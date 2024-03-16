Право на отгул

Начнем с главного. В соответствии с нормами ust.1, art.42 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Закона РП о гарантиях свободы совести и религии):

Лица, принадлежащие к церквям и другим религиозным объединениям, религиозные праздники которых не являются государственными праздниками , могут по собственному желанию быть освобождены от работы или учебы на время, необходимое для празднования этих праздников, в соответствии с требованиями их вероисповедания.

Отсюда вытекает, что такой отгул может быть предоставлен только по инициативе работника – по своевременно поданному заявлению.

Кто может взять отгул на Православную Пасху?

Закон не требует каким-либо образом подтверждать принадлежность к конфессии. Соответственно, достаточно утверждения сотрудника и его письменной просьбы (заявления).

Так как норма установлена отдельным законодательством (не Трудовым кодексом РП), то и распространяется она на всех, вне зависимости от типа договора и других формальностей.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Однако нужно точно понимать, что речь идет именно об отгуле, то есть о возможности взять выходной в рабочий день. Пасха – это всегда воскресение. Соответственно, возможность взять отгул распространяется только на тех, у кого этот день должен быть рабочим. Дополнительный выходной не положен.

Отработка отгула

Данный отгул предоставляется в обмен на отработку. Требовать такую отработку – это право работодателя, а не обязанность, поэтому стороны могут принять и другое решение. Однако в большинстве случаев отдых на Православную Пасху придется отработать.

Очевидно, что отрабатывать этот день придется во время, которое должно быть нерабочим для сотрудника. Однако никаких прав на сверхурочную оплату или выплаты за работу в выходные работник не имеет.

Как оформить отгул на Пасху?

По действующим правилам, подать заявление на отгул работник должен не позднее чем за 7 дней до даты отгула.

Работодатель обязан согласовать выходной день, но не позднее чем за 3 дня до отгула должен сообщить работнику правила, в том числе дату, отработки. Законодательство дает сторонам право принимать решение по отработке в индивидуальном порядке, например, дополнительными рабочими часами в несколько дней или одним днем.

Установленной формы такого заявления нет, поэтому оно может быть написано в свободном режиме. Главное указать:

работодателя;

работника;

основание (art.42 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania);

дату отгула;

дату подачи заявления;

подпись заявителя.

Подчеркнем, что заявление должно быть именно подано (предоставлено работодателю) не менее чем за 7 дней. То есть необходимо убедиться, что документ получен своевременно.

Может ли работодатель отказаться предоставить отгул?

Если все формальности соблюдены, отказать работодатель не может. Такой отказ может быть интерпретирован как дискриминация по религиозному принципу.

За дискриминацию работодатель может быть оштрафован, а работник будет иметь право на компенсацию.

Однако и злоупотреблять данным правом не стоит (например, «менять религию» к каждому крупному празднику). В таком случае работодатель может доказать нарушение дисциплины и расторгнуть договор без предварительного уведомления.

Подытожим. Работник имеет право на отгул в день религиозного праздника, в том числе на Православную Пасху, если этот день не является государственным праздником (выходным). Оформлен отгул может быть на основании заявления, поданного работодателю не позднее чем за 7 дней. Отгул вероятно придется отработать. Дату и способ отработки сотруднику должны сообщить не позднее чем за 3 дня до отгула.