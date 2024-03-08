Что такое стипендия Horizonty?

У молодых людей из малых городов не так много возможностей для развития, как у их сверстников из крупных мегаполисов. Доступ к средним школам в сельской местности и предложения различных профилей образования очень ограничены. Поэтому и вводятся различные системы поощрения учащихся, направленные на реализацию возможностей продолжить образование. В частности, предоставляются академические стипендии.

Одна из них — стипендия, созданная совместно Фондом EFC и Фондом семьи Старак, которая открывает совершенно новые возможности развития для польской молодежи.

Стипендиальная программа Горизонты ( Program Stypendialny Horyzonty ) — это отличное предложение для амбициозных учащихся, которые хотят развиваться иначе, чем предлагают местные средние школы. Не каждый молодой человек в силу жизненных обстоятельств может позволить себе переехать и учиться в большом городе. Именно поэтому Фонд EFC подготовил программу поддержки талантливых молодых людей, которые хотят начать учиться в одном из восьми воеводств Польши.

Какую сумму можно получить и на что потратить?

Конкретных сумм, выделяемых на покрытие расходов для участников проекта Горизонты, в свободном доступе нет. Однако в положении о программе прописано, что стипендиаты получают:

покрытие расходов на проживание в общежитии, указанном Фондом EFC;

покрытие расходов на полный пансион (питание) в месте, указанном Фондом EFC;

оплату билетов на общественный транспорт;

покрытие дополнительных расходов, определяемых индивидуально с каждым стипендиатом программы в Стипендиальном соглашении;

покрытие расходов на участие в зимних и летних поездках EFC в объеме, указанном в Стипендиальном соглашении;

покрытие расходов на участие в занятиях по английскому языку в объеме, указанном в соглашении, а также сертификационные экзамены.

Набор предложений и расходы определяются индивидуально при рассмотрении заявки и фиксируются в Соглашении.

Кто может рассчитывать на стипендию Горизонты от EFC?

Стипендиальная программа Horizonty адресована учащимся Польши, оканчивающим начальную школу и желающим начать обучение в средней школе или техникуме в крупном городе.

На участие в образовательной инициативе могут подать заявку абитуриенты, соответствующие всем следующим критериям:

Постоянно проживают в городе с населением до 30 000 жителей не менее 6 месяцев, предшествующих дате отправки онлайн-формы (данное требование не распространяется на соискателей, которые живут в учреждениях опеки и обучения).

Имеют хорошие или многообещающие результаты в обучении и академические достижения.

Проживают в семье, в которой средний доход на человека не превышает уровня, установленного Правлением Фонда EFC на каждый учебный год (в 2024 году – 1900 злотых нетто).

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Могут ли участвовать школьники из Украины?

В условиях программы нет ограничений по гражданству, поэтому школьники из Украины вполне могут присоединиться к ней, если соответствуют критериям отбора претендентов. На сегодняшний день из 970 молодых людей, присоединившихся к инициативе или принимающих участие в программе, уже есть 15 стипендиатов из Украины.

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Каждый кандидат, соответствующий критериям, имеет шанс получить стипендию. В то же время, в рейтинговых списках стипендиальной программы часто происходят изменения, поэтому даже люди, находящиеся в самом низу рейтингового списка, имеют шанс получить поддержку Фонда EFC.

Какие школы участвуют в программе стипендии для восьмиклассников?

Учебные заведения, которые сотрудничают с Фондом EFC по программе Horizonty, тщательно отбираются организаторами. Это средние школы и техникумы из крупных городов по всей Польше:

Белостока.

Кракова.

Люблина.

Ольштына.

Щецина.

Варшавы.

Вроцлава.

Зелёной Гуры.

Все они занимают высокие позиции в национальных рейтингах. В то же время — это те учебные заведения, которые ориентированы на всестороннее развитие своих воспитанников, заботятся о хороших отношениях и дружеской атмосфере среди учеников, формируют личности и вооружают их компетенциями, необходимыми для функционирования в современном мире.

В каждом городе есть свой региональный координатор Фонда, который сопровождает молодежь на протяжении всего обучения. Это люди, которые помогают молодым людям сориентироваться на новом месте и незнакомой ситуации.

Город Название учебного заведения Контактное лицо по поводу стипендии Белосток I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Izabela Buczek ibuczek@efc.edu.pl +48 606 770 906 Краков V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Łukasz Krzemiński lkrzeminski@efc.edu.pl +48 696 637 216 Люблин I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie Maciej Ziółkowski mziolkowski@efc.edu.pl +48 696 648 119 Ольштын I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie Iwona Konopka ikonopka@efc.edu.pl +48 606 770 362 Щецин II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Anna Mazek amazek@efc.edu.pl +48 730 740 059 Варшава XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie Andrzej Piękoś, apiekos@efc.edu.pl +48 696 649 036 Вроцлав Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu Technikum Nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl +48 606 770 368 Зелена Гура I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl +48 606 770 368

Как подать за заявку на получение средств?

Программа Горизонты имеет одну единственную утвержденную форму подачи заявки: путем заполнения и отправки онлайн-формы, поэтому сделать это по почте, телефону или каким-либо другим способом невозможно.

В анкете необходимо среди прочего указать такие данные:

имя, фамилия и дата рождения;

адрес проживания;

средний балл за последний семестр обучения;

средний доход на каждого члена семьи;

описание актуальных научных достижений;

указание контактных данных наставника соискателя стипендии, который может рекомендовать кандидата.

Стоит упомянуть, что набор на стипендиальную программу Horizonty представляет собой двухэтапный процесс.

Как происходит отбор претендентов?

В первом туре все, что нужно сделать, это правильно заполнить анкету, доступную на сайте Фонда EFC с 15 февраля по 31 марта. После проверки заявленных данных на соответствие критериям, оргкомитет объявит список кандидатов, которые переходят ко второму этапу набора.

На финальном этапе региональные координаторы организуют личные встречи с соискателями и их родителями / законными опекунами по месту жительства претендентов на стипендии. Организаторы также просят кандидатов записать короткое видео о себе. Такая запись является дополнительным материалом для приемной комиссии, состоящей из членов программного совета Фонда EFC, которая является органом, принимающим решения о присуждении стипендии.

Далее:

В июне комиссия на основе всех собранных данных оценивает, кто больше всего нуждается в стипендиальной поддержке, и составляет рейтинговый список кандидатов.

В июле кандидаты, поступившие в выбранные средние школы при первом наборе и находящиеся в пределах лимита стипендиальных мест в данном воеводстве, становятся стипендиатами программы Horizonty.

Кандидаты, не попавшие по каким-то причинам в школу, уступают место следующему человеку из рейтингового списка.

До какой даты можно подавать заявки?

Набор на стипендиальную программу Горизонты начинается каждый год 15 февраля и длится до 31 марта.

Обязательным условием для всех претендентов на участие в стипендиальной программе является заполнение специальной заявки. Все данные в формуляр соискатель вносит вместе со своим родителем или законным опекуном.

Подытожим. «Горизонты» — это уникальный в своем роде образовательный проект Польши, благодаря которому учащиеся из небольших городов имеют возможность развивать свои навыки в самых интересных средних школах, расположенных в крупных населенных пунктах.

Уже более 10 лет эта инициатива помогает молодым людям достичь баланса между обучением и личностным развитием и стать мудрыми, осознанными взрослыми. Стипендиальная программа Horizonty — это образовательная возможность, которой стоит воспользоваться.