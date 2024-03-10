Какие изменения можно отправить в налоговую?

Информацию об изменении формы налогообложения можно отправить в налоговую инспекцию через реестр CEIDG. Кроме этого в ужонд скарбовый тем же образом может быть направлена:

информация об изменении номера банковского счета;

информация об изменении адреса, по которому хранятся бухгалтерские документы;

информация о смене бухгалтерии;

декларация VAT-R.

Подчеркнем еще раз, речь идет об информации, связанной с налоговой инспекцией, так как о других изменениях ИП обязан сообщить в другом формате.

Как связаны налоги и реестр CEIDG?

Еще несколько вводных данных. Причем здесь реестр CEIDG и налоговая, если это принципиально разные организации?

Дело в том, что:

Во-первых, информация о типе налогообложения в CEIDG содержится. Во-вторых, по закону измененные данные из реестра обязаны быть переданы в налоговую инспекцию Польши.

То есть внесение изменений через CEIDG – это оптимизированная процедура, облегчающая предпринимателю ведение дел. Достаточно внести корректировки в одном месте, и данные поступят во все заинтересованные службы в автоматическом режиме.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Более того, «внесение изменений через CEIDG» — это привычная многим фраза, в настоящее время не всегда отражающая всю суть процесса, так как данные будем менять через портал biznes.gov.pl, который передаст сведения в CEIDG, откуда они поступят, в том числе, в налоговую.

Как отправить заявление на изменение формы налогообложения через Biznes.gov.pl?

Для изменения формы налогообложения необходимо подать соответствующую декларацию руководителю налоговой службы. Еще раз подчеркнем – использоваться будут инструменты, не связанные с ужендом скарбовым напрямую, однако конечным адресатом является все же налоговая.

Изменить систему налогообложения можно только один раз в год, в следующие сроки:

До 20го числа месяца, следующего за месяцем, в котором предприниматель получил свой первый доход от бизнеса в текущем году. Соответственно, если речь идет об ИП, работающем в году предыдущем или созданным в январе, то изменить тип налогообложения можно до 20 февраля .

месяца, следующего за месяцем, в котором предприниматель получил свой первый доход от бизнеса в текущем году. Соответственно, если речь идет об ИП, работающем в году предыдущем или созданным в январе, то изменить тип налогообложения можно . До конца года, в случаях, когда JDG получил первый доход в декабре текущего года.

Подать заявку на изменение данных компании можно на портале Biznes.gov.pl. Для этого:

Перейдите на страницу услуги. Ознакомьтесь с предоставленной информацией. Кликните по «Rozpocznij» . Авторизуйтесь, если не делали этого ранее. В электронном мастере заполните поле «Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego (Декларация по форме уплаты налога на прибыль)» и укажите выбранную форму налогообложения из трех доступных: налогообложение по общим правилам (opodatkowanie na zasadach ogólnych);

фиксированный налог (podatek liniowy);

единовременная выплата за учтенный доход (паушальный налог, ryczałt od przychodów nieewidencjonowanych).

Останется подписать подготовленное заявление и отправьте его. Обратите внимание, это два разных действия: сначала необходимо подписать, а затем подписанное заявление отправить.

Важно понимать, что выбор новой системы налогообложения, означает отказ от действующей формы, и указанная новая форма должна применяться ко всем доходам за данный год.

Как проверить, направило ли CEIDG заявление в налоговую инспекцию?

Как уже отмечалось, данные, измененные вышеуказанным образом, должны автоматически передаваться в налоговые органы. Однако ошибки, к сожалению, не исключены, поэтому даже официальные пояснения о работе систем рекомендуют проверять сделанные изменения.

Если заявка была правильно подписана и отправлена:

Заявитель должен получить подтверждение об отправке заявки на свой адрес электронной почты.

В Личном кабинете предпринимателя должно появиться Официальное подтверждение получения, т.н. UPO.

Однако это подтвердит только факт получения заявки. Далее в CEIDG должны проверить правильность данных, после чего заявка получит соответствующий статус: принято CEIDG (с присвоением уникального номера) или отклонено. Сообщение об этом так же поступить на email.

Только после принятия заявки CEIDG отправит данные в налоговую инспекцию, т.е. только если заявка содержит правильные данные, подписана и отправлена.

Как проверить, поступили ли данные в налоговую?

Если необходимо убедиться, что внесены правильные изменения, т.е. сообщена верная форма налогообложения, после вышеуказанных этапов можно просмотреть информацию в Личном кабинете предпринимателя, во вкладке «Moje sprawy/ Zrealizowane (Мои дела/Завершено)» .

Все заявления предпринимателей, поданные в CEIDG, можно увидеть на вкладке «Moja firma (Моя компания)» . Выбрать необходимо то, которое касается изменения формы налогообложения.

В PDF-файле стоит проверить следующее:

Своевременность подачи заявки (вверху заявки в PDF-файле): соответствует ли срок изменения формы налогообложения положенному (напомним, что для большинства ИП, получивших выручку в январе текущего года, заявка должна быть подана до 20 февраля).

Правильность указания даты изменения (поле 1): в случае JDG, действовавших в предыдущем году, это должно быть 1 января текущего года, поскольку изменение формы налогообложение распространяется на весь год .

. Правильность выбранной формы налогообложения: в поле, касающемся выбора формы уплаты подоходного налога (PIT).

Если все данные соответствуют нормам, можно считать, что изменение внесены правильно, и в дальнейшем использоваться должна выбранная система налогообложения.

Как проверить, какая форма налогообложения должна быть указана в налоговой декларации?

Любой человек может запутаться, позабыть какие-либо параметры и т.п. В результате, бывают случаи, когда предприниматель не точно помнит, по какой налоговой системе подается его декларация за отчетный год.

Чтобы уточнить этот параметр, на сайте электронной налоговой инспекции предприниматели, зарегистрированные в CEIDG, могут сформировать Raport podatnika (Отчет налогоплательщика), в котором содержится информация о форме налогообложения предпринимателя, в том числе и за прошедший год.

Чтобы перейти к отчету из учетной записи предпринимателя на Biznes.gov.pl:

В Личном кабинете разверните вкладку «Moja firma (Моя компания)» и выберите «Dane firmy (Сведения о компании)» . В списке данных найдите и выберите ссылку: «Wygeneruj raport w e-Urzędzie Skarbowym (Сформировать отчет в электронной налоговой инспекции)» .

Эта ссылка приведет на сайт электронной налоговой инспекции, где потребуется авторизоваться по своим правилам. После входа в систему будет создан отчет налогоплательщика.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В отчете, среди прочего, содержится информация о заявленной форме налогообложения и о том, какую налоговую форму должен использовать предприниматель для расчета налоговой декларации за прошедший (отчетный) год.

Отчет также содержит информацию об исполнениях, задолженностях, декларациях и данных предпринимателей, находящихся в распоряжении налоговой.

Подытожим. Изменить тип налогообложения JDG может в свободном режиме не чаще одного раза в год. Сделать это необходимо до 20 февраля, если в январе или ранее уже были доходы. Подать заявку можно через портал Biznes.gov.pl, путем корректировки данных CEIDG. В налоговую инспекцию сведения должны поступить автоматически, однако не будет лишним после выполнения операции, проверить сделанные изменения.