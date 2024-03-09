Комментарий министерства

В ответе Министерства образования и науки Польши сообщается, что в соответствии с ust.4, art.99 Prawo oświatowe (Закон об образовании РП), школы обязаны указать в уставе обязанности учащегося в части соблюдения условий посещения школы, в том числе использования в ней мобильных телефонов и других электронных устройств.

«Устав должен регулировать вопросы прав студентов и порядок подачи жалоб в случае их нарушения, а также последствия невыполнения студентами положений устава», — сказано в ответе.

Пояснено, что Закон об образовании создает основу для ограничения свободы использования электронных устройств, но устанавливает его только школьный устав. При этом в уставе может быть предусмотрен не только запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, но и обязанность хранить их в определенном месте во время пребывания в школе.

Поэтому решения в этой сфере могут различаться в зависимости от учебного заведения — от более радикальных, вроде полного запрета использования гаджетов в школе, до, наоборот, их свободного применения.

Примеры допусков на использование телефонов

Уставы многих варшавских средних школ содержат положения о том, что мобильные телефоны и другие электронные устройства могут использоваться в школьных помещениях, но во время учебных занятий это должно быть согласовано с учителем или лицом, проводящим занятия.

Более того, подчеркивается, что использование телефонов должно уважать принципы социального сосуществования — прежде всего, когда речь идет о праве на неприкосновенность частной жизни и не посягательстве на изображения.

Для начальных школ условия, как правило, более строгие. Учащимся предписано отключать устройства на время пребывания в школе. Если же учение хочет ими воспользоваться, он обязан получить разрешение на это у преподавателя или другого лица, проводящего занятия.

Можно ли конфисковать телефон у школьника за нарушение правил?

По мнению министерства, в случае нерегламентированного включения устройства и неподчинения указаниям учителя выключить устройство, преподаватель может попросить учащегося положить устройство на видное место на время проведения учебных занятий (например, на стол учителя). Кроме того, родителям ученика могут сообщить о поведении их ребенка.

Однако школа не имеет полномочий конфисковать вещи, принадлежащие учащимся. Взрослые или родители несовершеннолетних могут в любой момент потребовать вернуть принадлежащие им и находящиеся у школы гаджеты (как и любую иную собственность).

Ответственность за хранение собственности и информации

В случае, если школа ввела обязанность оставлять мобильные телефоны в хранилище на время занятий, она несет полную ответственность за причиненный ущерб. При этом взрослый ученик должен иметь доступ к своему устройству, когда сочтет это необходимым.

Что касается сохранности информации, то надо понимать, что даже в ситуации, когда мобильный телефон временно изъят в соответствии со школьными правилами, просмотр его контента третьими лицами, например, учителями, является нарушением права на неприкосновенность частной жизни, и, следовательно, противозаконен.

Как сами школьники оценивают ситуацию с мобильниками в школе?

В польском издании исследования «EU Kids Online», опубликованном Wydawnictwo Naukowe UAM, более половины учащихся (51,7%) указали, что учителя устанавливают правила использования телефонов в школе.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При интерпретации этого результата надо помнить, что это восприятие учащихся. Не исключено, что такие правила установлены во многих школах, но не доводятся до учащихся и не соблюдаются.

В отчете есть и такие данные:

27% опрошенных учащихся ответили, что учителя проверяют, выключены ли мобильные телефоны.

20% заявили, что у них забирают телефоны, когда нарушаются школьные правила.

6% указали, что у них проверяют данные на телефонах, чтобы знать, чем занимаются школьники и с кем они контактируют.

Последнее из указанного, как уже говорилось, незаконно. Однако, по заявлению школьников, практикуется до сих пор.

Планируется ли полный запрет на использование телефонов в школах Польши?

Пресс-секретарь министерства на вопрос о возможности введения полного запрета на использование телефонов в школах указала, что по мнению ее ведомства, ust.4, art.99 Prawo oświatowe не допускает полного запрета на пронос электронных устройств в школу, так как это можно было бы считать чрезмерным ограничением прав владельца движимой вещи.

Она добавила, что Минобразования Польши не планирует дополнительно регулировать использование телефонов в школах.

UPD. 09.03.2024. Новые инициативы по запрете смартфонов в школах

В марте 2024 года Институт гражданских дел (Instytut Spraw Obywatelskich) обратился с открытым письмом к польскому правительству с предложением ввести «единые правила цифровой гигиены», что на практике означало бы запрет на использование мобильных телефонов в школе.

«Телефонную зависимость можно сравнить с наркозависимостью, а доступ к цифровому обучению не уравнивает возможности студентов разного происхождения», — кроме прочего заявлено в обращении.

При этом сдавать телефоны учителю на время урока в институте считают недостаточным, так как «гаджеты находятся рядом», что «активирует механизм ожидания сообщений и мешает сосредоточиться».

Если требуемые изменения будут приняты, школам, кроме прочего, придется наказывать детей за несоблюдение этих правил, например, снижая оценку за поведение.

Заключение

Резюмируем. Ребенок может взять с собой в школу телефон или планшет, но его использование во время уроков может быть ограничено уставом конкретной школы. Может быть введено требование хранить гаджет в специальном месте либо отключать его во время занятий. За нарушение этих норм у ребенка могут временно изъять устройство (до окончания урока), но ни конфисковать его окончательно, ни знакомиться с содержащейся в гаджете информацией права никто не имеет (без соответствующих судебных санкций или разрешения владельца).