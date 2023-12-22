Что такое доля вакансий (JVR)?

Доля вакансий (польск., wskaźnik wolnych miejsc pracy; англ, Job Vacancy Rate, JVR) – это специальный параметр, используемый Евростатом для определения состояния рынка вакансий в ЕС в целом и каждой стране в отдельности.

Доля вакансий (JVR) фиксирует процент всех вакантных рабочих мест и рассчитывается по формуле:

JVR = (количество вакансий) / (количество заполненных должностей + количество вакансий) х 100.

Общие данные по ЕС и Еврозоне

В третьем квартале 2023 года уровень вакансий в Еврозоне составил 2,9% по сравнению с 3,0% в предыдущем квартале и 3,1% в третьем квартале 2022 года.

По всему Евросоюзу JVR в третьем квартале 2023 года составила 2,6% (по сравнению в предыдущем квартале 2,7%, год назад — 2,9%).

Доля вакансий в государствах-членах

Среди государств-членов, по которым доступны сопоставимые данные, самый высокий уровень вакантных должностей в третьем квартале 2023 года был зафиксирован в Бельгии — 4,7%. Следующими странами с самым высоким процентом вакансий являются:

Нидерланды — 4,5%.

Австрия — 4,2%.

Германия — 4,1%.

Самые низкие показатели были зафиксированы в Болгарии и Румынии (по 0,8% в каждой). Следующими шли Испания и Польша (по 0,9%), Словакия (1,1%) и Ирландия (1,2%).

Где произошли самые большие изменения?

По сравнению с III кварталом прошлого года доля вакантных рабочих мест увеличилась в пяти и снизился в восемнадцати государствах-членах, оставаясь при этом стабильным в четырех странах:

Рост наблюдался на Кипре (+0,7%), Греции (+0,5%), Хорватии (+0,4%), Литве и Мальте (по +0,1%).

Наибольшее снижение зафиксировано в Чехии (-1,0%), Люксембурге (-0,9%), Австрии и Дании (по -0,8%) и Финляндии (-0,7%).

Раскладку по всем странам можно увидеть на инфографике:

Вакансии в Польше

Как и в большинстве стран ЕС, в Польше наблюдалось снижение доли вакансий в годичном исчислении (на 0,2%). Год назад этот уровень по всей экономике составлял 1,1%, тогда как в третьем квартале он составил 0,9%.

По отраслям в РП доля вакансий в третьем квартале 2023 года составила 1,0% в промышленности и строительстве и 1,0% в услугах. Год назад эти показатели составляли 1,1% и 1,2% соответственно.

Заключение

Доля вакансий – интересный показатель. С одной стороны, его величина сигнализирует об уровне безработицы, а с другой – о доступности рабочих мест, в том числе и для иностранцев. Вряд ли JVR стоит использовать, как единственный аргумент при выборе страны для трудоустройства, но в совокупности с другими параметрами он может сыграть свою важную роль.