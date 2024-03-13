Источник информации

О планируемой отмене нулевого НДС на продукты сообщается на официальном сайте польского Минфина, где, в частности, сказано:

«В связи с последними показателями инфляции и прогнозами динамики цен на основные продовольственные товары, облагаемые временной ставкой VAT 0%, Минфин РП принял решение не продлевать временное снижение ставки НДС на основные продовольственные товары после 31 марта 2024 года. Сниженная ставка VAT на основные продовольственные товары действует с 1 февраля 2022 года, и была введена, когда показатель инфляции на январь 2022 года был на уровне 9,2% (г/г)».

По предварительным данным GUS, инфляция в январе 2024 года снизилась до 3,9% (г/г), и это самый низкий темп роста потребительских цен с марта 2021 года. Годовой темп роста инфляции на продукты питания и безалкогольные напитки также существенно снизился — до 4,9% в январе этого года (самый низкий показатель с сентября 2021 года). Предполагается, что в феврале и марте этого года как инфляция, так и темпы роста цен на продукты питания сохранят тенденцию к снижению.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Любопытно, что подтвержденных данных по инфляции на 2024 год на момент публикации данного материала (почти середина марта), пока нет. Есть только предварительные за январь. В прошлые периоды подтвержденные сведения GUS публиковал примерно в середине месяца за месяц прошлый. С чем это связано, информации нет, но есть данные, что сведения по инфляции сразу за январь и февраль будут опубликованы ГУС 15 марта.

На какие продукты вырастут цены?

Согласно временным мерам, обнулялась ставка VAT на основные продукты питания, указанные в Приложении №10 (позиции с 1 по 18) к Ustawe o VAT (Законе РП о НДС). Кроме прочего, в перечень входят:

Мясо и субпродукты.

Рыба, ракообразные и моллюски (за исключением осьминогов и омаров).

Молочные и некоторые кисломолочные продукты.

Птичьи яйца.

Натуральный мед.

Овощи, фрукты, орехи, в том числе консервированные (с некоторыми исключениями).

Мука.

Растительные и животные жиры.

Хлеб, другая выпечка и продукция и круп.

Воды, включая минеральную, газированную, фруктовые напитки (за исключением соков).

Детские смеси.

Диетические продукты для некоторых типов специального питания и пр.

Если дальнейшего продления не будет (а оно крайне маловероятно в свете сказанного Минфином Польши), срок снижения налога истечет в конце марта 2024 года. С апреля НДС на эти продукты составит 5%.

Насколько изменятся цены?

Точные прогнозы здесь невозможны и по причине высокой инфляции раньше, и из-за особенности каждого типа продуктов. Однако вот какие цифры предполагают разные специалисты (сходясь в том, что в марте будет самая низкая инфляция – около 2,3% — 2,5% г/г):

Экономисты банка Pekao: инфляция (общая – прим. ПК) вырастет с 2,5% в марте до 3,5% в апреле.

Польский экономический институт, так же как и эксперты Santander BP: рост инфляции за счет этого решения Минфина от 0,8% до 1%.

Экономические эксперты ассоциации работодателей Польши Lewiatan: рост инфляции составит 0,9%.

Схожие цифры прогнозируют и другие специалисты. Очевидно, что рост цен на указанные продукты будет еще выше.

Резюмируем. Цены на основные продукты питания в Польше вырастут с апреля из-за отмены нулевого VAT. Общее влияние на инфляцию это окажет в размере 0,8% — 1%. Как и что будет в реальности – покажет время.