Может ли школа в Польше запретить учащимся приносить телефоны или планшеты?
Вопрос об использовании учащимися телефонов, планшетов и других электронных устройств в школах снова стал предметом общественного обсуждения. С одной стороны, все больше подростков борются с зависимостью от гаджетов, с другой — все более популярным становится использование учителями мгновенных сообщений для разнообразия уроков.
Польское агентство печати запросило у Министерства образования и науки РП правила использования телефонов в школах. Какой ответ получен от министерства – читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Комментарий министерства
- Примеры допусков на использование телефонов
- Можно ли конфисковать телефон у школьника за нарушение правил?
- Ответственность за хранение собственности и информации
- Как сами школьники оценивают ситуацию с мобильниками в школе?
- Планируется ли полный запрет на использование телефонов в школах Польши?
- UPD. 09.03.2024. Новые инициативы по запрете смартфонов в школах
- Заключение
Комментарий министерства
В ответе Министерства образования и науки Польши сообщается, что в соответствии с ust.4, art.99 Prawo oświatowe (Закон об образовании РП), школы обязаны указать в уставе обязанности учащегося в части соблюдения условий посещения школы, в том числе использования в ней мобильных телефонов и других электронных устройств.
«Устав должен регулировать вопросы прав студентов и порядок подачи жалоб в случае их нарушения, а также последствия невыполнения студентами положений устава», — сказано в ответе.
Пояснено, что Закон об образовании создает основу для ограничения свободы использования электронных устройств, но устанавливает его только школьный устав. При этом в уставе может быть предусмотрен не только запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, но и обязанность хранить их в определенном месте во время пребывания в школе.
Поэтому решения в этой сфере могут различаться в зависимости от учебного заведения — от более радикальных, вроде полного запрета использования гаджетов в школе, до, наоборот, их свободного применения.
Примеры допусков на использование телефонов
Уставы многих варшавских средних школ содержат положения о том, что мобильные телефоны и другие электронные устройства могут использоваться в школьных помещениях, но во время учебных занятий это должно быть согласовано с учителем или лицом, проводящим занятия.
Более того, подчеркивается, что использование телефонов должно уважать принципы социального сосуществования — прежде всего, когда речь идет о праве на неприкосновенность частной жизни и не посягательстве на изображения.
Для начальных школ условия, как правило, более строгие. Учащимся предписано отключать устройства на время пребывания в школе. Если же учение хочет ими воспользоваться, он обязан получить разрешение на это у преподавателя или другого лица, проводящего занятия.
Можно ли конфисковать телефон у школьника за нарушение правил?
По мнению министерства, в случае нерегламентированного включения устройства и неподчинения указаниям учителя выключить устройство, преподаватель может попросить учащегося положить устройство на видное место на время проведения учебных занятий (например, на стол учителя). Кроме того, родителям ученика могут сообщить о поведении их ребенка.
Однако школа не имеет полномочий конфисковать вещи, принадлежащие учащимся. Взрослые или родители несовершеннолетних могут в любой момент потребовать вернуть принадлежащие им и находящиеся у школы гаджеты (как и любую иную собственность).
Ответственность за хранение собственности и информации
В случае, если школа ввела обязанность оставлять мобильные телефоны в хранилище на время занятий, она несет полную ответственность за причиненный ущерб. При этом взрослый ученик должен иметь доступ к своему устройству, когда сочтет это необходимым.
Что касается сохранности информации, то надо понимать, что даже в ситуации, когда мобильный телефон временно изъят в соответствии со школьными правилами, просмотр его контента третьими лицами, например, учителями, является нарушением права на неприкосновенность частной жизни, и, следовательно, противозаконен.
Как сами школьники оценивают ситуацию с мобильниками в школе?
В польском издании исследования «EU Kids Online», опубликованном Wydawnictwo Naukowe UAM, более половины учащихся (51,7%) указали, что учителя устанавливают правила использования телефонов в школе.КонсультантДмитрий КонстантиновичПри интерпретации этого результата надо помнить, что это восприятие учащихся. Не исключено, что такие правила установлены во многих школах, но не доводятся до учащихся и не соблюдаются.
В отчете есть и такие данные:
- 27% опрошенных учащихся ответили, что учителя проверяют, выключены ли мобильные телефоны.
- 20% заявили, что у них забирают телефоны, когда нарушаются школьные правила.
- 6% указали, что у них проверяют данные на телефонах, чтобы знать, чем занимаются школьники и с кем они контактируют.
Последнее из указанного, как уже говорилось, незаконно. Однако, по заявлению школьников, практикуется до сих пор.
Планируется ли полный запрет на использование телефонов в школах Польши?
Пресс-секретарь министерства на вопрос о возможности введения полного запрета на использование телефонов в школах указала, что по мнению ее ведомства, ust.4, art.99 Prawo oświatowe не допускает полного запрета на пронос электронных устройств в школу, так как это можно было бы считать чрезмерным ограничением прав владельца движимой вещи.
Она добавила, что Минобразования Польши не планирует дополнительно регулировать использование телефонов в школах.
UPD. 09.03.2024. Новые инициативы по запрете смартфонов в школах
В марте 2024 года Институт гражданских дел (Instytut Spraw Obywatelskich) обратился с открытым письмом к польскому правительству с предложением ввести «единые правила цифровой гигиены», что на практике означало бы запрет на использование мобильных телефонов в школе.
«Телефонную зависимость можно сравнить с наркозависимостью, а доступ к цифровому обучению не уравнивает возможности студентов разного происхождения», — кроме прочего заявлено в обращении.
При этом сдавать телефоны учителю на время урока в институте считают недостаточным, так как «гаджеты находятся рядом», что «активирует механизм ожидания сообщений и мешает сосредоточиться».
Если требуемые изменения будут приняты, школам, кроме прочего, придется наказывать детей за несоблюдение этих правил, например, снижая оценку за поведение.
Заключение
Резюмируем. Ребенок может взять с собой в школу телефон или планшет, но его использование во время уроков может быть ограничено уставом конкретной школы. Может быть введено требование хранить гаджет в специальном месте либо отключать его во время занятий. За нарушение этих норм у ребенка могут временно изъять устройство (до окончания урока), но ни конфисковать его окончательно, ни знакомиться с содержащейся в гаджете информацией права никто не имеет (без соответствующих судебных санкций или разрешения владельца).
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