Самые уважаемые профессии 2025 года

Каждый год SW Research опрашивает поляков, какие профессии они уважают больше всего — рейтинг этого года приносит несколько интересных поворотов:

Пожарные (83%) и фельдшеры (81,5%) по-прежнему лидируют.

Сюрпризом стало присутствие пилота гражданской авиации — нового профессионального героя, занявшего третье место с результатом 81%.

Это показывает, насколько силен образ ответственности, точности и престижа. В свою очередь, наибольший прогресс был достигнут индивидуальным фермером, который поднялся в списке на 10 позиций. Во времена неопределенности и изменения климата его работа приобретает новое измерение.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Далее идут профессии фармацевта, получившего 65,4% голосов, преподавателя вуза – с 64,2%, шахтера – 62,3%, инженера – 59,7%.

Наименее уважаемые профессии 2025 года

Последние места занимают те, кого часть общества воспринимает как ненужных или оторванных от реальности. Инфлюенсеры (13,6%) и ютуберы (13,8%) замыкают список, имея почти равный процент общественного признания.

Чуть выше их находятся депутаты (21,7%), члены Европарламента (22,2% — впервые попали в рейтинг), а также представители местных органов власти (24,9%), сенаторы Республики Польша (26,7%, также дебют в рейтинге) или министры (27,6%). Это явный сигнал о том, что общественное доверие к определенным профессиональным группам необходимо восстановить.

Дебютанты рейтинга

В последнем рейтинге профессий оказалось аж 12 дебютантов, которые угодили в разные зоны социального уровня уважения. Помимо уже упомянутого сенсационного результата пилота пассажирского самолета и слабого старта сенатора и депутата Европарламента, стоит отметить:

6-е место пограничника с уровнем социального признания 66,4%;

неплохие позиции, т.е. в верхней половине рейтинга, оказались бортпроводники — стюарды и стюардессы (16-е место, 54,7%), почтальоны (18-е место, 53,3%) и психотерапевт (20-е место, 51,5%);

в свою очередь, сразу за серединой списка «припарковалась» профессия водитель грузовика (27-е место, 48,4%);

третью десятку открыл официант (31-е место, 41,3%);

чуть ниже оказались новые представители артистических профессий: артист балета (33 место, 38,2%) и актер (34 место, 37,9%).

В последней десятке, сразу за священником, оказался персональный тренер (41 место, 28,3%).

С полным рейтингом можно ознакомиться далее:

Самые значимые изменения за год

Самым крупным победителем рейтинга этого года, безусловно, стал индивидуальный фермер, который поднялся на целых 10 позиций, занимая в настоящее время 11-е место с результатом 59,1% (рост на 6 процентных пунктов).

В этом году рейтинг также оказался выгодным для бухгалтеров (улучшение на 3 позиции, в настоящее время 22-е место с результатом 53,1%) и для офицеров (скачок на 2 пункта, в настоящее время 12-е место с результатом 58%).

В рейтинге этого года также наблюдалось множество спадов, более или менее впечатляющих. Наиболее серьезное снижение можно наблюдать в случае предпринимателей и владельцев крупных компаний (падение на 6 позиций, на данный момент 28-е место с результатом 48,4%), особенно на фоне явного роста общественного уважения к этому представителю этой профессии в 2024 году. Значительное снижение общественного уважения отметили и судьи (падение на 4 позиции, на данный момент 23-е место с результатом 50,7%).

Менее заметное, хотя и существенное падение (на 3 позиции) наблюдается у: уборщиков (17-е место), ИТ-специалистов (19-е место), художников и музыкантов (30-е место) и муниципальных советников (47-е место).

Подытожим. Рейтинг уважения к профессиям показывает, что жители Польши по-прежнему больше всего ценят тех, кто действительно защищает жизнь и здоровье других. В то же время по-прежнему наблюдается недостаток общественного доверия к профессиям, связанным с саморекламой, властью и дистанцированием от повседневных проблем граждан.