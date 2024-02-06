Джерела даних

Матеріал оснований на звіті ООН, побудованому на даних на початок 2024 року (залежно від країни відомості оновлені в період з кінця грудня 2023 року до лютого 2024 року).

Відразу зазначимо, що відомості із різних джерел можуть відрізнятися. Наприклад, польські прикордонники дають свої цифри, але в цьому випадку використовуються дані ООН.

Скільки біженців з України за кордоном?

На лютий 2024 року ООН публікує наступні сумарні величини щодо біженців з України:

6 444 800 осіб – зареєстровано українських біженців у світі.

– зареєстровано українських біженців у світі. 5 974 800 осіб – з них у Європі.

В облік ідуть лише ті українці, які набули статусу тимчасового захисту (або аналогічного), а не ті, хто перебуває за кордоном на інших підставах. Окрім цього, Європа розуміється ООН у географічному, а не політичному значенні – як континент. Для наочності наведемо дані від Євростату, згідно з якими на території країн Євросоюзу перебуває близько 4,3 млн осіб зі статусом тимчасового захисту.

Кількість біженців у сусідніх країнах ЄС

Окремо виділимо дані ООН щодо країн-сусідів. Логічно, що саме в них насамперед спрямовуються потоки біженців.

ООН дає різні параметри щодо деяких держав, які вказують не лише на кількість біженців, що в’їхали в країну, а й загальну кількість перетинів кордону такими особами. Однак ці дані не завжди адекватно відображають ситуацію, оскільки багато країн використовують у транзитних цілях. Тому в даному випадку не акцентуватимемо на них увагу.

Що стосується отриманих статусів захисту, то юридично вони можуть відрізнятися, але в цьому звіті вони об’єднані для кращого розуміння того, що відбувається:

Країна Тимчасовий захист Угорщина 65 585 Молдова 120 695 Польща 956 635 Румунія 85 710 Словаччина 114 270

Необхідно розуміти, що вказані лише дані про осіб зі статусом захисту, проте у деяких випадках біженці змінювали свій статус, не лише переїжджаючи з країни в країну, але й отримуючи вид на проживання або громадянство. Ці особи виключені з статистики.

Наприклад , кількість осіб з тимчасовим захистом у Польщі на вересень 2022 року становила 1 379 470 осіб, а зараз їх близько 957 тисяч. Це пов’язано і з отримання , кількість осіб з тимчасовим захистом у Польщі на вересень 2022 року становила 1 379 470 осіб, а зараз їх близько 957 тисяч. Це пов’язано і з отримання карт побиту по роботі або по бізнесу в цій країні, і з переїздом в інші держави.

Тут же вкажемо дані щодо інших сусідніх країн, які через специфіку розрахунків не потрапили в загальну інфографіку (див. далі):

Країна Тимчасовий захист Болгарія 51 860 Чехія 375 590 Естонія 38 185 Латвія 43 825 Литва 52 305

Скільки українських біженців в інших країнах світу?

Вищезгадані країни-сусіди явно прийняли максимальну кількість біженців. З тих, що залишилися, мабуть, варто виділити:

Німеччину – з рекордними для ЄС 1 125 850 осіб.

Британію із приблизно 250 тисячами біженців.

Іспанію зі 190 тисячами.

Італію, в якій зупинилося майже 170 тисяч людей.

Нідерланди зі 146 тисячами.

Ірландію – зі 102,5 тисяч.

Інші відомості дивіться в інфографіці далі (країни розташовані в алфавітному порядку, при цьому держави-сусіди з неї виключені):

Коротко про звіт ООН

Згідно з офіційно наданою інформацією, статистика складається здебільшого на основі даних, наданих владою. У статистичних цілях ООН використовує термін «біженці» загалом, маючи на увазі всіх осіб, які залишили Україну через бойові дії.

Засоби перевірки ООН та рівень доступу до біженців з України різняться залежно від країни. Незважаючи на те, що, за заявою представників ООН, було докладено всіх зусиль для забезпечення перевірки статистичної інформації, цифри є приблизними, і потенційні подальші зміни поки що не можуть бути враховані для всіх країн. Можливі зміни у цифрах, у тому числі заднім числом.