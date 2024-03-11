Юридические аспекты

Согласно пояснениям польских законодателей, законопроект направлен на адаптацию в национальное правовое поле принятых / измененных Европейским парламентом и Советом ЕС нормативно-правовых актов:

Регламент 2023/1113 от 31 мая 2023 года об информации, сопровождающей переводы денежных средств и определенных криптоактивов.

Директива ЕС 2015/849 (поправки).

Регламент 2023/1114 от 31 мая 2023 года о рынках криптоактивов и вносящие поправки в Регламенты ЕС № 1093/2010, 1095/2010, а также Директивы 2013/36/EU и 2019/1937.

Сообщается, что введение новых правил продиктовано необходимостью подготовить правовую базу для правильного функционирования рынка криптоактивов, требующего обеспечить эффективный надзор и защиту инвесторов.

Причина изменений

Определенные криптоактивы могут классифицироваться как финансовые инструменты в соответствии с Директивой 2014/65/ЕС. Другие в виде электронных денег в соответствии с Директивой 2009/110/EC. Однако большинство из них не подпадают под действие существующих правил, регулирующих финансовый сектор.

Ситуация, при которой отсутствует общая нормативная база для рынков криптоактивов, и в частности для оказания услуг, связанных с нерегулируемыми криптоактивами, подвергает владельцев активов риску, особенно в областях, не охваченных законодательством о защите прав потребителей. К таким могут быть отнесены:

работа торговых площадок;

обмен криптоактивов на наличные или другие криптоактивы;

обеспечение хранения криптоактивов;

управления криптоактивами от имени клиентов.

Отсутствие правил, регулирующих данные области, может представлять значительный риск злоупотреблений на финансовых рынках и финансовых преступлений.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! На данный момент рынок криптоактивов еще незначителен по размерам и поэтому в настоящее время не представляет угрозы финансовой стабильности. Однако ежедневный объем торгов постоянно растет. Широкое использование клиентами т.н. стабильных криптовалют (криптоактивов с функциями, обеспечивающими стабилизацию цен) может создать дополнительные проблемы (например, с точки зрения финансовой стабильности и монетарного суверенитета).

Основные решения, предлагаемые законопроектом о криптоактивах

Проект закона, по его официальному представлению, предусматривает внедрение новых решений в сфере рынка криптоактивов, в частности в сфере эффективного надзора за этим рынком и защиты инвесторов. Принятие мер, направленных на достижение вышеупомянутых целей, призвано обеспечить развитие рынка в долгосрочной перспективе и безопасность за счет расширения надзорных полномочий Польской финансовой инспекции.

Наиболее важные решения, предусмотренные в предлагаемом законопроекте, следующие:

Назначение Службы финансового надзора Польши компетентным органом для применения Постановления 2023/1114 и внедрение инструментов для эффективного надзора и реализации норм.

Определение обязательств эмитентов токенов, привязанных к активам, и токенов, привязанных к электронным деньгам, и поставщиков услуг в сфере криптоактивов, включая вышеупомянутое обязательство. Эмитенты должны будут предоставлять Финансовому надзору Польши информацию о своей деятельности, которая подлежит оценке надзорного органа.

В случае нарушений положений Регламента 2023/1114, делегированных или имплементационных актов, предлагается предоставить Финансовой инспекции Польши надзорные меры для противодействия нарушениям, которые могут быть совершены поднадзорными субъектами.

Введение возможности наложения административных санкций со стороны Управления финансового надзора РП на оферентов, эмитентов токенов, связанных с активами или токенами электронных денег, лиц, подающих заявки на допуск криптоактивов к торговле, и поставщиков услуг криптоактивов.

Введение уголовной ответственности поднадзорных лиц. При этом строгость мер наказания будет зависеть от степени правонарушения и будет тесно связана с типом криминализируемого деяния (решение направлено на обеспечение безопасности торговли криптоактивами, в частности клиентов, и защиту государства и инвесторов).

Определение объема и правил соблюдения профессиональной тайны в отношении информации, полученной в связи с оказанием услуг по криптоактивам. Предлагаемое решение предусматривает создание каталога ситуаций, при которых разглашение информации не будет являться нарушением профессиональной тайны, а также будет указана группа лиц, по требованию которых вышеуказанная информация будет раскрыта.

Введение возможности подачи волеизъявлений в электронной форме в отношении услуг, связанных с криптоактивами или их публичного предложения. Предусматривается, что такое волеизъявление будет иметь ту же силу, что и заявление, представленное в письменной форме, в противном случае оно будет недействительным.

Правоприменительная практика, разумеется, пока непонятна. Ясно, что польское Управления финансового надзора получит расширенные полномочия для регулирования рынка, но как это будет выглядеть – покажет время.

Когда вступит в силу Закон о криптоактивах?

Проектом предусмотрено, что некоторые положения Закона будут применяться с 30 декабря 2024 года, но сам Закон должен вступить в силу уже 30 июня 2024 года.

Подытожим. Новый Закон РП о криптоактивах должен ввести более строгие нормы надзора за данной сферой, и призван повысить уровень защиты инвесторов. Как будут работать эти нормы на практике, увидим только после вступления их в силу.