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Скільки українських біженців виїхало за кордон?

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Дата обновления: 06.02.2024

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Стаття доступна російською

Організація об’єднаних нація (далі ООН) періодично оновлює та публікує дані щодо кількості українських біженців у світі. Вказано кількості людей, які в’їхали до Польщі та інших країн, а також кількість зареєстрованих (що отримали захист) осіб з українським громадянством.

Скільки всього біженців з України в Польщі та інших країнах світу на лютий 2024 року? Скільки осіб перетнуло кордон і яким державам українці віддають перевагу? Відповіді у цьому матеріалі «Польського консультанта».

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Джерела даних

Матеріал оснований на звіті ООН, побудованому на даних на початок 2024 року (залежно від країни відомості оновлені в період з кінця грудня 2023 року до лютого 2024 року).

скільки українців отримали статус біженця

Відразу зазначимо, що відомості із різних джерел можуть відрізнятися. Наприклад, польські прикордонники дають свої цифри, але в цьому випадку використовуються дані ООН.

Скільки біженців з України за кордоном?

На лютий 2024 року ООН публікує наступні сумарні величини щодо біженців з України:

  • 6 444 800 осіб – зареєстровано українських біженців у світі.
  • 5 974 800 осіб – з них у Європі.

В облік ідуть лише ті українці, які набули статусу тимчасового захисту (або аналогічного), а не ті, хто перебуває за кордоном на інших підставах. Окрім цього, Європа розуміється ООН у географічному, а не політичному значенні – як континент. Для наочності наведемо дані від Євростату, згідно з якими на території країн Євросоюзу перебуває близько 4,3 млн осіб зі статусом тимчасового захисту.

Кількість біженців у сусідніх країнах ЄС

Окремо виділимо дані ООН щодо країн-сусідів. Логічно, що саме в них насамперед спрямовуються потоки біженців.

ООН дає різні параметри щодо деяких держав, які вказують не лише на кількість біженців, що в’їхали в країну, а й загальну кількість перетинів кордону такими особами. Однак ці дані не завжди адекватно відображають ситуацію, оскільки багато країн використовують у транзитних цілях. Тому в даному випадку не акцентуватимемо на них увагу.

Що стосується отриманих статусів захисту, то юридично вони можуть відрізнятися, але в цьому звіті вони об’єднані для кращого розуміння того, що відбувається:

КраїнаТимчасовий захист
Угорщина65 585
Молдова120 695
Польща956 635
Румунія85 710
Словаччина114 270

Необхідно розуміти, що вказані лише дані про осіб зі статусом захисту, проте у деяких випадках біженці змінювали свій статус, не лише переїжджаючи з країни в країну, але й отримуючи вид на проживання або громадянство. Ці особи виключені з статистики.

Наприклад, кількість осіб з тимчасовим захистом у Польщі на вересень 2022 року становила 1 379 470 осіб, а зараз їх близько 957 тисяч. Це пов’язано і з отримання карт побиту по роботі або по бізнесу в цій країні, і з переїздом в інші держави.

Тут же вкажемо дані щодо інших сусідніх країн, які через специфіку розрахунків не потрапили в загальну інфографіку (див. далі):

КраїнаТимчасовий захист
Болгарія51 860
Чехія375 590
Естонія38 185
Латвія43 825
Литва52 305

Скільки українських біженців в інших країнах світу?

Вищезгадані країни-сусіди явно прийняли максимальну кількість біженців. З тих, що залишилися, мабуть, варто виділити:

  • Німеччину – з рекордними для ЄС 1 125 850 осіб.
  • Британію із приблизно 250 тисячами біженців.
  • Іспанію зі 190 тисячами.
  • Італію, в якій зупинилося майже 170 тисяч людей.
  • Нідерланди зі 146 тисячами.
  • Ірландію – зі 102,5 тисяч.

Інші відомості дивіться в інфографіці далі (країни розташовані в алфавітному порядку, при цьому держави-сусіди з неї виключені):

скільки українців отримали статус біженця

Коротко про звіт ООН

Згідно з офіційно наданою інформацією, статистика складається здебільшого на основі даних, наданих владою. У статистичних цілях ООН використовує термін «біженці» загалом, маючи на увазі всіх осіб, які залишили Україну через бойові дії.

Засоби перевірки ООН та рівень доступу до біженців з України різняться залежно від країни. Незважаючи на те, що, за заявою представників ООН, було докладено всіх зусиль для забезпечення перевірки статистичної інформації, цифри є приблизними, і потенційні подальші зміни поки що не можуть бути враховані для всіх країн. Можливі зміни у цифрах, у тому числі заднім числом.

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