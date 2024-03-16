Что такое Wrocławska Feta?

Впервые фестиваль «Wrocławska Feta» состоялся в 2019 году. Уже несколько лет (с перерывами на пандемию) это мероприятие дает возможность не только продегустировать вкуснейшие напитки и сыры, но и является настоящим праздником для любителей отличной еды.

Организаторы гастрономической инициативы, которая зачастую проходит несколько раз в год, пропагандируют локальность и регионализм. Поэтому на фестивале представлена местная продукция при чем не только из Нижней Силезии, но и из других уголков Польши.

Wrocławska Feta – это отличная возможность познакомиться с уникальными продуктами высочайшего качества, а также их производителями и, конечно же, попробовать региональные вина и вкуснейшие ремесленные сыры.

Несмотря на название мероприятия, во время фестиваля «Wrocławska Feta» можно продегустрировать не только одноименный греческий сыр, но и другие деликатесы, многие из которых ручной работы.

Что входит в программу?

Помимо возможности приобрести разнообразные деликатесы и напитки, фестиваль предусматривает насыщенную художественную и содержательную программу. Посетителей ждет:

живая кулинария;

конкурсы;

лекции;

мастер-классы;

фудпейринги от экспертов и шеф-поваров.

У гостей мероприятия будет возможность воочию наблюдать, как изготавливается знаменитый вроцлавский сыр, и, конечно же, познакомиться с его вкусом. Кроме этого:

Винные эксперты расскажут о тенденциях, новых продуктах и различных сортах винограда. Это прекрасный шанс для любителей вина расширить свои знания и вкусовые впечатления. Гости смогут ознакомиться с традициями и историей пивоварения в Польше и продегустировать различные сорта этого пенного напитка.

Однако Wrocławska Feta – это не только хорошая кухня и вино, но и отличная музыка. Так как мероприятие зачастую сопровождается выступлениями ярких артистов и исполнителей.

Когда фестиваль пройдет в 2024 году?

В 2024 году фестиваль «Wrocławska Feta» пройдет в первые выходные апреля в атмосферных интерьерах Центра конференций и мероприятий Concordia Design (Wyspa Słodowa 7,). Участники мероприятия представят свою продукцию на 1 и 4 этаже.

Насладиться крафтовым пивом, оригинальным вином и вкуснейшим сыром можно будет с 5 по 7 апреля:

пятница: 17:00-22:00;

суббота: 12:00-22:00;

воскресенье: 12:00-20:00.

Более детальную информацию о главных событиях, производителях и других участниках весеннего фестиваля можно найти на странице мероприятия в Facebook.

За годы своего существования фестиваль «Wrocławska Feta» стал довольно значимым событием в жизни Вроцлава, которое на ряду с огромным количеством достопримечательностей города на берегах Одера привлекает множество туристов и гурманов. Ведь согласитесь, что может быть лучше созерцания уникальной архитектуры, захватывающего вида на прекрасный Вроцлав в компании вкусных продуктов, хмельного пива или приятного вина?