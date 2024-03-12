Что нужно для открытия кантора в Польше?
Среди различных видов предпринимательской деятельности особняком стоит работа пунктов обмена валют. Существует ошибочное мнение, что создать его в Польше сложно, нужно получать чуть ли не банковские лицензии. Это не так. Открыть свой кантор может большинство предпринимателей, в том числе и иностранцев.
Вместе с тем, данная деятельность относится к регулируемой, а значит требует выполнения строгих правил и условий работы. Как открыть свой кантор и что необходимо для деятельности – читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое кантор в Польше?
- Что нужно для открытия обменника?Необходимые документы и разрешения Уставной капитал Требование к бизнесмену и сотрудникам Требования к помещению для пункта обмена Должен ли кантор иметь кассу?
- Как открыть кантор в Польше?Шаг 1. Регистрация бизнеса Шаг 2. Выбор формы налогообложения Шаг 3. Регистрация в реестре НБП Шаг 4. Обращение в ЗУС Шаг 5. Изготовление штампов, бланков, запуск ПО
- Сколько стоит открыть кантор в Польше?
- Обязанности, связанные с содержанием обменного пункта валюты
- Особенности деятельности онлайн-кантор
Что такое кантор в Польше?Кантор (польск., Kantor) – это услуга по обмену валют в Польше. Как правило, меняются иностранные валюты на злотый или наоборот, но в некоторых случаях речь может идти на обмен валют других стран между собой.
Наибольшее распространение в РП имеют специальные пункты (помещения), в которых и располагаются канторы, но все большей популярностью пользуются и онлайн-обменники.
Деятельность обменников относится к регулируемой, а значит требует согласования с определенными государственными структурами.
Что нужно для открытия обменника?
Открыть кантор можно в виде любого типа бизнес-деятельности – от индивидуального предпринимателя до ООО или акционерного общества. Основной акцент в статье сделан на работе обменника в форме JDG, но большинство указанных требования и необходимые разрешения относятся к любой форме деятельности.
Необходимые документы и разрешения
Для выбранной формы бизнес-активности нужен свой пакет для регистрации, например, для ИП или Sp. z oo. Эти вопросы опустим как само собой разумеющиеся и рассмотрим только специфические для кантора.
Валютообменная деятельность является регулируемой по смыслу положений Prawo przedsiębiorców (Закона РП о предпринимателях), и ее проведение требует внесения записи в реестр валютообменной деятельности под надзором Национального банка Польши.
О том, как это сделать подробно расскажем далее, а пока главное уяснить, что внесение в специальный реестр является обязательным, и на этом специальные разрешительные меры исчерпываются.
Уставной капитал
Вопрос о размере уставного капитала часто появляется у лиц, желающих начать данную деятельность. Вместе с тем, не существует каких-либо особых требований к уставному капиталу кантора, но они могут вытекать:
- из требований к выбранной форме предприятия;
- из необходимости выполнить все необходимые действия для начала предпринимательской деятельности.
В завершающем пункте подразумеваются расходы, связанные с началом работы. Далее будет предоставлен примерный перечень всех затрат, но, подчеркнем еще раз, большинство из них не связаны с требованием закона, а необходимы для конкретного бизнеса.
Требование к бизнесмену и сотрудникам
Это очень важный момент. Во-первых, и бизнесмен, и сотрудники обязаны иметь справку о несудимости. Более того, документ должен обновляться ежегодно.
Во-вторых, каждый сотрудник, работающий в пункте обмена валют, должен иметь соответствующую квалификацию (одну из указанных далее):
- Курс, охватывающий юридические и практические вопросы, связанные с ведением валютообменной деятельности, подтвержденный сертификатом.
- Не менее одного года профессионального опыта работы в банке на должности, непосредственно связанной с проведением валютных операций (подтвержденной справкой с места работы) и справкой, подтверждающей знание положений Закона, регулирующих валютообменную деятельность.Что касается данной квалификации для самого предпринимателя, то ее необходимость связана с обязанностями, которые он выполняет. Если он сам будет работать в пункте, то иметь ее он обязан. Если он только организует и управляет бизнесом, без непосредственного контакта с клиентами, квалификация ему необязательна.
Требования к помещению для пункта обмена
Офлайн-пункт обмена валюты должен быть оборудован:
- Размещенной снаружи, на видном месте, вывеской «Kantor» с указанием адреса, а также дней и часов работы обменного пункта.
- Информационным табло, на котором указано:
- перечень покупаемых и продаваемых валютных ценностей и текущие цены (курсы) на их покупку и продажу;
- сведения о выдаче доказательств купли-продажи валютных ценностей на предъявителя или именных.
- Реестрами покупаемых и продаваемых валютных ценностей (к вопросам отчетности мы еще вернемся далее).
- Формы бланков, выдаваемых в качестве подтверждения купли-продажи валютных ценностей, содержащие следующие данные:
- идентификационный номер;
- имя и фамилия физического лица или название компании, осуществляющих сделку;
- место жительства и адрес физического лица или место нахождения и адрес предпринимателя или иного лица, осуществляющего сделку;
- особенности документа, удостоверяющего личность лица, совершающего сделку;
- название или символ и количество проданной или купленной иностранной валюты;
- курс валюты и эквивалент сделки в польской валюте;
- штамп с названием обменного пункта;
- дата заключения сделки и выдачи сертификата;
- именной штамп и подпись кассира.
Указанный бланк может быть заменен соответствующей компьютерной программой, позволяющей печатать данный документ, который после удостоверяется штампом с названием и адресом пункта обмена валюты и именными штампами кассиров.Очевидно, что для онлайн-кантора подобных требований нет, однако отчетная документация, которая будет высылаться клиенту после совершения сделки, должна содержать необходимую информацию.
Должен ли кантор иметь кассу?
Пункты обмена валют в Польше освобождены от необходимости иметь кассовые аппараты, если другой деятельности, требующей кассы, у предприятия нет.
Вместо чеков будут выписываться вышеуказанные документы, подтверждающие факт сделок купли-продажи валют.
Как открыть кантор в Польше?
Далее рассмотрены пошаговые действия, необходимые для работы кантора. Основной акцент сделан на офлайн-обменнике, а для работы только через интернет даны отдельные комментарии.
Шаг 1. Регистрация бизнеса
Если бизнес только планируется, сначала его необходимо зарегистрировать. JDG оформляется через реестр CEIGD (см. Как зарегистрировать ИП в Польше), юридические лица открывают бизнес через Национальный судебный реестр.
Важно понимать, что код деятельности PKD для пункта обмена валют 66.12Z (брокерская деятельность, связанная с ценными бумагами и товарными рынками, включая деятельность обменных пунктов валюты).
Шаг 2. Выбор формы налогообложения
Форма налогообложения может быть выбрана на предыдущем шаге, при регистрации, но может быть изменена и в дальнейшем.Важно понимать, что для канторов доступны только основные правила налогообложения (12% и 32%) или фиксированная ставка (19% независимо от дохода). Ни налоговая карта, ни паушальный налог применяться не могут.
Также нужно понимать, что данная деятельность освобождена от НДС (VAT). В выставляемых счетах это должно быть указано со ссылкой на pkt.7, ust.1, art.43 Ustawy o VAT (Закона РП о НДС).
Шаг 3. Регистрация в реестре НБП
Напомним, для кантора это обязательная процедура. Заявление с приложениями необходимо подать в ближайшее отделение Национального банка Польши, найти которое можно с помощью данного сервиса. Индивидуальные предприниматели могут предоставить документы в администрацию гмины по месту жительства, которая передаст заявление адресату.
Для подачи через интернет может быть использована эта электронная услуга на сайте biznes.gov.pl.
Пакет документов включает:
- Заявление о внесении в реестр НБП (📄 скачать действующий бланк).
- Декларация о соответствии и полноте данный, а также выполнении всех требуемых для данной деятельности условий. Форма данного документа не установлена, однако он должен содержать следующее:«Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe.
Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2».
—
перевод для понимания (в документ вставлять не нужно):
«Я заявляю, что:
1) данные, содержащиеся в заявлении о внесении в реестр, являются полными и достоверными;
2) осведомлен и соответствую особым условиям осуществления валютообменной деятельности, указанным в главе 4 Закона от 27 июля 2002 года – Закон о валютном обмене.
Я также заявляю, что у меня есть действующие справки об отсутствии судимости и документы, подтверждающие квалификацию, требуемую положениями Закона, упомянутого в пункте 2».
Также в Декларации должны быть обозначены:
- фирменное наименование предпринимателя, его местонахождение и адрес или адрес проживания;
- указание места и даты подачи декларации;
- подпись лица, уполномоченного представлять предпринимателя, с указанием имени, фамилии и занимаемой должности.
В пакете документов также должно быть подтверждение оплаты гербового сбора, который для данной операции составляет 1087 злотых, а в случае действия по доверенности – эту доверенность и оплату 17 злотых за нее.
Поданный запрос должен быть обработан в течение 7 дней. Если в течение этого времени НБП не находит формальных поводов для отказа, он должен внести данный субъект предпринимательской деятельности в реестр. О внесении в реестр выдается соответствующее свидетельство от НБП. Проверить наличие себя в реестре можно с помощью данного официального сервиса.
Шаг 4. Обращение в ЗУС
Зарегистрироваться в ZUS предприниматель должен сначала в качестве плательщика взносов, а после как застрахованное лицо. Самого себя ИП может зарегистрировать вместе с подачей документов в CEIDG для оформления JDG.
Если у предпринимателя есть работники, он обязан сообщить в ZUS о каждом из них в течение 7 дней после подписания договора.
Шаг 5. Изготовление штампов, бланков, запуск ПО
Для офлайн-контора, как уже отмечалось выше, необходимы штамп обменника и персональный штамп каждого кассира.
Точных сроков на их изготовление не установлено, но приступать к деятельности без данных штампов нельзя. Соответственно, об их наличии необходимо позаботиться заранее.
При работе онлайн соответствующее программное обеспечение должно быть готово (установлено, протестировано и доступно клиентам) к моменту выполнения первого заказа.
Сколько стоит открыть кантор в Польше?
Ориентировочные расходы на открытие пункта обмена валют могут выглядеть следующим образом:
Гербовый сбор за внесение в реестр 1 087 зл. Маркетинговые расходы 600 зл. Бухгалтерский учет 100 зл. Трудоустройство сотрудников 5 000 зл. Охранные мероприятия 200 зл. Стоимость аренды и оборудования помещения или запуска сайта 35 000 зл. На первичную закупку валют 50 000 зл. Итого: ~92 000 зл.
Расчеты включают расходы на первый месяц деятельности. Две завершающие строки зависят от конкретных обстоятельств. Под трудоустройством сотрудника понимаются затраты на одного нанятого работника, включая расходы на него в ZUS.
Обязанности, связанные с содержанием обменного пункта валюты
Кроме справки о несудимости, которая для всех участвующих непосредственно в обмене, должна обновляться ежегодно, при работе контора необходимо:
- Ежеквартально подавать отчет в НБП о деятельности.
- Ежемесячно и ежеквартально данные в НБП об активах.
- Постоянно и непрерывно вести учет продаж и покупок иностранной валюты.
- По каждой сделке выдавать документ, подтверждающий куплю-продажу (именной или на предъявителя).
Бланки отчетности и правила их заполнения, необходимо уточнять непосредственно в НБП на момент ведения деятельности.
Указанные действия полагается предпринимать сверх тех, что положены для каждой формы предпринимательства, в том числе налоговой отчетности и документов, подаваемых в ZUS.
Особенности деятельности онлайн-кантор
Очевидно, что требование к помещениям обменных пунктов не распространяются на канторов, работающие только через интернет. Одновременно, наличие банковских счетов в используемых валютах является обязательным.
Разумеется, сайт, используемый для бизнеса, должен обладать возможностями по обмену валют через счета клиентов и кантора, а также быть защищенным от злонамеренных действий преступного характера.
Однако есть еще один важный нюанс, который нужно обязательно иметь в виду. Некоторые онлайн-обменники валюты могут подпадать под действие Закона РП о платежных услугах и, следовательно, под надзор Польской службы финансового надзора. Это зависит от того, предоставляет ли онлайн-кантор одну из следующих видов деятельности:
- Выполнение платежных операций, таких как перевод средств на платежный счет вашего провайдера или другого провайдера.
- Осуществление платежных переводов.
- Инициирование платежной операции.Тут нужно пояснить. Все перечисленное возможно исключительно при использовании счетов третьих лиц для выполнения операций по обмену валют. Если средства переводятся только между счетами кантора и клиента, данные условия считаются невыполненными, и регистрация в Службе финнадзора не требуется.
Если же кантор разрешает такую деятельность, ему может потребоваться регистрация в качестве офиса платежных услуг или национального платежного учреждения. В таком случае необходимо выполнить множество дополнительных условий относительно квалификации людей, управляющих, акционерного капитала и внедрения систем управления рисками.
Другими словами, если в этом нет необходимости, задача онлайн-обменника не попасть под надзор Польской финансовой инспекции, а значит не использовать счета третьих лиц для своих операций.
Подытожим. Открыть кантор (пункт обмена валют) в Польше вполне возможно, в том числе и иностранцам. Однако это потребует регистрации в специальном реестре НБП, ведения дополнительной отчетности, наличия справки о несудимости и особой квалификации у сотрудников.
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