Ранняя подача декларации

Существует распространенное мнение, что чем раньше налогоплательщик подаст годовую налоговую декларацию, тем скорее он получит возмещение переплаты. Доля правды в таком утверждении есть, ведь на начальных этапах налоговики меньше загружены, а значит могут обрабатывать информацию быстрее.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Ранняя подача декларации дает шанс на ускоренное получение возврата налога, но не гарантирует его. Условно, это можно считать одним из способов ускорения возврата налога.

Электронная подача декларации

Вместе с тем, независимо от того, когда налогоплательщик подает декларацию, существуют установленные законом сроки, в течение которых должен быть произведен возврат:

3 месяца со дня подачи декларации;

со дня подачи декларации; 45 дней со дня подачи декларации посредством электронных средств связи.

Люди, имеющие Карту многодетной семьи и подающие налоговую декларацию посредством электронных средств связи, могут рассчитывать на еще более быстрый возврат средств. В их случае срок возврата может быть сокращен до 30 дней. Для этого необходимо отметить соответствующий флажок в налоговых декларациях.

В PIT-37 это Раздел O, пункт 163:

В PIT-36 это Раздел W, пункт 529:

Банковский счет для перевода средств

Возврат налога может быть осуществлен путем:

Перевода на банковский счет налогоплательщика;

Почтовым переводом.

Если в прошлые годы реквизиты банковского счета уже указывались, и они не изменились, делать ничего не нужно – будут использованы прежние данные. Но если декларация подается впервые или параметры счета поменялись, это необходимо указать непосредственно в декларации.

В PIT-37 реквизиты счета указываются в Разделе N (пункты 158 – 162):

В декларации PIT-36 это Раздел V (пункты от 545 до 549):



Если налогоплательщик не имеет банковского счета или не предоставляет его реквизиты, возврат переплаты будет произведен почтовым переводом, а сумма уменьшится на стоимость услуг почты. Кроме прочего, это более долгий процесс, чем перевод на банковский счет.

Как узнать статус заявки на возврат налога?

Ожидая возврата налога, можно проверить статус перевода в электронной налоговой инспекции.

Сделать это можно во вкладке «Zwroty podatku (Возвраты налогов)», где содержится информация о статусе возврата, его дате и включена ли переплата в состав других налоговых обязательств.

Подытожим. Волшебных методов ускорения возврата налогов не существует, но достаточно выполнить несколько простых действий, чтобы вероятность быстрого перевода средств увеличилась многократно. В частности, подать декларацию необходимо в электронном виде, сделать это стоит как можно раньше, а реквизиты банковского счета, имеющиеся у налоговой инспекции, должны быть актуальными.