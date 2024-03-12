Что такое кантор в Польше?

Кантор (польск., Kantor) – это услуга по обмену валют в Польше. Как правило, меняются иностранные валюты на злотый или наоборот, но в некоторых случаях речь может идти на обмен валют других стран между собой.

Наибольшее распространение в РП имеют специальные пункты (помещения), в которых и располагаются канторы, но все большей популярностью пользуются и онлайн-обменники.

Деятельность обменников относится к регулируемой, а значит требует согласования с определенными государственными структурами.

Что нужно для открытия обменника?

Открыть кантор можно в виде любого типа бизнес-деятельности – от индивидуального предпринимателя до ООО или акционерного общества. Основной акцент в статье сделан на работе обменника в форме JDG, но большинство указанных требования и необходимые разрешения относятся к любой форме деятельности.

Необходимые документы и разрешения

Для выбранной формы бизнес-активности нужен свой пакет для регистрации, например, для ИП или Sp. z oo. Эти вопросы опустим как само собой разумеющиеся и рассмотрим только специфические для кантора.

Валютообменная деятельность является регулируемой по смыслу положений Prawo przedsiębiorców (Закона РП о предпринимателях), и ее проведение требует внесения записи в реестр валютообменной деятельности под надзором Национального банка Польши.

О том, как это сделать подробно расскажем далее, а пока главное уяснить, что внесение в специальный реестр является обязательным, и на этом специальные разрешительные меры исчерпываются.

Уставной капитал

Вопрос о размере уставного капитала часто появляется у лиц, желающих начать данную деятельность. Вместе с тем, не существует каких-либо особых требований к уставному капиталу кантора, но они могут вытекать:

из требований к выбранной форме предприятия;

из необходимости выполнить все необходимые действия для начала предпринимательской деятельности.

В завершающем пункте подразумеваются расходы, связанные с началом работы. Далее будет предоставлен примерный перечень всех затрат, но, подчеркнем еще раз, большинство из них не связаны с требованием закона, а необходимы для конкретного бизнеса.

Требование к бизнесмену и сотрудникам

Это очень важный момент. Во-первых, и бизнесмен, и сотрудники обязаны иметь справку о несудимости. Более того, документ должен обновляться ежегодно.

Во-вторых, каждый сотрудник, работающий в пункте обмена валют, должен иметь соответствующую квалификацию (одну из указанных далее):

Курс, охватывающий юридические и практические вопросы, связанные с ведением валютообменной деятельности, подтвержденный сертификатом.

Не менее одного года профессионального опыта работы в банке на должности, непосредственно связанной с проведением валютных операций (подтвержденной справкой с места работы) и справкой, подтверждающей знание положений Закона, регулирующих валютообменную деятельность.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Что касается данной квалификации для самого предпринимателя, то ее необходимость связана с обязанностями, которые он выполняет. Если он сам будет работать в пункте, то иметь ее он обязан. Если он только организует и управляет бизнесом, без непосредственного контакта с клиентами, квалификация ему необязательна.

Требования к помещению для пункта обмена

Офлайн-пункт обмена валюты должен быть оборудован:

Размещенной снаружи, на видном месте, вывеской «Kantor» с указанием адреса, а также дней и часов работы обменного пункта.

с указанием адреса, а также дней и часов работы обменного пункта. Информационным табло, на котором указано: перечень покупаемых и продаваемых валютных ценностей и текущие цены (курсы) на их покупку и продажу; сведения о выдаче доказательств купли-продажи валютных ценностей на предъявителя или именных.

Реестрами покупаемых и продаваемых валютных ценностей (к вопросам отчетности мы еще вернемся далее).

Формы бланков, выдаваемых в качестве подтверждения купли-продажи валютных ценностей, содержащие следующие данные: идентификационный номер; имя и фамилия физического лица или название компании, осуществляющих сделку; место жительства и адрес физического лица или место нахождения и адрес предпринимателя или иного лица, осуществляющего сделку; особенности документа, удостоверяющего личность лица, совершающего сделку; название или символ и количество проданной или купленной иностранной валюты; курс валюты и эквивалент сделки в польской валюте; штамп с названием обменного пункта; дата заключения сделки и выдачи сертификата; именной штамп и подпись кассира.



Указанный бланк может быть заменен соответствующей компьютерной программой, позволяющей печатать данный документ, который после удостоверяется штампом с названием и адресом пункта обмена валюты и именными штампами кассиров.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Очевидно, что для онлайн-кантора подобных требований нет, однако отчетная документация, которая будет высылаться клиенту после совершения сделки, должна содержать необходимую информацию.

Должен ли кантор иметь кассу?

Пункты обмена валют в Польше освобождены от необходимости иметь кассовые аппараты, если другой деятельности, требующей кассы, у предприятия нет.

Вместо чеков будут выписываться вышеуказанные документы, подтверждающие факт сделок купли-продажи валют.

Как открыть кантор в Польше?

Далее рассмотрены пошаговые действия, необходимые для работы кантора. Основной акцент сделан на офлайн-обменнике, а для работы только через интернет даны отдельные комментарии.

Шаг 1. Регистрация бизнеса

Если бизнес только планируется, сначала его необходимо зарегистрировать. JDG оформляется через реестр CEIGD (см. Как зарегистрировать ИП в Польше), юридические лица открывают бизнес через Национальный судебный реестр.

Важно понимать, что код деятельности PKD для пункта обмена валют 66.12Z (брокерская деятельность, связанная с ценными бумагами и товарными рынками, включая деятельность обменных пунктов валюты).

Шаг 2. Выбор формы налогообложения

Форма налогообложения может быть выбрана на предыдущем шаге, при регистрации, но может быть изменена и в дальнейшем.

Важно понимать, что для канторов доступны только основные правила налогообложения (12% и 32%) или фиксированная ставка (19% независимо от дохода). Ни налоговая карта , ни паушальный налог применяться не могут.

Также нужно понимать, что данная деятельность освобождена от НДС (VAT). В выставляемых счетах это должно быть указано со ссылкой на pkt.7, ust.1, art.43 Ustawy o VAT (Закона РП о НДС).

Шаг 3. Регистрация в реестре НБП

Напомним, для кантора это обязательная процедура. Заявление с приложениями необходимо подать в ближайшее отделение Национального банка Польши, найти которое можно с помощью данного сервиса. Индивидуальные предприниматели могут предоставить документы в администрацию гмины по месту жительства, которая передаст заявление адресату.

Для подачи через интернет может быть использована эта электронная услуга на сайте biznes.gov.pl.

Пакет документов включает:

Заявление о внесении в реестр НБП (📄 скачать действующий бланк).

Декларация о соответствии и полноте данный, а также выполнении всех требуемых для данной деятельности условий. Форма данного документа не установлена, однако он должен содержать следующее:

«Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe. Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2».

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перевод для понимания (в документ вставлять не нужно): «Я заявляю, что: 1) данные, содержащиеся в заявлении о внесении в реестр, являются полными и достоверными; 2) осведомлен и соответствую особым условиям осуществления валютообменной деятельности, указанным в главе 4 Закона от 27 июля 2002 года – Закон о валютном обмене. Я также заявляю, что у меня есть действующие справки об отсутствии судимости и документы, подтверждающие квалификацию, требуемую положениями Закона, упомянутого в пункте 2».

Также в Декларации должны быть обозначены:

фирменное наименование предпринимателя, его местонахождение и адрес или адрес проживания;

указание места и даты подачи декларации;

подпись лица, уполномоченного представлять предпринимателя, с указанием имени, фамилии и занимаемой должности.

В пакете документов также должно быть подтверждение оплаты гербового сбора, который для данной операции составляет 1087 злотых, а в случае действия по доверенности – эту доверенность и оплату 17 злотых за нее.

Поданный запрос должен быть обработан в течение 7 дней. Если в течение этого времени НБП не находит формальных поводов для отказа, он должен внести данный субъект предпринимательской деятельности в реестр. О внесении в реестр выдается соответствующее свидетельство от НБП. Проверить наличие себя в реестре можно с помощью данного официального сервиса.

Шаг 4. Обращение в ЗУС

Зарегистрироваться в ZUS предприниматель должен сначала в качестве плательщика взносов, а после как застрахованное лицо. Самого себя ИП может зарегистрировать вместе с подачей документов в CEIDG для оформления JDG.

Если у предпринимателя есть работники, он обязан сообщить в ZUS о каждом из них в течение 7 дней после подписания договора.

Шаг 5. Изготовление штампов, бланков, запуск ПО

Для офлайн-контора, как уже отмечалось выше, необходимы штамп обменника и персональный штамп каждого кассира.

Точных сроков на их изготовление не установлено, но приступать к деятельности без данных штампов нельзя. Соответственно, об их наличии необходимо позаботиться заранее.

При работе онлайн соответствующее программное обеспечение должно быть готово (установлено, протестировано и доступно клиентам) к моменту выполнения первого заказа.

Сколько стоит открыть кантор в Польше?

Ориентировочные расходы на открытие пункта обмена валют могут выглядеть следующим образом:

Гербовый сбор за внесение в реестр 1 087 зл. Маркетинговые расходы 600 зл. Бухгалтерский учет 100 зл. Трудоустройство сотрудников 5 000 зл. Охранные мероприятия 200 зл. Стоимость аренды и оборудования помещения или запуска сайта 35 000 зл. На первичную закупку валют 50 000 зл. Итого: ~92 000 зл.

Расчеты включают расходы на первый месяц деятельности. Две завершающие строки зависят от конкретных обстоятельств. Под трудоустройством сотрудника понимаются затраты на одного нанятого работника, включая расходы на него в ZUS.

Обязанности, связанные с содержанием обменного пункта валюты

Кроме справки о несудимости, которая для всех участвующих непосредственно в обмене, должна обновляться ежегодно, при работе контора необходимо:

Ежеквартально подавать отчет в НБП о деятельности.

Ежемесячно и ежеквартально данные в НБП об активах.

Постоянно и непрерывно вести учет продаж и покупок иностранной валюты.

По каждой сделке выдавать документ, подтверждающий куплю-продажу (именной или на предъявителя).

Бланки отчетности и правила их заполнения, необходимо уточнять непосредственно в НБП на момент ведения деятельности.

Указанные действия полагается предпринимать сверх тех, что положены для каждой формы предпринимательства, в том числе налоговой отчетности и документов, подаваемых в ZUS.

Особенности деятельности онлайн-кантор

Очевидно, что требование к помещениям обменных пунктов не распространяются на канторов, работающие только через интернет. Одновременно, наличие банковских счетов в используемых валютах является обязательным.

Разумеется, сайт, используемый для бизнеса, должен обладать возможностями по обмену валют через счета клиентов и кантора, а также быть защищенным от злонамеренных действий преступного характера.

Однако есть еще один важный нюанс, который нужно обязательно иметь в виду. Некоторые онлайн-обменники валюты могут подпадать под действие Закона РП о платежных услугах и, следовательно, под надзор Польской службы финансового надзора. Это зависит от того, предоставляет ли онлайн-кантор одну из следующих видов деятельности:

Выполнение платежных операций, таких как перевод средств на платежный счет вашего провайдера или другого провайдера.

Осуществление платежных переводов.

Инициирование платежной операции.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Тут нужно пояснить. Все перечисленное возможно исключительно при использовании счетов третьих лиц для выполнения операций по обмену валют. Если средства переводятся только между счетами кантора и клиента, данные условия считаются невыполненными, и регистрация в Службе финнадзора не требуется.

Если же кантор разрешает такую ​​деятельность, ему может потребоваться регистрация в качестве офиса платежных услуг или национального платежного учреждения. В таком случае необходимо выполнить множество дополнительных условий относительно квалификации людей, управляющих, акционерного капитала и внедрения систем управления рисками.

Другими словами, если в этом нет необходимости, задача онлайн-обменника не попасть под надзор Польской финансовой инспекции, а значит не использовать счета третьих лиц для своих операций.

Подытожим. Открыть кантор (пункт обмена валют) в Польше вполне возможно, в том числе и иностранцам. Однако это потребует регистрации в специальном реестре НБП, ведения дополнительной отчетности, наличия справки о несудимости и особой квалификации у сотрудников.