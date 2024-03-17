Об исследовании

5 марта 2024 года были опубликованы результаты исследования «Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski (Анализ влияния беженцев из Украины на польскую экономику)», которое провела одна из ведущих в Польше консалтинговых компаний Deloitte по заказу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Агентства ООН по делам беженцев.

В отчете проанализированы ключевые вопросы интеграционного процесса беженцев из Украины в доступе к рынку труда. Во время исследования специалисты оценивали экономическое воздействие переселенцев из Украины в Польшу в модели общего равновесия. Это золотой стандарт макроэкономического моделирования, всесторонне учитывающий:

С одной стороны – предложения в экономике, включая предложение рабочей силы и производительность.

С другой – спрос, включая потребление и налоги.

Во время подготовки расчетов производились эмпирические методы исследования влияния иммигрантов и беженцев на производительность труда.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Результаты положительные, что конечно поможет бороться, в том числе, с некоторыми негативными стереотипами о выходцах из Украины в Польше, которые особенно обострились с началом кризиса.

Сколько беженцев из Украины сейчас находится в Польше?

Эксперты Deloitte подсчитали, что по состоянию на октябрь 2023 года в Польше проживает почти 1 млн украинских беженцев.

Здесь стоит упомянуть, что приток вынужденных переселенцев из Украины после февраля 2022 года имел другой демографический состав, чем экономическая миграция до этого времени. Раньше это были чаще всего мужчины. После 24.02.2022 ситуация изменилась – основной контингент беженцев состоит из женщин трудоспособного возраста (41%) и детей (40%). Мужчины призывного возраста в большинстве случаев не могут покинуть Украину.

Большинство вынужденных переселенцев не планировали переезжать в другую страну и у многих из них есть особые потребности. Например, на октябрь 2023 года:

почти половина всех домохозяйств беженцев включала человека с хроническим заболеванием;

около 10% семей в своем составе имели родственника с инвалидностью 3-го уровня согласно критериям Вашингтонской группы;

более трети домохозяйств включали родителей-одиночек, а пятая часть – пожилого человека.

Все это лица, имеющие ограниченные возможности самостоятельно трудоустраиваться. Сложности с работой существуют и у тех членов семьи, кто вынужден ухаживать за ними, а также за совсем маленькими детьми.

Сколько беженцев трудоустроено?

Несмотря на все сложности в обустройстве жизни на новом месте, украинские беженцы на удивление быстро стали частью общества в качестве не только потребителей, но и работников, предпринимателей, а значит налогоплательщиков.

Украинцы начали активно выходить на рынок труда, достигнув уровня занятости:

28% в мае 2022 года;

65% в ноябре 2022 года;

80% в июле-августе 2023 года *.

* Речь идет о лицах трудоспособного возврата.

Вместе с тем по состоянию на 30 сентября 2023 года на учете в органах социального страхования Польши (ZUS) стояли 753 тысячи украинских работающих лиц, в том числе 225 тысяч беженцев.

Именно благодаря эффективному и оперативному включению в польский рынок труда беженцы положительным образом повлияли на развитие местной экономики. Кроме того, они благотворно влияют на ситуацию еще и тем, что частично заполняют пробелы в сфере занятости, а также успешно открывают собственный бизнес.

Кроме того, многие из украинцев, которые не трудоустроились в Польше (либо одновременно с трудоустройством) и в течение нескольких месяцев открыли ООО, JDG (ИП) или другой тип бизнес-деятельности, поддерживают бюджет своими налогами и отчислениями ZUS, вместо того, чтобы жить за счет гуманитарной помощи или своих сбережений. К таким можно отнести 5% всех беженцев.

По оценкам экспертов, в настоящее время в Польше работают от 225 до 350 тысяч беженцев из Украины. Нижняя граница – это число, полученное из данных органов социального обеспечения, а верхняя – это произведение уровня занятости по данным опросов и количества населения трудоспособного возраста с активными номерами PESEL UKR.

Что касается бизнеса, то только по данным Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), с января 2022 года по декабрь 2023 года более 44,5 тысяч украинских компаний начали бизнес-деятельность в Польше. Это, напомним, касается только индивидуальных предпринимателей и гражданских спулок.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! К сведению, в 2023 году почти каждая десятая новая компания в Польше была основана гражданином Украины (9,4%). Почти 3/4 активной деятельности, зарегистрированной в Польше иностранцами, осуществляли украинцы (72%).

Зависимость трудоустройства от знания языка и образования

Языковой барьер — одно из главных препятствий, мешающих сориентироваться в новой реальности, в том числе при трудоустройстве. Это один из ключевых факторов, повышающих вероятность социальной изоляции и неприятия беженцев на рабочем месте и в общественной жизни.

Как показывают различные международные исследования, именно знание языка является одним из ключевых факторов, значительно повышающих шансы на успешную интеграцию с обществом принимающей страны.

По состоянию на июль-август 2023 года 56% беженцев декларировали наличие высшего образования и их уровень занятости был почти на треть выше, чем среди других групп.

Однако вместе с тем многие украинцы не в полной мере овладели польским языком для рынка труда:

На ноябрь 2023 года 21% опрошенных заявляли о низком уровень знания польского.

В июне 2023 года опросы показывали, что 40% официально трудоустроенных украинских беженцев трудились на работе, которая не предусматривала обязательного наличия определенной квалификации, называя главной причиной этого – отсутствие достаточных языковых знаний.

При этом для половины опрошенных граждан Украины наличие языкового барьера существенно ограничивало доступ к различным услугам, а для 34% – к польскому рынку труда.

Какой уровень дохода у украинцев в Польше?

Результаты рассматриваемого исследования уверенно опровергают стереотипы о беженцах, живущих исключительно на социальную помощь. Согласно полученным данным, большинство семьи беженцев самостоятельно обеспечивают себя, ведь 80% их доходов приходится на зарплату. Финансовая помощь составляет гораздо меньшую долю доходов украинских беженцев в Польше – всего лишь 5%.

Стоит также отметить, что значительная часть приезжих из Украины — дети, однако более половины украинцев – люди трудоспособного возраста.

По данным опроса MSNA Poland 2023, у большинства ежемесячный доход менее 6000 злотых. В целом финансовая ситуация у украинцев в РП такова:

20% семей украинских беженцев зарабатывают менее 3 000 злотых;

41% получают от 3 000 до 6 000 злотых;

12% зарабатывают более 6 000 злотых;

27% респондентов предпочли вовсе не отвечать на этот вопрос.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вместе с тем уровень жизни украинских беженцев может быть значительно ниже, чем у коренных жителей даже с аналогичными доходами во многом из-за отсутствия у переселенцев собственного жилья, которое в Польше часто находится в собственности граждан.

Конечно, это все еще небольшие суммы для большинства работающих беженцев. Но при этом очень важно, что беженцы получили относительно легкий доступ к рынку труда.

Как изменился ВВП Польши из-за беженцев из Украины?

Цифры говорят о том, что положительное влияние беженцев на экономику является значительным. Например, в 2022 году рост реального ВВП составил 0,5-0,8%, а в 2023 году совокупно 0,7-1,1%.

В денежном эквиваленте это соответствует росту ВВП на 24–36,9 млрд злотых в 2023 году.

В долгосрочной перспективе общий потенциальный ВВП должен быть выше примерно на 0,9-1,35% за счет вкладов беженцев.

Открытие рынка труда имеет решающее значение

Предоставляя переселенцам из Украины доступ к рынку труда, Польша и другие страны ЕС создали для беженцев возможности быть самодостаточными и избежать зависимости от гуманитарной помощи. Беженцам по всему миру часто временно запрещают участвовать в рынке труда. К сожалению, это замедляет их интеграцию в рынок труда и препятствует развитию человеческого капитала в данной стране, что создает издержки как для беженцев, так и для экономики принимающих стран.

Конечно, дело не в том, что Польша и другие страны сделали это только из сердечной потребности и желания помочь. Для европейских экономик и сокращения населения трудоспособного возраста приток людей, желающих работать, является очень хорошей новостью.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Среди прочего, в исследовании есть интересный вывод: Польше повезло, что военный кризис случился в 2022 году, а не в 2004 году после Оранжевой революции, когда безработица в Польше достигала пика и составляла около 20%.

Ознакомиться с полным текстом исследования на английском языке можно далее:

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Подытожим. За два года воздействие большого количества беженцев на польскую экономику становится все более ощутимым. Есть определенные политические силы, охотно использующие стереотипы и искажения, чтобы нажить на этом политический капитал либо достичь иных целей, искусственно разжигая вражду между украинцами и поляками.

Однако реальные факты и цифры говорят об обратном. Большинство украинских беженцев за несколько месяцев превратились из потребителей, тратящих гуманитарную помощь и свои собственные сбережения, в рабочих и предпринимателей, пополнивших государственную казну своими налогами и взносами на социальное обеспечение, увеличив рост ВВП Польши до 0,7-1,1%.