Каким видят рынок труда Польши в 2024 году работодатели и работники?
Приближающийся Новый год – время для традиционных прогнозов. В данном материале «Польский консультант» подобрал наиболее интересные видения на 2024 год из различных исследований и отчетов.
Каким видят рынок труда в 2024 году работники? Что планируют работодатели? Ответы читайте в данной статье.
Скрыть содержание
- Вводные данные
- Каким видят 2024 год работодатели?Набирать или сокращать? В каких регионах больше всего нужны будут сотрудники? В каких отраслях ждут больше работников? Безработица и число рабочих мест Основные проблемы 2024 года: автоматизация, образование и мигранты
- Что думают о рынке труда в 2024 году работники?Психическое здоровье важнее повышения Ожидания работников от рынка труда Ожидаемое отношение работодателей Ожидания от зарплат
- Заключение
Вводные данные
Все указанные далее параметры взяты из открытых источников – публикаций польских СМИ, исследований, опросов. Для большей наглядности разделим все прогнозы на два крупных блока – чего ожидают работодатели и каким видят будущий год работники.
В качестве экспертов от работодателей выступают представители крупного бизнеса, кадровых агентств, а мнение работников получено в результате опросов.
Каким видят 2024 год работодатели?
Рассмотрим прогноз на следующий год по таким данным, как ожидаемая безработица, планы работодателей по трудоустройству новых сотрудников в начале года, и какую роль иностранной рабочей силе они отводят в этом.
Набирать или сокращать?
По данным отчета «Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia», многие работодатели в начале года (январь — март) планируют расширение штата сотрудников, однако есть и те, кто вынужден будет проводить сокращение:
- О намерении увеличить число персонала заявили 33% опрошенных работодателей.
- Сокращение запланировали 16%.
- Большинство (49%) собираются оставить структуру персонала такой, какой она есть сейчас.
- Не знают своих планов – 2% работодателей.
Примечательно, что за год число тех, кто намерен увеличивать штат возросло на 18%. Это очень оптимистический показатель.
В каких регионах больше всего нужны будут сотрудники?
Согласно тому же «Барометру», по регионам Польши намерения нанять новых работников разделились так:
- на юге страны максимальное число: +23%;
- в центре: +21%;
- юго-запад: +19%;
- северо-запад: +15%;
- север: +14%;
- восток: +12%.
Несмотря на то, что разброс между востоком и югом (минимумом и максимумом) почти в два раза, важно отметить, что все регионы находятся в положительной зоне, что также не может не демонстрировать оптимизма.
В каких отраслях ждут больше работников?
Интересно, и в некотором смысле неожиданно, распределились намерения расширять штат по отраслям экономики:
- на первом месте энергетики и коммунальщики: +30% (не очень понятно, почему эти отрасли объединены, но в отчете указано именно так, вероятно, под «энергетиками» понимаются только те, кто работает в области коммунального хозяйства);
- деятельность, связанная с потребительскими товарами и услугами: +21%;
- транспорт и логистика: +21%;
- промышленность и сырье: +19%;
- услуги связи: +19%;
- IT: +18%;
- здравоохранение: +17%;
- финансы и недвижимость: +17%.
При этом многие работодатели связывают необходимость найма новых работников с оттоком иностранцев. К этому вопросу мы еще вернемся далее.
Безработица и число рабочих мест
По прогнозам на 2024 год, сделанным экспертами Personnel Service, уровень безработицы останется на сегодняшнем низком уровне, но при этом количество рабочих мест сократится.
Такое положение специалисты связывают с оттоком иностранцев, и в первую очередь украинцев, который продолжится в 2024 году.
«Большая часть украинцев, которых в Польше около 2 миллионов, относится к Польше как к транзитной стране. В Германии уже проживает более 1 миллиона украинцев, а в Канаде, Великобритании и других странах Европы их всего может быть 3,5 миллиона. Польша не может конкурировать с Германией, Канадой, Великобританией или скандинавскими странами по уровню минимальной заработной платы. Однако мы можем сделать так, чтобы семьи людей, работающих в Польше – их дети, родители, бабушки и дедушки – могли рассчитывать на такую же социальную поддержку, в том числе, доступ к здравоохранению, яслям, детским садам, школам, как и в случае с нашими странами-конкурентами», — заявил представитель агентства.
Указанную численность по странам, а также распределение государств по континентам – оставим на совести цитируемого, но нельзя не согласиться, что социальная поддержка детей и взрослых родителей действительно стала бы неплохим аргументом для выбора трудоспособным мигрантом страны проживания.
Основные проблемы 2024 года: автоматизация, образование и мигранты
Именно эти сложности видят основными в наступающем году эксперты Personnel Service:
- искусственный интеллект и автоматизация производства;
- качество образования;
- миграционная политика.
Здесь позволим себе вставить замечание. Автоматизация, как способ повышения производительности труда, это общемировая тенденция, и конечно польский рынок труда не пройдет мимо нее. Насколько уже в 2024 году ведущую роль в этом займем ИИ – вопрос дискуссионный, но в целом вопросы автоматизации предпринимателей будут волновать сильнее год от года.
Образование в данном случае плотно связано с вопросами повышения производительности труда. Потребуются работники, обладающие новыми знаниями, и насколько оперативно система отреагирует на подготовку таких специалистов и их качество – очень важный вопрос. Станет ли он принципиальным уже в 2024ом? Маловероятно.
По трудовым мигрантам выше уже говорилось. Действительно, есть опасение большого оттока, особенно если вместо улучшения качества предложений о работе, работодатели будут искать варианты замены тех же украинцев на выходцев из Африки и Азии.
Что думают о рынке труда в 2024 году работники?
Работники, как водится, менее позитивны. Однако и здесь, прямо или косвенно, но поводы для оптимизма найти можно. Для примера рассмотрим некоторые параметры опроса, проведенного InterviewMe в рамках исследования «Trendy na rynku pracy 2024».
Психическое здоровье важнее повышения
Большинство опрошенных заявили, что благополучие и психическое здоровье для них важнее повышения на работе – так ответило 33%. Среди остальных ответов выделялись:
- Для 26% респондентов приоритетом будет более высокий заработок на той же должности.
- Еще 9% указали на поиск новой работы.
- 8% указали на развитие навыков.
- 5% респондентов выбрали большую гибкость в работе.
- 4% — повышение по службе.
- Столько де (4%) мечтают начать собственный бизнес.
- Менее 3% утверждают, что планируют получать деньги, не работая (например, получая пособие).КонсультантДмитрий КонстантиновичТут нужно пояснить, что под «психическим здоровьем» все же чаще всего понимали не наличие каких-то психиатрических недугов (или их отсутствие), а скорее психологический комфорт на работе. Причем в крупных городах этот показатель составил рекордные 43%.
Ожидания работников от рынка труда
46% участников опроса ожидают, что искать работу в следующем году будет сложнее, чем сейчас, при этом 40 % уверены, что в этой сфере ничего не изменится.
Более 55% респондентов говорят, что в наступающем году Польша столкнется с экономическим кризисом, а 52% уверены, что кризис будет мировым.
Около 62% респондентов считают, что в Польше увеличится количество людей, которые живут на пособия, а не работают. А 70% — что из-за высоких затрат на ведение бизнеса многие работодатели разорятся.По мнению 44% опрошенных, в 2024 году многие люди потеряют работу. Около 55% ожидают общего роста безработицы в Польше. При этом лишь 12% опрошенных опасаются, что потеря работы коснется их лично.
Это достаточно наглядные показатели. Все-таки работники традиционно менее оптимистичны. Однако ситуация, когда 55% считают, что безработица вырастет, но большинства из них это не коснется, очень показательна.
Ожидаемое отношение работодателей
К сожалению, 55% опрошенных утверждают, что благополучие сотрудников не будет приоритетом для работодателей (такого мнения придерживаются 48% мужчин и 61% женщин).
Кроме этого, работники видят такое будущее трудовых (и аналогичных) отношений:
- Конкуренция среди кандидатов на работу возрастет, т.е. на одну и ту же должность будет претендовать больше людей. Так ответило 69%.
- Онлайн-собеседования будут более популярны, чем личные встречи — 71%.
- Социальные сети будут использоваться для поиска работы чаще, чем сайты вакансий — 74%.
- Спрос на квалифицированных специалистов увеличится — 82%.
При этом каждый третий респондент (34%) считает, что ожидаемые изменения в процессах подбора персонала негативно повлияют на работников (на их благополучие, отношение к ним со стороны работодателей).
Ожидания от зарплат
Более половины респондентов (без малого 52%) не согласны с утверждением о том, что работодатели будут предлагать сотрудникам повышения в следующем году. 66% уверены, что бонусов и финансовых вознаграждений станет меньше.
Однако 42% участников опроса ожидают, что зарплаты в целом будут выше, чем сейчас. При этом подавляющее большинство уверены, что цены в магазинах продолжат расти с высокой интенсивностью.
В то же время большинство уверено, что в 2024 году:
- Прозрачность заработной платы станет выше (57%).
- Работодателям придется платить больше, чтобы удержать существующих сотрудников (66%).
- Число людей готовых уйти с работы, если их зарплата не будет удовлетворительной (71%).
При этом 51% респондентов утверждают, что в наступающем году мужчины будут получать более высокую оплату за работу на аналогичной должности, и лишь 11% верят, что женщины будут зарабатывать больше. 38% ожидают, что оба пола будут зарабатывать одинаково.
Заключение
Говорить о том, что работодатели более оптимистичны, чем их работники, наверное, можно. Но в каждом опросе большое значение имеют и формулировка вопросов, и их контекст, и масса других нюансов. Те же работодатели, когда их спрашивают не о рынке труда, а о состоянии бизнеса, моментально переходят в разряд пессимистом.
Когда же работникам задали прямой вопрос: считают ли они, что 2024 год для них на работе будет лучше 2023 года, 51% участников ответили однозначно положительно.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.