Общий прогноз

В зимних экономических прогнозах, опубликованных 15.02.2024, Европейская комиссия сохранила прогнозы роста ВВП Польши:

в 2024 году рост ВВП РП составит 2,7%;

в 2025 году — 3,2%.

В то же время Еврокомиссия понизила оценку инфляции в Польше на 2024 год с 6,2% до 5,2%, а в 2025 году, наоборот, увеличила возможный рост цен с 3,8% до 4,7%. Далее об этих данных более подробно.

Рост ВВП

По мнению Еврокомиссии, ожидается, что экономический рост в Польше ускорится до 2,7% в 2024 году. Основным драйвером роста станет частное потребление, чему будет способствовать рост реальной заработной платы, дополнительная социальная поддержка со стороны правительства и ослабление инфляционного давления.

Общественное потребление также внесет значительный вклад в экономический рост благодаря новым дополнительным мерам фискальной поддержки. Чиновники ЕС прогнозируют, что растущий внутренний спрос приведет к увеличению импорта в Польшу:

«Прогнозируется, что в 2025 году рост ВВП ускорится до 3,2% за счет сильного частного потребления и увеличения инвестиций, финансируемых из фондов ЕС. Угрозы перспективам в основном касаются возможных задержек в реализации инвестиций, финансируемых из фондов ЕС», — указано в сообщении.

Инфляция

В то же время Европейская комиссия улучшила прогноз инфляции в Польше на 2024 год с 6,2% до 5,2% процента, но ухудшила на 2025 год, когда, по мнению ЕК, инфляция будет не 3,8%, как полагали ранее, а 4,7%.

«Инфляция HICP (гармонизированного индекса потребительских цен) прогнозируется на уровне 5,2% в 2024 году и 4,7% в 2025 году. По сравнению с осенью прогноз на 2024 год пересмотрен в сторону понижения, а на 2025 год – в сторону повышения. Помимо снижения цен на сырье, данные пересмотры обусловлены продлением замораживания цен на электроэнергию и газ с января по июнь и нулевым VAT на продукты питания до марта этого года», — заявили в Еврокомиссии.

Как сбывались прогнозы?

Всегда интересно наблюдать, как сбываются прогнозы специалистов. По мере поступления официальных данных мы будем обновлять этот материал. Что касается результатов прошедшего года, то по оценкам ЕК экономика Польши выросла на 0,2%, что немного меньше, чем предполагалось в осеннем прогнозе.

Что касается инфляции в Польше, то по данным Еврокомиссии в 2023 году она достигла 10,9%. Далее можно ознакомиться с промежуточными данными за прошедший год.

Данные 2023 года

Евростат опубликовал первые данные по европейскому ВВП. Валовой внутренний продукт в еврозоне с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,1% (квартал к кварталу) и на 0,2% по всему Европейскому союзу.

В годовом исчислении ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,3% в еврозоне и на 1,2% по всему ЕС.

Интересно, что среди государств-членов ЕС в первом квартале 2023 года быстрее всего развивалась экономика Польши. По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП РП увеличился на 3,9%. Правда в годовом исчислении положение польской экономики выглядит не столь впечатляюще. По сравнению с первым кварталом 2022 года польский ВВП не изменился.

Далее следует Португалия с ростом на 1,6% и Финляндия – на 1,1%.

Сократилась больше всего в первом квартале текущего года литовская экономика — на целых 3 процента.

Полные данные на инфографике: