий пункт подразумевает наличие крупных средств для инвестиций, и только завершающий пункт говорит о потенциале бизнесмена – о его возможности зарабатывать необходимые суммы в будущем.

Для подтверждения этого потенциала (а также в некоторых случаях для инвестирования) и необходимо предоставить в воеводский ужонд бизнес-план. Другими словами, предприниматель должен либо продемонстрировать реальные успехи своего бизнеса, либо доказать, что сможет сделать это в будущем.

В чем сложность защиты бизнес-плана?

Не существует публичных законодательных норм, устанавливающих форму и/или содержание такого бизнес-плана. Кроме прочего, это сводит рассмотрение вопроса к субъективной оценке чиновника в каждом рассматриваемом случае.

Некоторый считают это плюсом, так как полагают возможность определенных договоренностей. Но на практике это чаще является существенным недостатком, так как убедить необходимо чиновника, не всегда понимающего в бизнес-процессах, современных технологиях и прочих нюансах.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Отсюда вытекает первая рекомендация. При составлении бизнес-плана не стоит погружаться в специфическую терминология, описание высокотехнологичных процедур и другие узкоспециальные моменты. Делайте акцент на возможной пользе стране и обществу – уровне потенциальных доходах и налогов с них, трудоустройство работников, их возможные зарплаты и пр.

Кому (не) нужно подавать бизнес-план для карты побыту?

Важно понимать, что во время действия Специального закона гражданам Украины (всем – вне зависимости от статуса) облегчена процедура получения карт побыту по бизнесу.

В частности, украинцам, только открывающим свой бизнес в Польше, не нужно подтверждать потенциальные возможности приносить прибыль / трудоустраивать людей. Гражданам Украины, пока действует Спецустава, не надо предоставлять бизнес-план. Соответственно, дальнейшее в этой статье к ним не относится.

Сколько стоит заказать бизнес-план для ВНЖ?

Составление бизнес-плана, как увидим далее, процесс непростой. К тому же необходимо хорошее знание польского языка. Поэтому некоторые бизнесмены предпочитают заказывать такой бизнес-план в сторонних организациях.

Это возможно – такие услуги в Польше предлагает много компаний и частных лиц. Однако и стоимость такой работы соответствующая – в среднем можно говорить о диапазоне от 1 000 до 3 000 злотых, но могут быть и специальные нюансы, значительно повышающие цену.

Как составить бизнес-план для получения карты побыту?

Еще раз повторим – план должен быть составлен на польском языке. Если решили делать его самостоятельно, а уровень языка невысок, лучше написать на родном, а потом заплатить переводчику.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Бизнес-план с орфографическими, грамматическими, смысловыми и т.п. ошибками скорее всего не пройдет проверку в уженде, даже если по факту содержит очень интересное предложение.

Не существует четких требований к бизнес-плану. Далее представим рекомендации по его составлению, но в каждом конкретном случае он должен быть адаптирован под имеющиеся обстоятельства. Разобьем потенциальный план на разделы и рассмотрим каждый из них в отдельности. Ниже предоставим пример готового бизнес-плана.

Раздел 1. Информация о компании

Здесь указываются основные презентующие данные – главную информацию и предположения о компании (здесь и далее под компанией, фирмой будем иметь в виду и индивидуальных предпринимателей).

На эту часть, как правило, чиновники обращают пристальное внимание, так как в ней сфокусированы основные параметры и потенциалы.

Раздел (можно представить в форме таблицы или списка) включает:

Дата основания компании, в том числе планируемая, если этого еще не произошло.

Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности (ИП, ООО и т.п.).

Планируемое расположение штаб-квартиры / головного офиса компании и / или места деятельности.

Название компании (если есть, в том числе планируемое).

Контактная информация (желательно, чтобы она совпадала с той, что указывается в заявлении на карту побыту).

Основная специализация и вид деятельности.

Тип продаваемых услуг или продуктов.

Кто будет реализовывать проект: лично, в качестве товарищества с соучредителями и т.д.

Кроме того, здесь же стоит описать профессиональную карьеру предпринимателя, претендующего на карту:

имя и фамилия;

дата рождения;

образование;

профессиональная квалификация и навыки;

пройденные курсы и обучение;

предыдущая работа и опыт;

другие данные, связанные с деятельностью (например, контракты, которые были ранее исполнены).

Очень важно здесь же кратко описать идею, миссию, цели. Необходимо четко описать, чего компания хочет достичь в ближайшие три-пять лет. Это может быть, например:

рентабельность инвестиций;

конкретная доля рынка;

выполнение конкретных результатов, например, достижение некоторого дохода.

Дополнительно можно описать генезис всего проекта: откуда пришла идея для бизнеса, с чем это связано и т. д.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Всю информацию желательно разместить на первой странице, чтобы она всегда была быстро доступна чиновнику. Ф.И. О. стоит выделить крупнее и поместить на видном месте, так как именно эти данные будут идентифицирующими и человека, и его бизнес-план.

Раздел 2. Описание и характеристики планируемого проекта

В подразделе с характеристикой деятельности снова стоит указать название проекта и вид деятельности (торговля, производство, услуги), организационно-правовую форму, тип налогообложения (действующий и / или планируемый), место нахождения.

Неплохо будет определить отрасль и кратко обосновать этот выбор. Проведите анализ и отметьте:

Общую характеристику отрасли и основных производителей, работающих в ней.

Если возможно, предоставьте цифры объемом продаж, если они общедоступны.

Укажите на проблемы, с которыми сталкивается данная отрасль.

Стоит уточнить требования, предъявляемые отраслью.

В качестве подытога укажите каковы шансы данного проекта в развитии данной отрасли.

Следующий подраздел – анализ конкуренции. Это опять же связано с особенностями отрасли. Опишите как можно точнее действия конкурентов. Укажите крупнейших производителей/поставщиков услуг, отмечая на этом фоне свое предложение, успехи и возможности.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь и далее, при использовании информации для анализа, берите в расчет исключительно публичные данные. Никаких инсайдов, скрытых сведений, неофициально полученных данных использовать нельзя – это может привести к раскрытию приватной информации.

Еще одна часть этого раздела — стратегический SWOT-анализ. Здесь нужно кратко, но четко описать свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (от английских Strengths, Weaknesses, Opportunities и Threats и построена аббревиатура SWOP).

Далее идет подраздел, вероятно, самый важный в данном блоке — описание продукта / услуги. Это достаточно подробное описание продуктов и / или услуг, которые включены в данное предложение. Необходимо указать:

уникальные особенности;

особые характеристики;

конкурентное преимущество именно вашего предложения.

Стоит описать, на каком этапе находится наш продукт (уже существует или планируется производство, разработка).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще один важный аспект, касающийся составления бизнес-плана. Даже когда указано на подробное описание того или иного момента, не подразумевается многостраничный доклад. Часто реальный текст занимает меньше места чем данные пояснения. Поэтому сразу отсекайте лишнее, и планируйте документ так, чтобы он не превышал в объеме ~10 страниц.

Раздел 3. Инвестиционный план

Здесь указываются средства (количество, направление, источники) которые планируется привлечь для получения результата:

Объем и описание инвестиций. Это характеристики планируемых вложений, включая их объем и основные направления, расчеты и финансовый план. Источник финансирования. Необходимо указать, будет ли инвестирование осуществляться из собственных средств. В каком объеме потребуется дополнительное финансирование (если оно вообще понадобится). Планируется ли привлечение кредитных средств, условия кредитования.

Здесь детальность не будет лишней. Размазанные фразу вроде «займу где-нибудь» результата не принесут. Это раздел напрямую связан со следующим.

Раздел 4. Финансовый план

Цифры лучше читаются в таблицах, но не загромождайте их данными – только самое необходимое. Отлично подойдут графики, демонстрирующие рост объемов продаж, прибыли и т.д.

Конкретно в этом разделе укажите:

Текущие финансовые данные. Если бизнес уже ведется, прикрепите сюда финансовые отчеты, балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках и, если возможно, движение денежных средств за последние два года. Финансовые прогнозы. Здесь представляем финансовые прогнозы после качественного и количественного анализа. Это место, где конкретно указывается учет прибылей и убытков, движение денежных средств и баланс. Отчет о прибылях и убытках. Здесь определяем ожидания относительно суммы прибылей и убытков, которые будет иметь бизнес в рассматриваемом периоде. Этот расчет должен основываться на реалистичных предположениях, должен совпадать с информацией, содержащейся в описательной части. Денежные потоки. Прогноз движения денежных средств считается одним из важнейших документов, поскольку указывает на все доходы и расходы, понесенные за определенный период. В проекте движения денежных средств учитывается политика в отношении дебиторской задолженности, сколько и чего будет реализовано и пр. Принимается во внимание также способ погашения обязательств за закупленное сырье, материалы, товары и т. д.

Потенциальные расходы лучше указать детально. Они понадобятся и далее. Что касается потенциальных доходов, то на них остановимся чуть подробнее.

Еще раз напомним, что образец бизнес-плана будет предоставлен далее, но этот пункт все же проиллюстрируем примером. Предположим речь идет о работе парикмахерской, и все основные средства уже закуплены.

Рассмотрим возможную доходность на три месяца:

Март: