Стипендия для восьмиклассников в Польше от Фонда EFC
Что делать после восьмого класса? Этот вопрос задают себе как родители, так и подростки, заканчивающие начальную школу. Выбор новой образовательной траектории – непростая задача, особенно если ты живешь в небольшом городке.
Как ученики Польши могут развить свой потенциал в дальнейшем? Какие образовательные программы доступны для талантливой молодежи? Кто может рассчитывать на стипендию от EFC? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое стипендия Horizonty?
- Какую сумму можно получить и на что потратить?
- Кто может рассчитывать на стипендию Горизонты от EFC?
- Могут ли участвовать школьники из Украины?
- Какие школы участвуют в программе стипендии для восьмиклассников?
- Как подать за заявку на получение средств?
- Как происходит отбор претендентов?
- До какой даты можно подавать заявки?
Что такое стипендия Horizonty?
У молодых людей из малых городов не так много возможностей для развития, как у их сверстников из крупных мегаполисов. Доступ к средним школам в сельской местности и предложения различных профилей образования очень ограничены. Поэтому и вводятся различные системы поощрения учащихся, направленные на реализацию возможностей продолжить образование. В частности, предоставляются академические стипендии.
Одна из них — стипендия, созданная совместно Фондом EFC и Фондом семьи Старак, которая открывает совершенно новые возможности развития для польской молодежи.Стипендиальная программа Горизонты (Program Stypendialny Horyzonty) — это отличное предложение для амбициозных учащихся, которые хотят развиваться иначе, чем предлагают местные средние школы. Не каждый молодой человек в силу жизненных обстоятельств может позволить себе переехать и учиться в большом городе. Именно поэтому Фонд EFC подготовил программу поддержки талантливых молодых людей, которые хотят начать учиться в одном из восьми воеводств Польши.
Какую сумму можно получить и на что потратить?
Конкретных сумм, выделяемых на покрытие расходов для участников проекта Горизонты, в свободном доступе нет. Однако в положении о программе прописано, что стипендиаты получают:
- покрытие расходов на проживание в общежитии, указанном Фондом EFC;
- покрытие расходов на полный пансион (питание) в месте, указанном Фондом EFC;
- оплату билетов на общественный транспорт;
- покрытие дополнительных расходов, определяемых индивидуально с каждым стипендиатом программы в Стипендиальном соглашении;
- покрытие расходов на участие в зимних и летних поездках EFC в объеме, указанном в Стипендиальном соглашении;
- покрытие расходов на участие в занятиях по английскому языку в объеме, указанном в соглашении, а также сертификационные экзамены.
Набор предложений и расходы определяются индивидуально при рассмотрении заявки и фиксируются в Соглашении.
Кто может рассчитывать на стипендию Горизонты от EFC?
Стипендиальная программа Horizonty адресована учащимся Польши, оканчивающим начальную школу и желающим начать обучение в средней школе или техникуме в крупном городе.
На участие в образовательной инициативе могут подать заявку абитуриенты, соответствующие всем следующим критериям:
- Постоянно проживают в городе с населением до 30 000 жителей не менее 6 месяцев, предшествующих дате отправки онлайн-формы (данное требование не распространяется на соискателей, которые живут в учреждениях опеки и обучения).
- Имеют хорошие или многообещающие результаты в обучении и академические достижения.
- Проживают в семье, в которой средний доход на человека не превышает уровня, установленного Правлением Фонда EFC на каждый учебный год (в 2024 году – 1900 злотых нетто).Уровень результатов, который будет признан соответствующим условиям, определяется при рассмотрении заявок. Очевидно, что чем показатели выше, тем больше шансов получить стипендию.
Могут ли участвовать школьники из Украины?
В условиях программы нет ограничений по гражданству, поэтому школьники из Украины вполне могут присоединиться к ней, если соответствуют критериям отбора претендентов. На сегодняшний день из 970 молодых людей, присоединившихся к инициативе или принимающих участие в программе, уже есть 15 стипендиатов из Украины.Однако стоит упомянуть, что программа Горизонты довольно популярна среди польской молодежи и конкуренция во время отбора на проект довольно серьезная. За последние 5 лет на одно стипендиальное место претендовало около трех человек.
Каждый кандидат, соответствующий критериям, имеет шанс получить стипендию. В то же время, в рейтинговых списках стипендиальной программы часто происходят изменения, поэтому даже люди, находящиеся в самом низу рейтингового списка, имеют шанс получить поддержку Фонда EFC.
Какие школы участвуют в программе стипендии для восьмиклассников?
Учебные заведения, которые сотрудничают с Фондом EFC по программе Horizonty, тщательно отбираются организаторами. Это средние школы и техникумы из крупных городов по всей Польше:
- Белостока.
- Кракова.
- Люблина.
- Ольштына.
- Щецина.
- Варшавы.
- Вроцлава.
- Зелёной Гуры.
Все они занимают высокие позиции в национальных рейтингах. В то же время — это те учебные заведения, которые ориентированы на всестороннее развитие своих воспитанников, заботятся о хороших отношениях и дружеской атмосфере среди учеников, формируют личности и вооружают их компетенциями, необходимыми для функционирования в современном мире.
В каждом городе есть свой региональный координатор Фонда, который сопровождает молодежь на протяжении всего обучения. Это люди, которые помогают молодым людям сориентироваться на новом месте и незнакомой ситуации.
Город Название учебного заведения Контактное лицо по поводу стипендии Белосток I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Izabela Buczek
+48 606 770 906
Краков V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie
Łukasz Krzemiński lkrzeminski@efc.edu.pl
+48 696 637 216
Люблин I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie Maciej Ziółkowski mziolkowski@efc.edu.pl
+48 696 648 119
Ольштын I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Iwona Konopka ikonopka@efc.edu.pl
+48 606 770 362
Щецин II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Anna Mazek amazek@efc.edu.pl
+48 730 740 059
Варшава XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
Andrzej Piękoś, apiekos@efc.edu.pl
+48 696 649 036
Вроцлав Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu
Technikum Nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu
Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl
+48 606 770 368
Зелена Гура I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl
+48 606 770 368
Как подать за заявку на получение средств?
Программа Горизонты имеет одну единственную утвержденную форму подачи заявки: путем заполнения и отправки онлайн-формы, поэтому сделать это по почте, телефону или каким-либо другим способом невозможно.
В анкете необходимо среди прочего указать такие данные:
- имя, фамилия и дата рождения;
- адрес проживания;
- средний балл за последний семестр обучения;
- средний доход на каждого члена семьи;
- описание актуальных научных достижений;
- указание контактных данных наставника соискателя стипендии, который может рекомендовать кандидата.
Стоит упомянуть, что набор на стипендиальную программу Horizonty представляет собой двухэтапный процесс.
Как происходит отбор претендентов?
В первом туре все, что нужно сделать, это правильно заполнить анкету, доступную на сайте Фонда EFC с 15 февраля по 31 марта. После проверки заявленных данных на соответствие критериям, оргкомитет объявит список кандидатов, которые переходят ко второму этапу набора.
На финальном этапе региональные координаторы организуют личные встречи с соискателями и их родителями / законными опекунами по месту жительства претендентов на стипендии. Организаторы также просят кандидатов записать короткое видео о себе. Такая запись является дополнительным материалом для приемной комиссии, состоящей из членов программного совета Фонда EFC, которая является органом, принимающим решения о присуждении стипендии.
Далее:
- В июне комиссия на основе всех собранных данных оценивает, кто больше всего нуждается в стипендиальной поддержке, и составляет рейтинговый список кандидатов.
- В июле кандидаты, поступившие в выбранные средние школы при первом наборе и находящиеся в пределах лимита стипендиальных мест в данном воеводстве, становятся стипендиатами программы Horizonty.
Кандидаты, не попавшие по каким-то причинам в школу, уступают место следующему человеку из рейтингового списка.
До какой даты можно подавать заявки?
Набор на стипендиальную программу Горизонты начинается каждый год 15 февраля и длится до 31 марта.
Обязательным условием для всех претендентов на участие в стипендиальной программе является заполнение специальной заявки. Все данные в формуляр соискатель вносит вместе со своим родителем или законным опекуном.
Подытожим. «Горизонты» — это уникальный в своем роде образовательный проект Польши, благодаря которому учащиеся из небольших городов имеют возможность развивать свои навыки в самых интересных средних школах, расположенных в крупных населенных пунктах.
Уже более 10 лет эта инициатива помогает молодым людям достичь баланса между обучением и личностным развитием и стать мудрыми, осознанными взрослыми. Стипендиальная программа Horizonty — это образовательная возможность, которой стоит воспользоваться.
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