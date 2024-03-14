Что такое Ресторанная неделя в Польше?

Restaurant Week (Ресторанная неделя) в Польше – это ежегодное кулинарное событие, целью которого является популяризация польской гастрономии и поощрение людей почаще выходить на улицу и открывать для себя новые заведения общественного питания.

Данная инициатива является и прекрасной возможностью ознакомиться с меню ресторанов по очень привлекательной цене. В этот раз организаторы фестиваля предоставляют гостям возможность взять на себя роль кулинарного эксперта и насладиться предлагаемыми блюдами в соответствии с последними тенденциями.

Инициаторы проекта обещают, что Restaurant Week-2024 станет самым сенсационным гастрономическим событием, во время которого гости откроют для себя вкусные и оригинальные блюда, вдохновленные последними новинками со всего мира.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Кроме того, Restaurant Week придерживается принципов ответственного потребления и безотходности продуктов. Благодаря продуманной системе предварительного бронирования с возможностью выбора блюд, во время гастрономического фестиваля ни одна еда не пропадет даром.

Когда Restaurant Week в этом году?

Ценители оригинальных и недорогих блюд могут насладиться специально приготовленным авторским меню с 13 марта по 24 апреля 2024 года в крупнейших городах Польши.

Информационным партнером мероприятия является портал «Strona Kuchni».

Как забронировать столик?

Выбранное меню можно заказать с помощью сайта Restaurant Week. В процессе бронирования самостоятельно определяются следующие параметры:

нужный город;

конкретный ресторан;

количество человек за столиком;

меню;

дату и время посещения.

Посетителям предлагается несколько типов меню: мясное, вегетарианское или веганское. Столик можно зарезервировать минимум для 2-х человек на 90 минут. Бронирование оформляется минимум за день до необходимой даты.

Сколько стоит поесть на фестивале «Ресторанная неделя» 2024?

Гостям будут предложены блюда, которые обычно не найти в меню. Закуска, основное блюдо и десерт обойдутся посетителям по специальной фестивальной цене 69,99 злотых.

В этом году плата за бронирование столика составляет 5,98 злотых и 10 злотых за обед в «прайм-тайм». В рамках бронирования каждый гурман получит подарок на выбор:

фестивальный коктейль Martini Fiero & Kinley Tonic Water (для взрослых);

тоник Kinley Elderflower Zero Sugar;

в некоторых городах Martini Vibrante и тоник Kinley (версия с 0% сахара).

При бронировании меню также можно заказать напитки: диетическую Coca-Cola Zero Cukru или специальный Festival Tea – Lipton в обычном или сезонном варианте. Благодаря поддержке бренда Lurpak в избранных ресторанах фестивальное меню готовится с использованием его продукции, а гости получают в подарок закуску с упомянутым сливочным маслом.

Где поесть во время Restaurant Week?

В нынешнем году в фестивале принимают участие более 400 ресторанов в более чем 13 регионах Польши. Гурманы могут попробовать модные блюда в крупнейших городах, среди которых:

Фестиваль также предлагает посетить самые интересные рестораны Силезии. В частности, в таких городах, как Тарновские Горы, Севеж, Бельско-Бяла, Гливице, Забже и Тыхы. Жители Труймяста могут попробовать фестивальное меню в Гданьске, Гдыне и Сопоте, а в регионе Вармии и Мазуров, например, в Ольштыне, Миколайках и Гетшвалде.