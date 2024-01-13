Активная Варшава: бесплатный отдых для детей и взрослых в столице Польши
В рамках программы «Aktywna Warszawa» в 2024 году городские власти польской столицы подготовили массу интересных и частично бесплатных мероприятий для досуга детей и их родителей во время зимних каникул (напомним, в Мазовецком воеводстве они начинаются в этом году с 15 января).
Чем занять детей во время зимних каникул 2024 года в Варшаве, читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Театр Baj
- Театр Guliwer
- Кукольный театр (Teatr Lalka)
- Музей Варшавы
- Спортивная Варшава
- Зимние виды спорта в городе
Театр Baj
Каникулы в Баджу начнутся со спектакля-бестселлера «Невероятные приключения носков» Justyny Bednarek в постановке Roberta Jarosza. Шоу переносит зрителя в мир воображения, веселья и красивых, красочных историй.
В репертуаре также «Питер Пэн и Венди», «Пиноккио», и кое-что для самых маленьких – спектакли «Чалограни» и «Книга».
Для любителей кукол, реквизита, истории и всех, кто интересуется миром, театр Baj откроет свою Галерею кукол и пригласит посетить ее вместе с куратором Łukaszem Kuczyńskim. В планах и специальные встречи с актерами – после всех выступлений, которые пройдут в праздники на Большой сцене.
Театр Guliwer
В театре Гуливера зимние каникулы пройдут под знаменами сказок Ганса Христиана Андерсена. Юные зрители увидят «Дюймовочку» и «Гадкого утенка» — классические постановки прекраснейшей детской литературы.
На праздниках появится и новейшая музыкальная постановка — «Космическая комната» Magdy Mrozińskiej в постановке Kateryny Lukianenko. Сценарий был создан мультикультурной группой детей в рамках проекта #Connected.
Всем спектаклям, показанным на праздниках, будет предшествовать познавательный этюд (etiudą edukacyjną). У зрителей будет возможность познать тайны театра, узнать, кто входит в театральный коллектив.
Кукольный театр (Teatr Lalka)
Спектакли, мастер-классы и закулисные экскурсии по театру – все это ждет самых маленьких в театре «Лалка». Во время праздников можно посмотреть, кроме прочего:
- Камерные «Кунжутные клечды» Bolesława Leśmiana в постановке Anety Jucejko-Pałęckie.
- «Сказку об Алибабе и 40 разбойниках».
- «Сказку об Аладдине и чудесной лампе».
- Премьеру «Двое мужчин, которые украли луну» режиссера Jarosława Kiliana.
На мастер-классах «Маленький театр «Эле-меле-дудки» можно поучаствовать в изготовлении декорацию и театральных кукол. Дети старше 6 лет смогут принять участие в занятиях «Невидимые Животные» и узнать истории об исчезающих видах.
Музей Варшавы
Узнать об истории города, посетив загадочные уголки старых домов — призывает Музей Варшавы, приглашая на интересные мероприятия во время зимних каникул.
Дети и сопровождающие их взрослые получат карточки «Искатели вещей», которые проведут их по выставке «Вещи Варшавы», по объектам объектами, рассказывающим историю города и его жителей.
Дети и подростки также могут сходить на временную выставку «Moi Ver» и во время сопутствующих мероприятий, например, создать собственную фотокнигу . Для любителей проводить время на свежем воздухе во время праздников будут проводиться прогулки под лозунгом «Варшавский праздник».
Спортивная Варшава
В этом году столичный спортивный центр «Активная Варшава» приглашает самых юных жителей с пользой провести зиму в городе. В центрах можно пользоваться бассейнами, спортивными площадками, спортивными залами, теннисными кортами и катками.
- В Центре «Солец» (ul. Solec 71) дети смогут поиграть в волейбол, баскетбол и бадминтон.
- Группы с опекунами смогут воспользоваться центром «Полония» (ul. Konwiktorska 6), где будет оборудован зал для командных игр.
Варшавские школьники смогут бесплатно пользоваться бассейном и оздоровительным плаванием в «Намысловской» (ul. Namysłowska 8), «Гжибовской» (ul. Grzybowska 35A), «Инфланцке» (ul. Inflancka 8), «Полонии» (ul. Konwiktorska 6) и «Розбрат» (ul. Rozbrat 26).
Зимние виды спорта в городе
В Центре «Щесливице» (ul. Drawska 22) в будние дни дети и подростки будут иметь возможность развивать навыки катания на лыжах и сноуборде.
На конькобежной трассе «Стегны» (ul. Inspektowa 1) с понедельника по пятницу у самых маленьких жителей и подростков будет возможность покататься на коньках.
Всех любителей восьмерок, пируэтов и других фигур приглашают на каток в Центр «Moczydło» (ul. Górczewska 69/73).Спортивные мероприятия будут доступны с 15 по 28 января 2024 года, с понедельника по пятницу. Более подробную информацию о программе бесплатных аттракционов можно найти на сайте Active Warsaw.
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