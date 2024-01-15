Что такое Kredyt studencki?

Студенческий кредит в Польше (польск., Kredyt studencki) – это софинансируемая государством ссуда, выдаваемая студентам и аспирантам на весь срок обучение, если доходы их семей находятся ниже определенного уровня. Студенческий заем выдается под минимальный процент, погашение части которого берет на себя правительство.

Несмотря на название, фактически данная ссуда не является кредитом в юридическом смысле («Студенческий кредит не является кредитом в смысле Закона о потребительском кредите» — ч.3 ст.98 Закона о высшем образовании и науке РП). Это значит, что на него не распространяются различные требования по начислению процентов, возврату и т.д., которые регулируются профильными нормативными актами.

Сколько можно получить по ссуде и как происходят выплаты?

Начнем с самого главного – условий получения и процентов. Оформить кредит можно на весь срок обучения в вузе или аспирантуре, причем в любой момент обучения.

Заемщик сам может выбирать период выплат, но:

Студентам – не более 6 лет.

Аспирантам – не более 4 лет.

Деньги можно получать выбранной величиной равными долями 10 месяцев в каждом учебном году (за исключением летних каникул). Параметры возможных траншей (и многие другие аспекты) устанавливаются ежегодно специальным распоряжение профильного министерства. Например, можно выбрать ежемесячную сумму от 400 до 1000 злотых. В процессе обучения сумму можно менять.

Таким образом максимальные размеры Kredyty studenckie могут составлять 6 лет х 10 месяцев х 1000 злотых = 60000 злотых.

Процент по студенческому кредиту

Процент по студенческому кредиту установлен ст.101 Закона о высшем образовании и науке РП (далее, Закон) и составляет 1,2 величины ставки Нацбанка Польши (проверить величину действующей ставки). Например, когда ставка составляла 0,51%, т.е. процент по кредиту для студентов был 0,51 х 1,2 = 0,612%. Когда повысилась до 5,75%, соответственно, вырос и процент по студенческому кредиту до 5,75 х 1,2 = 6,9%. Но и эту ставку студент не должен выплачивать полностью.

В соответствии с положениями ч.4 ст.101 Закона, сам студент обязан выплатить только 0,5 ставки Нацбанка. Однако если процесс обучения не будет завершен, то процент увеличится «аж» до 0,75. Остальное погашает государство.

На что можно тратить ссуду?

Никаких ограничений по целям использование кредита студента не существует. Однако, при всей привлекательности его условий, те, кто учится на коммерческих условиях понимают, что одной студенческой ссуды для оплаты обучения может не хватить.

Соответственно, рассчитывать на данный кредит, как на способ оплаты учебы не стоит. Но в качестве дополнительной помощи он может быть очень и очень удобным.

Кто может получить студенческий кредит?

Условия кредитования установлены статьей 98 Закона:

Студент должен быть моложе 30 лет.

Аспирант – моложе 35 лет.

Кроме этого, доход в семье такого студента / аспиранта на одного члена должен быть не более величины, ежегодно установленной министерством. К примеру, в 2023/24 учебном году этот параметр равен 3500 злотых. Еще раз подчеркнем, не личный доход кого-то, а именно средний доход на каждого члена семьи (сумма всех доходов, за исключением отдельно указанных в законодательстве, деленное на число членов семьи).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще одним преимуществом Kredyt studencki является то, что получить его можно вне зависимости от оформления других пособий, стипендий, льгот и т.д., за исключением того, что некоторые такие выплаты могут учитываться при расчете дохода на члена семьи.

Могут ли иностранцы получить Kredyt studencki?

К этому вопросу нужно отнестись серьезно. Во-первых, потому что не все могут получить студенческий кредит (но, как увидим далее, очень многие), а, во-вторых, распространяется ссуда через некоторые коммерческие банки (об этом так же подробнее поговорим далее), которые не всегда точно знают все детали законодательства (или, что вернее, делают вид, что не знают).

Рассмотрим юридическую цепочку оснований для студенческих кредитов иностранцам:

В части 3 статьи 324 Закона указано, что иностранцы, не перечисленные в пунктах 2 – 8 части 2 той же статьи, не имеют право на студенческий кредит, обозначенные в статье 98 Закона (тот самый Kredyt studencki, о котором мы и говорим). Соответственно, равно и обратное – указанные в данных пунктах ч.2 ст.324 иностранцы могут получить студенческую ссуду.

Исходя из этого (пп.2-8, ч.2 ст.324 Закона), оформить студенческий кредит в Польше могут иностранцы из Украины, России, Республики Беларусь и других стран СНГ, если они:

Очевидно, что круг иностранцев ограничен, и, например, получить студенческий кредит просто въехав на основании ученической визы не удастся. Но:

Во-первых, и перечисленных категорий иностранцев в Польше немало. Во-вторых, если есть необходимость в получении данных средств, есть смысл рассмотреть вопрос получения языкового сертификата уровня С1. В-третьих, «иные обстоятельства» для получения карты побыту (ст.186 Закона об иностранцах) подразумевают довольно широкий круг возможностей. Исключая специфические (например, для граждан Турции или Великобритании), можно выделить: Членов семьи работающих мигрантов, если условий для программы воссоединения недостаточно.

Несовершеннолетних детей иностранцев, рожденных на территории Польши.

Обладателей ПМЖ или карт долгосрочного резидента, выданных другими странами ЕС, а также членов их семей.

Выпускников польских вузов, ищущих работу или планирующих открыть бизнес.

Иностранцев, непосредственно перед подачей заявления находящихся в РП на основании разрешения на временное проживание с целью проведения научных исследований, научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ, которые ищут работу в Польше или планируют начать предпринимательскую деятельность.

Два завершающих способа не очень подходящие для данной темы, но тем не менее, такие основания существует, и их следовало упомянуть.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Соответственно, для получения кредита студента придется сначала подтвердить одно из указанных оснований, и только после подавать документы на заем. Это может занять некоторое время, однако оформить ссуду можно в любой момент существования оснований.

Что делать, если банк отказывается выдать Kredyt studencki?

Редко, но подобные отказы встречаются. Справиться с непредставлением кредита, при наличии оснований, поможет знание следующих основ:

Студенческий кредит – программа государственная, регламентируемая Законом и другими нормативно-правовыми актами.

Коммерчески банки выступают в роли посредников, подписав соответствующее соглашение с государственным Bank Gospodarstwa Krajowego, т.е. фактически с государством.

Коммерческие банки не имеют права устанавливать свои требования или правила по данной программе, а обязаны руководствоваться законодательно установленными нормами.

Соответственно, в случаях отказа необходимо объяснить сотруднику банка, со ссылками на нормы законов, что имеющихся у вас оснований достаточно для получения студенческой ссуды. В подавляющем большинстве случаев на этом этапе удается закрыть вопрос. В противном случае необходимо направлять жалобу регулятору.

Очень важно понимать, что речь при оформлении кредита идет именно о Kredyt studencki. У коммерческих банков могут существовать свои продукты, с названиями обманчиво похожими на студенческий кредит. Их займы рассматриваемым правилам не подчиняются, и могут иметь, мягко выражаясь, значительно менее выгодные условия.

Более того, были случаи, когда банки намеренно вводили заявителей в заблуждение, утверждая, что студенческий заем им недоступен, и тут же предлагая в качестве альтернативы воспользоваться их продуктом.

Подтверждение критерия дохода для иностранцев

Еще один крайне важный вопрос – как иностранному студенту или аспиранту подтвердить, что доход его семьи находится в рамках указанного размера (не более 3500 злотых на каждого члена семьи в 2023/24 учебном году).

Часть 1 статьи 98 Закона указывает, что размер дохода на члена семьи для студенческого займа определяется в соответствии с нормами, прописанными в статье 88 того же Закона. Статья 88, в свою очередь ссылаясь на Закон о семейных пособиях, указывает, что для определения совокупного дохода учитываются:

Дохода самого студента / аспиранта.

Его супруга / супруги.

Родителей или опекунов.

Лиц, на чьем иждивении он находится.

Одновременно не учитываются различные пособия, льготы, некоторые виды стипендий, положенных как самому учащемуся, так и его семье.

Что касается иностранцев, то в случае, если такой студент пребывает в Польше со своей семьей или ее частью, то проблем не возникает – достаточно предоставить сведения о составе семьи, и суммарных доходах. Нет проблем и в случаях совершеннолетних студентов, проживающих в РП без семьи, или находящихся в браке, и проживающих вместе в Польше, и имеющих свой доход – предоставляется информация о таких доходах.

Но что делать, если иностранный студент в Польше без семьи и нигде не работает, не занимается бизнесом – не имеет своего дохода? Теоретически можно подать заявление об отсутствии семьи и дохода, однако это может дать основание банкам для отказа. Подтвердить наличие семьи можно соответствующими документами, а как подтвердить ее отсутствие? К тому же, нигде не указано, что речь должна идти исключительно о семьях, проживающих в РП.

Для подтверждения дохода на члена семьи лучше взять справки о доходах родителей, которые они получают на родине. Сделать присяжный перевод таких сведений, а также документов, подтверждающих родство (их заверенных копий). Банки легко конвертируют указанные национальные валюты в злотые, а для большинства жителей стран СНГ доход на члена семьи будет ниже указанного минимума.

Поручители по студенческому кредиту

Еще один не очень приятный момент – для Kredyt studencki может потребоваться хотя бы один поручитель. При наличии семьи в Польше, им может стать любой из членов, имеющих доход. Однако если таких найти не удается, есть и другой способ.

Сам Bank Gospodarstwa Krajowego готов выступить поручителей:

Если доход на члена семьи не превышает 1500 злотых.

Если студент лишился родителей.

Для оформления поручительства необходимо выяснить в банке, в котором планируете оформлять кредит, способ подписания документов. В некоторых случаях потребуется отдельное обращение к Bank Gospodarstwa Krajowego, в других – процедура совмещена с общим оформлением документов.

Выступить поручителем может и Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства, однако данная возможность распространяется только на сельских жителей РП.

Как получить Kredyt studencki?

Основные сложности оформления студенческой ссуды для иностранцев заключается в документальной части и получении оснований, уже рассмотренных выше. При наличии необходимого получить кредит труда не составит.

Выполните следующие шаги:

Соберите все необходимые документы: справку из вуза, подтверждающую факт обучения, вышеуказанные документы о доходах семьи, поручительстве и другие, которые могут иметь отношение к делу. Обратитесь в один из банков, подписавших с Bank Gospodarstwa Krajowego соглашение на предоставление Kredyt studencki. Подробно список финансовых учреждений будет рассмотрен далее. Заполните заявление на предоставление студенческого кредита. Сделать это можно в любой момент наличия оснований (факта обучения). Дождитесь решения банка. Подпишите договор.

В принципе, это все. Останутся формальные вопросы о способах выплат, датах переводов и т.д. В случае нехватки каких-либо документов, банк может отказать в предоставлении ссуды, но это не лишает студента права обратиться за кредитом снова, как только проблемы будут устранены.

В каких банках можно оформить студенческий кредит?

Несмотря на то, что ответственным от государства является Bank Gospodarstwa Krajowego, само это учреждение выдачей Kredyt studencki не занимается. Полномочия делегированы коммерческим банкам.

Мы предоставим список финансовых организаций, где можно оформить данную ссуду, но предоставленный перечень не является постоянным и может быть изменен. Данные актуальны на момент публикации:

PKO BP.

Bank Pekao SA.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

SGB ​​- Bank SA.

При этом банки вправе устанавливать некоторые размеры комиссионных, взимаемых за совершение операций. Например, при подготовке данной статьи выяснилось, что PKO BP для лиц, не являющихся их клиентами, устанавливал стоимость рассмотрения заявки в 400 злотых, плюс 2% — 4% комиссионных за каждый перевод. PEKAO брал от 0,5% до 1,5%, а Bank Polskiej Spółdzielczości – 1%.

Могут быть и другие расходы, которые нужно детально выяснить заранее непосредственно перед оформлением студенческого кредита.

Как возвращать студенческий заем?

Заложенный в Законе способ погашения студенческой ссуды – это несомненно еще одно его достоинство:

Погашать Kredyt studencki надо будет начать через 2 года после окончания вуза. Причем ежемесячный платеж должен быть вдвое меньшим, чем были выплаты студенту в рамках ссуды во время обучения. То есть, если получали по 400 злотых в месяц, отдавать можно по 200 злотых, получали по 1000, отдавать по 500 и т.д. Однако заемщик имеет право и на досрочное погашение, для чего нужно обратиться в банк с соответствующим заявлением.

Общий срок погашения будет рассчитан в соответствии с ежемесячным платежом.

Досрочное прекращение выплат по студенческому кредиту

Если под выплатами понимать возврат кредита, то о досрочном его погашении уже говорилось выше. Если же подразумевается прекращение самого кредитования, то оно возможно (а при определенных обстоятельствах и обязательно) при следующих условиях:

по заявлению заемщика;

при отчислении из вуза;

при оформлении академического отпуска;

при выявлении фактов, не соответствующих условиям предоставления, скрытых на момент оформления кредита.

В случае отчисления и академотпуска заемщик обязан сообщить об этом в банк немедленно, тогда выплаты прекратятся, но возврат средств будет осуществляться по общим правилам. Если же будет выявлен обмен при оформлении, банк вправе потребовать незамедлительного возврата уже выплаченных денег.

Как законно не выплачивать Kredyt studencki полностью или частично?

Погашение полученного ранее кредита может быть отменено (осуществлено за счет государства). В соответствии с положениями ст.102 Закона, такое решение может принять министр, ответственный за высшее образование и науку, по заявлению заемщика. Есть и возможность приостановки выплат на срок до 12 месяцев в случае сложной жизненной ситуации.

На практике не так просто добиться от министра оплаты кредита вместо должника. Если речь идет о серьезных проблемах со здоровьем, длительной или постоянной потери работоспособности, то шанс на успех есть. Если же в качестве аргумента предоставить, например, нежелание работать (существование на пособия, невозможность трудоустройства по профессии), то ответ в большинстве случаев будет отрицательным.

Одновременно существует законодательная норма, уменьшающая размер кредита за отличные успехи в обучении:

Если выпускник закончит вуз с результатами, входящими в 1% лучших, государство погасит ему 50% кредита.

От 1,01% до 5% — 35% студенческого кредита.

От 5% до 10% — 20% ссуды.

Это, по мнению правительства, должно стимулировать небогатых студентов к лучшим результатам учебы.

Заключение

Kredyt studencki – очень удобный и выгодный инструмент, чтобы не бедствовать во время получения высшего образования в Польше. Иностранцам получить эту ссуду может быть несколько сложнее, но все же возможно, а все трудности будут компенсированы увеличением уровня дохода.