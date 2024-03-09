Поправки в Соглашение

Как стало известно, Польша и Украина намерены внести изменения в соглашение о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, действующее между странами с мая 1993 года (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych). В нем говорилось, что приговоры, вынесенные в одной стране в отношении граждан другой страны, будут признаваться и исполняться, включая штрафы, запрет на вождение или условное прекращение деятельности.

Польско-украинское соглашение 30-летней давности не предусматривает возможности передачи наказаний, не связанных с лишением свободы, для исполнения на территории другой стороны, а ведь именно их, как показывает практика, наибольшее количество. В частности, такие правила – взаимность в признании штрафов – применяются между странами ЕС.

Причины изменений

На сегодняшний день, согласно данным из открытых источников, в Польше проживают около 2,5 миллиона граждан Украины. По утверждениям польской стороны, такая ситуация приводит к росту преступлений и правонарушений, и украинцы по статистике составляют самую большую группу среди осужденных иностранцев в РП.

Например:

в 2020 году в Польше были осуждены 7111 граждан Украины;

в 2021 году их было уже 37966;

в 2022 году — 36981 (данные за 2023 пока публиковались).

Как признает польский законодатель, многие из этих правонарушений представляют собой деяния, не относящиеся к серьезным преступлениям, за которые не назначается наказание в виде тюремного заключения. В случае назначения штрафа или ограничения свободы, лишения свободы с условным приостановлением его исполнения, карательных мер или конфискации, их выполнение обычно наиболее эффективно в стране, где осужденный имеет постоянное место жительства.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом большинство правонарушений и преступлений, совершаемых украинцами в Польше, связаны с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

Польские эксперты считают, что у украинской системы правосудия есть множество проблем – ее граждане часто переезжают в другие страны и остаются безнаказанными. В свою очередь неотвратимость наказания за преступление имеет большое профилактическое значение и содействует торжеству правосудия.

Как будет работать система?

По официальному мнению польского правительства, изменения восстановят «социальное чувство справедливости» и «будут способствовать улучшению соблюдения закона, а значит, и безопасности польских граждан». При этом Украина, планирующая евроинтеграцию, только выиграет от этого.

Передаче будут подлежать только решения, касающиеся штрафов и схожих мер, наложенные судом, а санкции административных органов или решения, вынесенные в мандатном порядке, передавать не планируется.

Известно и о следующих нормах:

Польша не будет требовать переводить средства за штрафы и другие денежные взыскания, а также расходы на конфискацию и судебное разбирательство, не превышающие сумму в 70 евро. Они останутся в бюджете Украины. Также польская сторона сможет взыскать доходы от штрафов и других финансовых санкций, наложенных на польских граждан украинскими судами, поскольку появятся реальные возможности их исполнения.

На данный момент законопроект, который предусматривает внесение изменений в двустороннее соглашение, внесен в Сейм, далее должен быть проголосован польским парламентом и подписан президентом.