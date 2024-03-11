Проект закона о криптоактивах в Польше: надзор и защита инвесторов
В Польше рассматривается проект закона о криптоактивах, предусматривающий внедрение новых решений на данном рынке. Цель изменений декларируется как увеличение эффективности надзора и защиты инвесторов. Закон должен вступить в силу 30 июня 2024 года, но некоторые его положения будут действовать только с 30 декабря 2024 года.
Что изменится на рынке криптоактивов, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Юридические аспекты
- Причина изменений
- Основные решения, предлагаемые законопроектом о криптоактивах
- Когда вступит в силу Закон о криптоактивах?
Юридические аспекты
Согласно пояснениям польских законодателей, законопроект направлен на адаптацию в национальное правовое поле принятых / измененных Европейским парламентом и Советом ЕС нормативно-правовых актов:
- Регламент 2023/1113 от 31 мая 2023 года об информации, сопровождающей переводы денежных средств и определенных криптоактивов.
- Директива ЕС 2015/849 (поправки).
- Регламент 2023/1114 от 31 мая 2023 года о рынках криптоактивов и вносящие поправки в Регламенты ЕС № 1093/2010, 1095/2010, а также Директивы 2013/36/EU и 2019/1937.
Сообщается, что введение новых правил продиктовано необходимостью подготовить правовую базу для правильного функционирования рынка криптоактивов, требующего обеспечить эффективный надзор и защиту инвесторов.
Причина изменений
Определенные криптоактивы могут классифицироваться как финансовые инструменты в соответствии с Директивой 2014/65/ЕС. Другие в виде электронных денег в соответствии с Директивой 2009/110/EC. Однако большинство из них не подпадают под действие существующих правил, регулирующих финансовый сектор.
Ситуация, при которой отсутствует общая нормативная база для рынков криптоактивов, и в частности для оказания услуг, связанных с нерегулируемыми криптоактивами, подвергает владельцев активов риску, особенно в областях, не охваченных законодательством о защите прав потребителей. К таким могут быть отнесены:
- работа торговых площадок;
- обмен криптоактивов на наличные или другие криптоактивы;
- обеспечение хранения криптоактивов;
- управления криптоактивами от имени клиентов.
Отсутствие правил, регулирующих данные области, может представлять значительный риск злоупотреблений на финансовых рынках и финансовых преступлений.КонсультантДмитрий КонстантиновичНа данный момент рынок криптоактивов еще незначителен по размерам и поэтому в настоящее время не представляет угрозы финансовой стабильности. Однако ежедневный объем торгов постоянно растет. Широкое использование клиентами т.н. стабильных криптовалют (криптоактивов с функциями, обеспечивающими стабилизацию цен) может создать дополнительные проблемы (например, с точки зрения финансовой стабильности и монетарного суверенитета).
Основные решения, предлагаемые законопроектом о криптоактивах
Проект закона, по его официальному представлению, предусматривает внедрение новых решений в сфере рынка криптоактивов, в частности в сфере эффективного надзора за этим рынком и защиты инвесторов. Принятие мер, направленных на достижение вышеупомянутых целей, призвано обеспечить развитие рынка в долгосрочной перспективе и безопасность за счет расширения надзорных полномочий Польской финансовой инспекции.
Наиболее важные решения, предусмотренные в предлагаемом законопроекте, следующие:
- Назначение Службы финансового надзора Польши компетентным органом для применения Постановления 2023/1114 и внедрение инструментов для эффективного надзора и реализации норм.
- Определение обязательств эмитентов токенов, привязанных к активам, и токенов, привязанных к электронным деньгам, и поставщиков услуг в сфере криптоактивов, включая вышеупомянутое обязательство. Эмитенты должны будут предоставлять Финансовому надзору Польши информацию о своей деятельности, которая подлежит оценке надзорного органа.
- В случае нарушений положений Регламента 2023/1114, делегированных или имплементационных актов, предлагается предоставить Финансовой инспекции Польши надзорные меры для противодействия нарушениям, которые могут быть совершены поднадзорными субъектами.
- Введение возможности наложения административных санкций со стороны Управления финансового надзора РП на оферентов, эмитентов токенов, связанных с активами или токенами электронных денег, лиц, подающих заявки на допуск криптоактивов к торговле, и поставщиков услуг криптоактивов.
- Введение уголовной ответственности поднадзорных лиц. При этом строгость мер наказания будет зависеть от степени правонарушения и будет тесно связана с типом криминализируемого деяния (решение направлено на обеспечение безопасности торговли криптоактивами, в частности клиентов, и защиту государства и инвесторов).
- Определение объема и правил соблюдения профессиональной тайны в отношении информации, полученной в связи с оказанием услуг по криптоактивам. Предлагаемое решение предусматривает создание каталога ситуаций, при которых разглашение информации не будет являться нарушением профессиональной тайны, а также будет указана группа лиц, по требованию которых вышеуказанная информация будет раскрыта.
- Введение возможности подачи волеизъявлений в электронной форме в отношении услуг, связанных с криптоактивами или их публичного предложения. Предусматривается, что такое волеизъявление будет иметь ту же силу, что и заявление, представленное в письменной форме, в противном случае оно будет недействительным.
Правоприменительная практика, разумеется, пока непонятна. Ясно, что польское Управления финансового надзора получит расширенные полномочия для регулирования рынка, но как это будет выглядеть – покажет время.
Когда вступит в силу Закон о криптоактивах?
Проектом предусмотрено, что некоторые положения Закона будут применяться с 30 декабря 2024 года, но сам Закон должен вступить в силу уже 30 июня 2024 года.
Подытожим. Новый Закон РП о криптоактивах должен ввести более строгие нормы надзора за данной сферой, и призван повысить уровень защиты инвесторов. Как будут работать эти нормы на практике, увидим только после вступления их в силу.
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