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JDG | ИП в Польше

Как проверить и изменить форму налогообложения в CEIDG в Польше?

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Дата обновления: 09.03.2024

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Индивидуальные предприниматели в Польше имеют возможность не только выбирать одну из наиболее выгодных для бизнеса систем налогообложения, но и менять ранее установленный тип на другой. Вместе с тем, число таких изменений ограничено, сроки жестко регламентированы, а сама процедура четко прописана.

Как ИП правильно сменить тип налогообложения, и как сделать это с помощью реестра CEIDG, читайте в этой статье «Польского консультанта».

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Какие изменения можно отправить в налоговую?

Информацию об изменении формы налогообложения можно отправить в налоговую инспекцию через реестр CEIDG. Кроме этого в ужонд скарбовый тем же образом может быть направлена:

  • информация об изменении номера банковского счета;
  • информация об изменении адреса, по которому хранятся бухгалтерские документы;
  • информация о смене бухгалтерии;
  • декларация VAT-R.

Подчеркнем еще раз, речь идет об информации, связанной с налоговой инспекцией, так как о других изменениях ИП обязан сообщить в другом формате.

Как связаны налоги и реестр CEIDG?

Еще несколько вводных данных. Причем здесь реестр CEIDG и налоговая, если это принципиально разные организации?

Дело в том, что:

  1. Во-первых, информация о типе налогообложения в CEIDG содержится.
  2. Во-вторых, по закону измененные данные из реестра обязаны быть переданы в налоговую инспекцию Польши.

То есть внесение изменений через CEIDG – это оптимизированная процедура, облегчающая предпринимателю ведение дел. Достаточно внести корректировки в одном месте, и данные поступят во все заинтересованные службы в автоматическом режиме.

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Более того, «внесение изменений через CEIDG» — это привычная многим фраза, в настоящее время не всегда отражающая всю суть процесса, так как данные будем менять через портал biznes.gov.pl, который передаст сведения в CEIDG, откуда они поступят, в том числе, в налоговую.

Как отправить заявление на изменение формы налогообложения через Biznes.gov.pl?

Для изменения формы налогообложения необходимо подать соответствующую декларацию руководителю налоговой службы. Еще раз подчеркнем – использоваться будут инструменты, не связанные с ужендом скарбовым напрямую, однако конечным адресатом является все же налоговая.

Изменить систему налогообложения можно только один раз в год, в следующие сроки:

  • До 20го числа месяца, следующего за месяцем, в котором предприниматель получил свой первый доход от бизнеса в текущем году. Соответственно, если речь идет об ИП, работающем в году предыдущем или созданным в январе, то изменить тип налогообложения можно до 20 февраля.
  • До конца года, в случаях, когда JDG получил первый доход в декабре текущего года.

Подать заявку на изменение данных компании можно на портале Biznes.gov.pl. Для этого:

  1. Перейдите на страницу услуги.
  2. Ознакомьтесь с предоставленной информацией.
  3. Кликните по «Rozpocznij».
  4. Авторизуйтесь, если не делали этого ранее.
  5. В электронном мастере заполните поле «Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego (Декларация по форме уплаты налога на прибыль)» и укажите выбранную форму налогообложения из трех доступных:

Останется подписать подготовленное заявление и отправьте его. Обратите внимание, это два разных действия: сначала необходимо подписать, а затем подписанное заявление отправить.

Важно понимать, что выбор новой системы налогообложения, означает отказ от действующей формы, и указанная новая форма должна применяться ко всем доходам за данный год.

Как проверить, направило ли CEIDG заявление в налоговую инспекцию?

Как уже отмечалось, данные, измененные вышеуказанным образом, должны автоматически передаваться в налоговые органы. Однако ошибки, к сожалению, не исключены, поэтому даже официальные пояснения о работе систем рекомендуют проверять сделанные изменения.

Если заявка была правильно подписана и отправлена:

  • Заявитель должен получить подтверждение об отправке заявки на свой адрес электронной почты.
  • В Личном кабинете предпринимателя должно появиться Официальное подтверждение получения, т.н. UPO.

Однако это подтвердит только факт получения заявки. Далее в CEIDG должны проверить правильность данных, после чего заявка получит соответствующий статус: принято CEIDG (с присвоением уникального номера) или отклонено. Сообщение об этом так же поступить на email.

Только после принятия заявки CEIDG отправит данные в налоговую инспекцию, т.е. только если заявка содержит правильные данные, подписана и отправлена.

Как проверить, поступили ли данные в налоговую?

Если необходимо убедиться, что внесены правильные изменения, т.е. сообщена верная форма налогообложения, после вышеуказанных этапов можно просмотреть информацию в Личном кабинете предпринимателя, во вкладке «Moje sprawy/ Zrealizowane (Мои дела/Завершено)».

Все заявления предпринимателей, поданные в CEIDG, можно увидеть на вкладке «Moja firma (Моя компания)». Выбрать необходимо то, которое касается изменения формы налогообложения.

В PDF-файле стоит проверить следующее:

  • Своевременность подачи заявки (вверху заявки в PDF-файле): соответствует ли срок изменения формы налогообложения положенному (напомним, что для большинства ИП, получивших выручку в январе текущего года, заявка должна быть подана до 20 февраля).
  • Правильность указания даты изменения (поле 1): в случае JDG, действовавших в предыдущем году, это должно быть 1 января текущего года, поскольку изменение формы налогообложение распространяется на весь год.
  • Правильность выбранной формы налогообложения: в поле, касающемся выбора формы уплаты подоходного налога (PIT).

Если все данные соответствуют нормам, можно считать, что изменение внесены правильно, и в дальнейшем использоваться должна выбранная система налогообложения.

Как проверить, какая форма налогообложения должна быть указана в налоговой декларации?

Любой человек может запутаться, позабыть какие-либо параметры и т.п. В результате, бывают случаи, когда предприниматель не точно помнит, по какой налоговой системе подается его декларация за отчетный год.

Чтобы уточнить этот параметр, на сайте электронной налоговой инспекции предприниматели, зарегистрированные в CEIDG, могут сформировать Raport podatnika (Отчет налогоплательщика), в котором содержится информация о форме налогообложения предпринимателя, в том числе и за прошедший год.

Чтобы перейти к отчету из учетной записи предпринимателя на Biznes.gov.pl:

  1. В Личном кабинете разверните вкладку «Moja firma (Моя компания)» и выберите «Dane firmy (Сведения о компании)».
  2. В списке данных найдите и выберите ссылку: «Wygeneruj raport w e-Urzędzie Skarbowym (Сформировать отчет в электронной налоговой инспекции)».

Эта ссылка приведет на сайт электронной налоговой инспекции, где потребуется авторизоваться по своим правилам. После входа в систему будет создан отчет налогоплательщика.

Консультант
Дмитрий Константинович
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В отчете, среди прочего, содержится информация о заявленной форме налогообложения и о том, какую налоговую форму должен использовать предприниматель для расчета налоговой декларации за прошедший (отчетный) год.

Отчет также содержит информацию об исполнениях, задолженностях, декларациях и данных предпринимателей, находящихся в распоряжении налоговой.

Подытожим. Изменить тип налогообложения JDG может в свободном режиме не чаще одного раза в год. Сделать это необходимо до 20 февраля, если в январе или ранее уже были доходы. Подать заявку можно через портал Biznes.gov.pl, путем корректировки данных CEIDG. В налоговую инспекцию сведения должны поступить автоматически, однако не будет лишним после выполнения операции, проверить сделанные изменения.

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