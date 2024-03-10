Что такое программа Малопольская няня?

Программа Малопольская няня (на нынешнем этапе Małopolska Niania 3.0) – это программа финансовой помощи в виде целевой субсидии гминам Малопольского воеводства. Полученные средства позволят муниципалитетам поддержать родителей детей до 3х лет путем предоставления пособия, предназначенного для покрытия расходов на наем няни для ухода за ребенком.

Власти Малопольского воеводства последовательно продолжают политику поддержки своих жителей в стремлении совместить работу и семейную жизнь. С этой целью начиная с 2017 года в регионе и воплощается проект «Małopolska Niania», адресованный работающим родителям самых маленьких детей в возрасте до 3 лет и предусматривающая денежную компенсацию по оплате услуг няни для своих малышей.

В первой половине 2024 года стартовал очередной этап этой инициативы под названием «Małopolska Niania 3.0». Координатором проекта является Региональный центр социальной политики в Кракове (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ROPS) при софинансировании Малопольского воеводства.

Какие гмины участвуют в проекте?

Все гмины Малопольского воеводства могут подать заявку на финансовую помощь для реализации этого проекта.

В 2018–2023 годах (на предыдущем этапе программы) благодаря программе, финансирование получили почти 900 семей Малой Польши из 149 гмин, в частности те, у кого были трудности с доступом к обеспечению должного ухода за малолетними детьми.

Участие в проекте позволило родителям вернуться на работу после длительного перерыва, связанного с опекой за детьми, при этом их малыши на тот момент оставались под присмотром няни.

Кто может воспользоваться программой Małopolska Niania 3.0?

Поддержка в рамках программы Małopolska Niania 3.0 адресована прежде всего тем мамам и папам, которые из-за необходимости присмотра за ребенком до трех лет не могут устроиться или сохранить имеющуюся работу, а также родителям, возвращающимся из отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком.

При этом особое внимание уделяется тем гминам, где доступ жителей к детским садам ограничен и вызывает значительные трудности.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В целом на получение пособия могут рассчитывать родители детей до 3-х лет, проживающие на территории Малопольского воеводства, которые официально работают (т.е. трудоустроены или оказывают услуги по гражданско-правовому договору, дающему право на социальное обеспечение) или ведут несельскохозяйственную предпринимательскую деятельность либо заняты в сельскохозяйственной сфере и в связи с необходимостью выполнения работы испытывают проблемы с обеспечением ухода за ребенком до 3 лет.

Поддержка адресована прежде всего мамам и папам, оказавшимся в более сложной жизненной ситуации, т.е. родителям-инвалидам, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 3х лет, родителям-одиночкам.

Второе обязательное условие – среднемесячный доход на человека в семье за год, предшествующий появлению у родителя права на получение выплат, не превышает сумму, установленную на данном этапе программы. Узнать ее можно на сайте ROPS. В случае превышения лимита дохода пособие не может быть назначено.

Какой размер помощи по программе Малопольская няня?

Общий бюджет программы на весь период реализации 7 148 400 злотых (2 971 560 злотых – воеводство; 2 368 920 злотых – гмины; 1 807 920 злотых – родители).

Формулу софинансирования проще рассмотреть на примере. Ориентировочная стоимость найма няни в 2024 году – 4800 злотых в месяц. Расходы на услуги няни покрываются, как правило, в таком соотношении:

максимум 40% из средств воеводского самоуправления;

30% из средств органа самоуправления гмины (собственный вклад гмины);

30% из родительских средств (собственный вклад семьи).

Размер родительской поддержки из государственных средств в 2024 году: максимум 3360 злотых/месяц (в том числе средства воеводства – 1920 злотых, гмины – 1440 злотых). Это касается найма няни на полный рабочий день. Точные расчеты будут производиться в каждом конкретном случае.

Сколько будет действовать программа?

Как мы упоминали выше, правление Малопольского воеводства выделяет 2 971 560 злотых на реализацию программы в течение 2024-2026 годов.

Гмина, в зависимости от выявленных местных потребностей, может обратиться за финансовой помощью:

только на 2024 год или на 2024-2025 годы, либо на 2024-2026 годы – в случае подачи заявок до 31 июля 2024 года;

только на 2025 год или на 2025-2026 годы – в случае подачи заявок с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Напомним, что сбор заявок от муниципалитетов на получение субсидий уже стартовал с 22 февраля 2024 года.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Региональный центр социальной политики в Кракове оставляет за собой право приостановить или вовсе прекратить процесс сбора заявок, в частности, если выделенный бюджет, предназначенный для использования на определенный год или на весь проект, будет исчерпан. При этом информация о приостановке или прекращении процесса отбора будет опубликована на официальном сайте уполномоченного органа

Резюмируем. Вот уже 7 лет программа «Małopolska Niania» предоставляет реальную денежную помощь многим польским семьям этого региона и оказывает серьезную поддержку родителям маленьких детей, в которой они особенно нуждаются в первые годы жизни малышей.

Хотя опека няни и является одной из наиболее эффективных форм ухода за малыми детьми, мамы и папы далеко не всегда выбирают это решение из-за значительных финансовых затрат. Благодаря проекту «Małopolska Niania» многим удастся решить подобные проблемы. Программа позволяет родителям без особого стресса вернуться на работу, зная, что в их отсутствие ребенок будет под присмотром.