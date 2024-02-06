Источники данных

Материал основан на отчете ООН, построенном на данных на начало 2024 года (в зависимости от страны сведения обновлены в период с конца декабря 2023 по февраль 2024 году).

Сразу отметим, что сведения из разных источников могут отличаться. Например, польские пограничники дают свои цифры, но в данном случае используются данные ООН.

Общие данные

На февраль 2024 года Организация объединенных наций публикует следующие суммарные величины по беженцам из Украины:

Всего зарегистрированных украинских беженцев в мире (временная защита и другие схожие статусы): 6 444 800 человек .

. Из них в Европе: 5 974 800 человек .

Здесь нужно пояснить, что в учет идут только те украинцы, кто получил статус защиты (или аналогичный), а не находящиеся за границей на других основаниях. Кроме этого, Европа понимается ООН в географическом, а не политическом значении – как континент. Для наглядности приведем данные от Евростата, согласно которым на территории стран Евросоюза находится около 4,3 миллиона лиц со статусом временной защиты.

Соседние с Украиной страны

Отдельно выделим данные ООН по странам-соседям. Логично, что именно в них в первую очередь устремляются потоки беженцев.

ООН дает различные параметры по некоторым государствам, указывающие не только на число въехавших в страну беженцев, но и общее число пересечений границы такими лицами. Однако эти данные не всегда адекватно отражают ситуацию, так как многие страны используются в транзитных целях. Поэтому в данном случае не будем акцентировать на них внимание.

Что касается полученных статусов защиты, то юридически они могут отличаться (временная защита в ЕС или другие типы защиты в РФ и РБ), но в данном отчеты они объединены для лучшего понимания происходящего:

Страна Временная защита (и аналогичный статус для украинцев), чел. Венгрия 65 585 Молдавия 120 695 Польша 956 635 Республика Беларусь 39 900 Российская Федерация 1 212 585 Румыния 85 710 Словакия 114 270

Нужно понимать, что указываются только данные по людям со статусом защиты (и аналогичным), однако в некоторых случаях беженцы изменяли свой статус, не только переезжая из страны в страну, но и получая вид на жительство или гражданство. Эти лица из статистики уходят.

Например, число лиц с временной защитой в Польше на сентябрь 2022 года составляло 1 379 470 человек, а сейчас их около 957 тысяч. Это связано и с получения карт побыту работающими или занимающимися бизнесом в этой стране, и с переездом в другие государства.

В РФ число зарегистрированных беженцев сократилось еще значительнее – с 2 593 209 человек в сентябре 2022 года до 1 212 585 человек на 31 декабря 2023 года. При этом, по данным российского правительства, только в период с октября 2022 года по июль 2023 года российские паспорта (гражданство РФ) получило около 1,5 миллионов украинцев.

Здесь же укажем данных по другим близкорасположенным странам, которые из-за специфики расчетов на попали в общую инфографику (см. далее):

Страна Временная защита (и аналогичный статус для украинцев), чел. Болгария 51 860 Чехия 375 590 Эстония 38 185 Латвия 43 825 Литва 52 305

Сколько украинских беженцев в других странах мира?

Вышеуказанные страны-соседи очевидно приняли максимальное число беженцев. Из оставшихся, пожалуй, стоит выделить:

Германию — с рекордными для ЕС 1 125 850 человек.

Британию с примерно 250 тысячами беженцев.

Испанию со 190 тысячами.

Италию, в которой остановилось без малого 170 тысяч человек.

Нидерланды со 146 тысячами.

Ирландию – со 102,5 тысячи.

Остальные сведения смотрите в инфографике далее (страны расположены в алфавитном порядке, при этом государства-соседи из нее исключены):

Кратко об отчете ООН

Согласно официально предоставленной информации, статистика составляется в основном на основе данных, предоставленных властями. В статистических целях ООН использует термин «беженцы» в общем, имея в виду всех лиц, покинувших Украину из-за боевых действий.

Средства проверки ООН и уровень доступа к беженцам из Украины различаются в зависимости от страны. Несмотря на то, что, по заявлению представителей ООН, были приложены все усилия для обеспечения проверки статистической информации, цифры представляют собой приблизительные, и потенциальные дальнейшие изменения пока не могут быть учтены для всех стран. Возможны изменения в цифрах, в том числе задним числом.