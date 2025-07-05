Какие профессии пользуются наибольшим уважением в Польше в 2025 году?
Какие профессии в настоящее время пользуются наибольшим уважением в обществе? В конце списка ожидаемо расположились депутаты парламента, члены Европарламента, представители местных органов власти, инфлюенсеры и ютуберы.
Кто возглавляет список самых уважаемых профессий в текущем году? С результатами исследования на эту тему можно ознакомиться в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Самые уважаемые профессии 2025 года
- Наименее уважаемые профессии 2025 года
- Дебютанты рейтинга
- Самые значимые изменения за год
Самые уважаемые профессии 2025 года
Каждый год SW Research опрашивает поляков, какие профессии они уважают больше всего — рейтинг этого года приносит несколько интересных поворотов:
- Пожарные (83%) и фельдшеры (81,5%) по-прежнему лидируют.
- Сюрпризом стало присутствие пилота гражданской авиации — нового профессионального героя, занявшего третье место с результатом 81%.
Это показывает, насколько силен образ ответственности, точности и престижа. В свою очередь, наибольший прогресс был достигнут индивидуальным фермером, который поднялся в списке на 10 позиций. Во времена неопределенности и изменения климата его работа приобретает новое измерение.КонсультантДмитрий КонстантиновичДалее идут профессии фармацевта, получившего 65,4% голосов, преподавателя вуза – с 64,2%, шахтера – 62,3%, инженера – 59,7%.
Наименее уважаемые профессии 2025 года
Последние места занимают те, кого часть общества воспринимает как ненужных или оторванных от реальности. Инфлюенсеры (13,6%) и ютуберы (13,8%) замыкают список, имея почти равный процент общественного признания.
Чуть выше их находятся депутаты (21,7%), члены Европарламента (22,2% — впервые попали в рейтинг), а также представители местных органов власти (24,9%), сенаторы Республики Польша (26,7%, также дебют в рейтинге) или министры (27,6%). Это явный сигнал о том, что общественное доверие к определенным профессиональным группам необходимо восстановить.
Дебютанты рейтинга
В последнем рейтинге профессий оказалось аж 12 дебютантов, которые угодили в разные зоны социального уровня уважения. Помимо уже упомянутого сенсационного результата пилота пассажирского самолета и слабого старта сенатора и депутата Европарламента, стоит отметить:
- 6-е место пограничника с уровнем социального признания 66,4%;
- неплохие позиции, т.е. в верхней половине рейтинга, оказались бортпроводники — стюарды и стюардессы (16-е место, 54,7%), почтальоны (18-е место, 53,3%) и психотерапевт (20-е место, 51,5%);
- в свою очередь, сразу за серединой списка «припарковалась» профессия водитель грузовика (27-е место, 48,4%);
- третью десятку открыл официант (31-е место, 41,3%);
- чуть ниже оказались новые представители артистических профессий: артист балета (33 место, 38,2%) и актер (34 место, 37,9%).
В последней десятке, сразу за священником, оказался персональный тренер (41 место, 28,3%).
С полным рейтингом можно ознакомиться далее:2025_najlepiej_oceniane_zawody_all
📄 Открыть в отдельной вкладке
Самые значимые изменения за год
Самым крупным победителем рейтинга этого года, безусловно, стал индивидуальный фермер, который поднялся на целых 10 позиций, занимая в настоящее время 11-е место с результатом 59,1% (рост на 6 процентных пунктов).
В этом году рейтинг также оказался выгодным для бухгалтеров (улучшение на 3 позиции, в настоящее время 22-е место с результатом 53,1%) и для офицеров (скачок на 2 пункта, в настоящее время 12-е место с результатом 58%).
В рейтинге этого года также наблюдалось множество спадов, более или менее впечатляющих. Наиболее серьезное снижение можно наблюдать в случае предпринимателей и владельцев крупных компаний (падение на 6 позиций, на данный момент 28-е место с результатом 48,4%), особенно на фоне явного роста общественного уважения к этому представителю этой профессии в 2024 году. Значительное снижение общественного уважения отметили и судьи (падение на 4 позиции, на данный момент 23-е место с результатом 50,7%).
Менее заметное, хотя и существенное падение (на 3 позиции) наблюдается у: уборщиков (17-е место), ИТ-специалистов (19-е место), художников и музыкантов (30-е место) и муниципальных советников (47-е место).
Подытожим. Рейтинг уважения к профессиям показывает, что жители Польши по-прежнему больше всего ценят тех, кто действительно защищает жизнь и здоровье других. В то же время по-прежнему наблюдается недостаток общественного доверия к профессиям, связанным с саморекламой, властью и дистанцированием от повседневных проблем граждан.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.