Restaurant Week: чем в этом году порадуют гурманов Польши?
«Ресторанная неделя» (Restaurant Week) – крупнейшее и самое популярное кулинарное мероприятие в Польше, которое объединяет ведущие рестораны страны.
В 2024 году весенний гастрономический фестиваль пройдет под лозунгом «Food News Good News», поэтому лейтмотивом мероприятия станут кулинарные новинки, актуальные гастрономические тренды и сопутствующие изюминки. Подробности в данном материале «Польского консультанта».
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- Что такое Ресторанная неделя в Польше?
- Когда Restaurant Week в этом году?
- Как забронировать столик?
- Сколько стоит поесть на фестивале «Ресторанная неделя» 2024?
- Где поесть во время Restaurant Week?
Что такое Ресторанная неделя в Польше?Restaurant Week (Ресторанная неделя) в Польше – это ежегодное кулинарное событие, целью которого является популяризация польской гастрономии и поощрение людей почаще выходить на улицу и открывать для себя новые заведения общественного питания.
Данная инициатива является и прекрасной возможностью ознакомиться с меню ресторанов по очень привлекательной цене. В этот раз организаторы фестиваля предоставляют гостям возможность взять на себя роль кулинарного эксперта и насладиться предлагаемыми блюдами в соответствии с последними тенденциями.
Инициаторы проекта обещают, что Restaurant Week-2024 станет самым сенсационным гастрономическим событием, во время которого гости откроют для себя вкусные и оригинальные блюда, вдохновленные последними новинками со всего мира.КонсультантДмитрий КонстантиновичКроме того, Restaurant Week придерживается принципов ответственного потребления и безотходности продуктов. Благодаря продуманной системе предварительного бронирования с возможностью выбора блюд, во время гастрономического фестиваля ни одна еда не пропадет даром.
Когда Restaurant Week в этом году?
Ценители оригинальных и недорогих блюд могут насладиться специально приготовленным авторским меню с 13 марта по 24 апреля 2024 года в крупнейших городах Польши.
Информационным партнером мероприятия является портал «Strona Kuchni».
Как забронировать столик?
Выбранное меню можно заказать с помощью сайта Restaurant Week. В процессе бронирования самостоятельно определяются следующие параметры:
- нужный город;
- конкретный ресторан;
- количество человек за столиком;
- меню;
- дату и время посещения.
Посетителям предлагается несколько типов меню: мясное, вегетарианское или веганское. Столик можно зарезервировать минимум для 2-х человек на 90 минут. Бронирование оформляется минимум за день до необходимой даты.
Сколько стоит поесть на фестивале «Ресторанная неделя» 2024?
Гостям будут предложены блюда, которые обычно не найти в меню. Закуска, основное блюдо и десерт обойдутся посетителям по специальной фестивальной цене 69,99 злотых.
В этом году плата за бронирование столика составляет 5,98 злотых и 10 злотых за обед в «прайм-тайм». В рамках бронирования каждый гурман получит подарок на выбор:
- фестивальный коктейль Martini Fiero & Kinley Tonic Water (для взрослых);
- тоник Kinley Elderflower Zero Sugar;
- в некоторых городах Martini Vibrante и тоник Kinley (версия с 0% сахара).
При бронировании меню также можно заказать напитки: диетическую Coca-Cola Zero Cukru или специальный Festival Tea – Lipton в обычном или сезонном варианте. Благодаря поддержке бренда Lurpak в избранных ресторанах фестивальное меню готовится с использованием его продукции, а гости получают в подарок закуску с упомянутым сливочным маслом.
Где поесть во время Restaurant Week?
В нынешнем году в фестивале принимают участие более 400 ресторанов в более чем 13 регионах Польши. Гурманы могут попробовать модные блюда в крупнейших городах, среди которых:
Фестиваль также предлагает посетить самые интересные рестораны Силезии. В частности, в таких городах, как Тарновские Горы, Севеж, Бельско-Бяла, Гливице, Забже и Тыхы. Жители Труймяста могут попробовать фестивальное меню в Гданьске, Гдыне и Сопоте, а в регионе Вармии и Мазуров, например, в Ольштыне, Миколайках и Гетшвалде.
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