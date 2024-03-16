Wrocławska Feta: Фестиваль пива, вина и сыра во Вроцлаве
В начале апреля на острове Слодова в сердце древнего и прекрасного Вроцлава соберутся ценители хорошего пива, изысканного вина и вкусного сыра на весенний фестиваль «Wrocławska Feta».
Что же это за гастромероприятие, которое с каждым годом привлекает все большее количество польских гурманов? Об этом читайте в данной статье «Польского консультанта».
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- Что такое Wrocławska Feta?
- Что входит в программу?
- Когда фестиваль пройдет в 2024 году?
Что такое Wrocławska Feta?
Впервые фестиваль «Wrocławska Feta» состоялся в 2019 году. Уже несколько лет (с перерывами на пандемию) это мероприятие дает возможность не только продегустировать вкуснейшие напитки и сыры, но и является настоящим праздником для любителей отличной еды.
Организаторы гастрономической инициативы, которая зачастую проходит несколько раз в год, пропагандируют локальность и регионализм. Поэтому на фестивале представлена местная продукция при чем не только из Нижней Силезии, но и из других уголков Польши.Wrocławska Feta – это отличная возможность познакомиться с уникальными продуктами высочайшего качества, а также их производителями и, конечно же, попробовать региональные вина и вкуснейшие ремесленные сыры.
Несмотря на название мероприятия, во время фестиваля «Wrocławska Feta» можно продегустрировать не только одноименный греческий сыр, но и другие деликатесы, многие из которых ручной работы.
Что входит в программу?
Помимо возможности приобрести разнообразные деликатесы и напитки, фестиваль предусматривает насыщенную художественную и содержательную программу. Посетителей ждет:
- живая кулинария;
- конкурсы;
- лекции;
- мастер-классы;
- фудпейринги от экспертов и шеф-поваров.
У гостей мероприятия будет возможность воочию наблюдать, как изготавливается знаменитый вроцлавский сыр, и, конечно же, познакомиться с его вкусом. Кроме этого:
- Винные эксперты расскажут о тенденциях, новых продуктах и различных сортах винограда. Это прекрасный шанс для любителей вина расширить свои знания и вкусовые впечатления.
- Гости смогут ознакомиться с традициями и историей пивоварения в Польше и продегустировать различные сорта этого пенного напитка.Однако Wrocławska Feta – это не только хорошая кухня и вино, но и отличная музыка. Так как мероприятие зачастую сопровождается выступлениями ярких артистов и исполнителей.
Когда фестиваль пройдет в 2024 году?
В 2024 году фестиваль «Wrocławska Feta» пройдет в первые выходные апреля в атмосферных интерьерах Центра конференций и мероприятий Concordia Design (Wyspa Słodowa 7,). Участники мероприятия представят свою продукцию на 1 и 4 этаже.
Насладиться крафтовым пивом, оригинальным вином и вкуснейшим сыром можно будет с 5 по 7 апреля:
- пятница: 17:00-22:00;
- суббота: 12:00-22:00;
- воскресенье: 12:00-20:00.
Более детальную информацию о главных событиях, производителях и других участниках весеннего фестиваля можно найти на странице мероприятия в Facebook.
За годы своего существования фестиваль «Wrocławska Feta» стал довольно значимым событием в жизни Вроцлава, которое на ряду с огромным количеством достопримечательностей города на берегах Одера привлекает множество туристов и гурманов. Ведь согласитесь, что может быть лучше созерцания уникальной архитектуры, захватывающего вида на прекрасный Вроцлав в компании вкусных продуктов, хмельного пива или приятного вина?
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