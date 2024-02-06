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Сколько украинских беженцев в Польше и других странах мира?

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Дата обновления: 06.02.2024

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Организация объединенных нация периодически обновляет и публикует данные по числу украинских беженцев в мире. Указаны количества людей, въехавших в Польшу и другие страны, а также число зарегистрированных (получивших защиту) лиц с украинским гражданством.

Сколько всего беженцев из Украины в Польше и других странах мира на февраль 2024 года, сколько лиц пересекло границу, какие государства предпочитают украинцы? Ответы смотрите в данном материале «Польского консультанта».

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Источники данных

Материал основан на отчете ООН, построенном на данных на начало 2024 года (в зависимости от страны сведения обновлены в период с конца декабря 2023 по февраль 2024 году).

Сколько украинских беженцев в Польше и других странах мира? 1

Сразу отметим, что сведения из разных источников могут отличаться. Например, польские пограничники дают свои цифры, но в данном случае используются данные ООН.

Общие данные

На февраль 2024 года Организация объединенных наций публикует следующие суммарные величины по беженцам из Украины:

  • Всего зарегистрированных украинских беженцев в мире (временная защита и другие схожие статусы): 6 444 800 человек.
  • Из них в Европе: 5 974 800 человек.

Здесь нужно пояснить, что в учет идут только те украинцы, кто получил статус защиты (или аналогичный), а не находящиеся за границей на других основаниях. Кроме этого, Европа понимается ООН в географическом, а не политическом значении – как континент. Для наглядности приведем данные от Евростата, согласно которым на территории стран Евросоюза находится около 4,3 миллиона лиц со статусом временной защиты.

Соседние с Украиной страны

Отдельно выделим данные ООН по странам-соседям. Логично, что именно в них в первую очередь устремляются потоки беженцев.

ООН дает различные параметры по некоторым государствам, указывающие не только на число въехавших в страну беженцев, но и общее число пересечений границы такими лицами. Однако эти данные не всегда адекватно отражают ситуацию, так как многие страны используются в транзитных целях. Поэтому в данном случае не будем акцентировать на них внимание.

Что касается полученных статусов защиты, то юридически они могут отличаться (временная защита в ЕС или другие типы защиты в РФ и РБ), но в данном отчеты они объединены для лучшего понимания происходящего:

СтранаВременная защита (и аналогичный статус для украинцев), чел.
Венгрия65 585
Молдавия120 695
Польша956 635
Республика Беларусь39 900
Российская Федерация1 212 585
Румыния85 710
Словакия114 270

Нужно понимать, что указываются только данные по людям со статусом защиты (и аналогичным), однако в некоторых случаях беженцы изменяли свой статус, не только переезжая из страны в страну, но и получая вид на жительство или гражданство. Эти лица из статистики уходят.

Например, число лиц с временной защитой в Польше на сентябрь 2022 года составляло 1 379 470 человек, а сейчас их около 957 тысяч. Это связано и с получения карт побыту работающими или занимающимися бизнесом в этой стране, и с переездом в другие государства.

В РФ число зарегистрированных беженцев сократилось еще значительнее – с 2 593 209 человек в сентябре 2022 года до 1 212 585 человек на 31 декабря 2023 года. При этом, по данным российского правительства, только в период с октября 2022 года по июль 2023 года российские паспорта (гражданство РФ) получило около 1,5 миллионов украинцев.

Здесь же укажем данных по другим близкорасположенным странам, которые из-за специфики расчетов на попали в общую инфографику (см. далее):

СтранаВременная защита (и аналогичный статус для украинцев), чел.
Болгария51 860
Чехия375 590
Эстония38 185
Латвия43 825
Литва52 305

Сколько украинских беженцев в других странах мира?

Вышеуказанные страны-соседи очевидно приняли максимальное число беженцев. Из оставшихся, пожалуй, стоит выделить:

  • Германию — с рекордными для ЕС 1 125 850 человек.
  • Британию с примерно 250 тысячами беженцев.
  • Испанию со 190 тысячами.
  • Италию, в которой остановилось без малого 170 тысяч человек.
  • Нидерланды со 146 тысячами.
  • Ирландию – со 102,5 тысячи.

Остальные сведения смотрите в инфографике далее (страны расположены в алфавитном порядке, при этом государства-соседи из нее исключены):

Сколько украинских беженцев в Польше и других странах мира? 2

Кратко об отчете ООН

Согласно официально предоставленной информации, статистика составляется в основном на основе данных, предоставленных властями. В статистических целях ООН использует термин «беженцы» в общем, имея в виду всех лиц, покинувших Украину из-за боевых действий.

Средства проверки ООН и уровень доступа к беженцам из Украины различаются в зависимости от страны. Несмотря на то, что, по заявлению представителей ООН, были приложены все усилия для обеспечения проверки статистической информации, цифры представляют собой приблизительные, и потенциальные дальнейшие изменения пока не могут быть учтены для всех стран. Возможны изменения в цифрах, в том числе задним числом.

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