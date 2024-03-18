Ужонд воеводский в Нижнесилезском воеводстве

Во Вроцлаве, как столице воеводства, расположен центральный офис. Остальные считаются его филиалами, поэтому многие онлайн-сервисы у всех отделений одинаковые.

Рассмотрим сначала данные по каждому из офисов в отдельности, а далее общие сведения о регистрации и посещении уженда.

Ужонд во Вроцлаве

Адрес ужонда plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław График работы понедельник: с 9:00 до 16:00;

вторник: с 9:00 до 16:00;

среда: с 8:00 до 18:00;

четверг: с 9:00 до 16:00;

пятница: с 9:00 до 16:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона Иностранцы (инфолиния): 801 43 00 86

Горячая линия DUW: 222 500 124

Центральная горячая линия: 222 500 115 Сайт уженда https://duw.pl/ Электронная почта bip@duw.pl Адрес ePUAP /req49xn18v/skrytka

Ужонд в Еленя-Гуре

Адрес ужонда ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra Время работы понедельник: с 9:00 до 16:00;

вторник: с 9:00 до 16:00;

среда: с 9:00 до 16:00;

четверг: с 9:00 до 16:00;

пятница: с 9:00 до 16:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона 75 7229 449 Сайт уженда https://duw.pl/ Электронная почта bip@duw.pl

Ужонд в Легнице

Адрес ужонда ul. F.Skarbka 3, 59-220 Legnica График работы понедельник: с 9:00 до 16:00;

вторник: с 9:00 до 16:00;

среда: с 9:00 до 16:00;

четверг: с 9:00 до 16:00;

пятница: с 9:00 до 16:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона 0801 43 00 86 Сайт уженда https://duw.pl/ Электронная почта bip@duw.pl

Ужонд в Валбжих

Адрес ужонда ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych Часы работы понедельник: с 9:00 до 16:00;

вторник: с 9:00 до 16:00;

среда: с 9:00 до 16:00;

четверг: с 9:00 до 16:00;

пятница: с 9:00 до 16:00;

суббота: выходной;

воскресение: выходной. Номер телефона 0801 43 00 86 Сайт уженда https://duw.pl/ Электронная почта bip@duw.pl

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, сайт и email везде одинаковые, телефон один и тот же для городов Легница и Валбжих, а адрес ePUAP указан только для Вроцлава.

Запись в Ужонд во Вроцлаве

Попасть в воеводский ужонд бывает нужно по разным причинам. Однако на данный момент требуется предварительная регистрация.

Важно понять, что для записи необходимо иметь аккаунт в системе. Поэтому разделим процесс на два крупных этапа – регистрация в системе и регистрация даты посещения.

Код PIO: регистрация в системе DUW

Однако если вы впервые пользуетесь системой, код PIO может быть еще не присвоен, а не полностью заполненная форма к рассмотрению принята не будет.

Код PIO или Numer wniosku PIO – это уникальный номер, присвоенный конкретной заявке на карту побыту. Другими словами, сначала необходимо зарегистрироваться на сайте воеводства, создать заявку (заполнить внесек), отправить ее, и только после будет сгенерирован этот код.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! не является подачей документов. Это лишь заполнение внесека, и его регистрация в системе, где он может храниться до 6 месяцев. Только личное предоставление документов в ужонд является официальной подачей, с момента которой будет отсчитываться время рассмотрения, в т.ч. и Обратите внимание, подача заявки по далее рассмотренному методу,. Это лишь заполнение внесека, и его регистрация в системе, где он может храниться до 6 месяцев. Только личное предоставление документов в ужонд является официальной подачей, с момента которой будет отсчитываться время рассмотрения, в т.ч. и законность пребывания в случае окончания визы / безвиза.

Чтобы зарегистрировать заявку и получить Numer wniosku PIO, выполните следующие действия:

Перейдите в форму регистрации сайта Pio-przybysz, выберите удобный язык: английский, польский или русский. Заполните форму регистрации, в которой обязательными будут являться поля: фамилия, имя, номер паспорта, дата рождения, адрес, электронная почта.



Проверьте все еще раз. Поставьте «галочки», согласившись на ознакомление с регламентом и обработкой персональных данных и нажмите «Зарегистрироваться» .

Дождитесь сообщения на указанный e-mail с логином и временным паролем. Выглядит оно примерно так:

Авторизуйтесь по полученным данным на этой странице. Вам будет предложено сменить пароль – сделайте это обязательно, учитывая указанные на странице правила. Нажмите «Подать новую заявку» .

Обратите внимание, что на мобильной версии сайта внешне может ничего не измениться. Но на самом деле интересующая нас информация появилась внизу страницу. Промотайте до нее и выберите необходимый вид карты побыту (кликните «Подать онлайн» ).

Внимательно внесите недостающие данные в открывшейся форме. В данный момент вы уже начинаете заполнять внесек (напомним, правила заполнения можно узнать здесь).

После заполнения нажмите кнопку «Послать» . Будьте осторожны, кнопки могут располагаться рядом, и одна из них «Выйти без сохранения». Нажав на нее случайно, придется заполнять документ сначала. Дождитесь сообщения на электронную почту, в котором, кроме прочего будет уникальный номер заявки. Это и будет необходимый нам номер PIO .



На данный момент вы создали заявку и сохранили ее в системе, но регистрация на посещение уженда еще не произошла. Найдите свою сформированную заявку, распечатайте ее и подпишите.

Запись на личное посещение уженда

Для предварительной онлайн-записи используется специальный сайт wizyta.duw.pl. Чтобы записаться, необходимо внести свои данные:

фамилию;

имя;

e-mail;

Numer wniosku PIO.

Кроме этого выбрать интересующий город. Для записи на личное посещение через интернет необходимо выполнить несколько простых шагов:

Перейдите на сайт wizyta.duw.pl. Выберите «Złożenie wniosku» для новой подачи или «Odwołanie wizyty» для отмены ранее зарезервированной даты (на момент нашего теста функция выбора языка не работала).

Будем рассматривать вариант записи, а не отмены. Внесите требуемые сведения: фамилию, имя, электронный адрес, номер PIO, выберите город, поставьте галочку ознакомления, промотайте страницу, и нажмите «Wyslij» .





Все! Останется дождаться сообщения о назначенной дате посещения. Выбрать дату и время нельзя, она будет присвоена заявке автоматически. Кроме прочего в сообщении будет новый код – код регистрации.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Явиться в ужонд надо за 15 минут до указанного времени с полным пакетом документов в соответствии с выбранным типом карты, а также код регистрации. Несоблюдение этих правил может привести к отказу в обслуживании.

Сколько ждать назначения даты?

Заявленное время ожидания до назначения даты – 3 рабочих дня. В случаях большой нагрузки данный период может увеличиваться.

Передать свою запись другому человек невозможно – посетить ужонд должен только тот, чьи данные указаны при регистрации.

Групповая подача

Обозначенная выше система регистрации подходит для индивидуальной подачи документов. Запись на групповую подачу (от 5 человек) происходит по e-mail: rezerwacje.opt@duw.pl.

Для регистрации необходимо заполнить и отправить специальный бланк, скачать который можно по этой ссылке. Его, в заполненном варианте, и отправляют на указанный адрес электронной почты.

Как узнать сколько людей в очереди?

При большой нагрузке не исключено отсутствие свободных мест. В таких случаях есть возможность проверить, сколько людей уже ждут посещения (сколько в электронной очереди). Для этого существует специальный сервис.

Как отменить посещение?

Если дата не подходит, или возникли непредвиденные обстоятельства, визит нужно отменить. Без этого не удастся произвести новой регистрации. Сделать это несложно, достаточно повторить шаги из вышеуказанной инструкции, но на начальном этапе выбрать «Odwołanie wizyty» .

Ввести надо будет те же данные, что и для первичной записи, а также код регистрации. Дождавшись отмены посещения, сразу же можно регистрировать новое.

Вроцлав. Ужонд. Карта побыту

Все, сказанное выше, очевидно распространяется и на вопросы получения карт побыту в уженде Вроцлава, Еленя-Гура, Легница и Валбжих. Регистрация и запись в ужонд осуществляются по той же технологии.

Однако хотим обратить внимание на некоторые важные параметры, характерные именно для оформления украинцами и другими иностранцами видов на жительство в Польше (некоторые данные будут повторяться, другие относятся исключительно к картам побыту):

Телефон инфолинии для иностранцев 801 43 00 86 Онлайн-запись в ужонд для визита wizyta.duw.pl Номер счет для оплат гербового сбора и адресат платежа 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 Gmina Wrocław Номер счета для оплаты изготовления пластиковой карты побыту (после получения положительной децизии) и адресат платежа 41 101 016 740 005 900 000 000 000 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu Официальная информация о карте побыту в Нижнесилезском воеводстве Перейти

Эти сведения общие для всех воеводских ужендов Нижней Силезии.

Как получить карту побыту во Вроцлаве и других ужендах Нижнесилезского воеводства?

В заключении напомним основные этапы оформления карты побыту:

Каждый из этапов имеет свои особенности, сложности и пути их решения. Обязательно ознакомьтесь с материалами по ссылкам, прежде чем принимать решение записаться в ужонд или написать письмо.