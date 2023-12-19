Вводные данные

Все указанные далее параметры взяты из открытых источников – публикаций польских СМИ, исследований, опросов. Для большей наглядности разделим все прогнозы на два крупных блока – чего ожидают работодатели и каким видят будущий год работники.

В качестве экспертов от работодателей выступают представители крупного бизнеса, кадровых агентств, а мнение работников получено в результате опросов.

Каким видят 2024 год работодатели?

Рассмотрим прогноз на следующий год по таким данным, как ожидаемая безработица, планы работодателей по трудоустройству новых сотрудников в начале года, и какую роль иностранной рабочей силе они отводят в этом.

Набирать или сокращать?

По данным отчета «Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia», многие работодатели в начале года (январь — март) планируют расширение штата сотрудников, однако есть и те, кто вынужден будет проводить сокращение:

О намерении увеличить число персонала заявили 33% опрошенных работодателей.

Сокращение запланировали 16%.

Большинство (49%) собираются оставить структуру персонала такой, какой она есть сейчас.

Не знают своих планов – 2% работодателей.

Примечательно, что за год число тех, кто намерен увеличивать штат возросло на 18%. Это очень оптимистический показатель.

В каких регионах больше всего нужны будут сотрудники?

Согласно тому же «Барометру», по регионам Польши намерения нанять новых работников разделились так:

на юге страны максимальное число: +23%;

в центре: +21%;

юго-запад: +19%;

северо-запад: +15%;

север: +14%;

восток: +12%.

Несмотря на то, что разброс между востоком и югом (минимумом и максимумом) почти в два раза, важно отметить, что все регионы находятся в положительной зоне, что также не может не демонстрировать оптимизма.

В каких отраслях ждут больше работников?

Интересно, и в некотором смысле неожиданно, распределились намерения расширять штат по отраслям экономики:

на первом месте энергетики и коммунальщики: +30% (не очень понятно, почему эти отрасли объединены, но в отчете указано именно так, вероятно, под «энергетиками» понимаются только те, кто работает в области коммунального хозяйства);

деятельность, связанная с потребительскими товарами и услугами: +21%;

транспорт и логистика: +21%;

промышленность и сырье: +19%;

услуги связи: +19%;

IT: +18%;

здравоохранение: +17%;

финансы и недвижимость: +17%.

При этом многие работодатели связывают необходимость найма новых работников с оттоком иностранцев. К этому вопросу мы еще вернемся далее.

Безработица и число рабочих мест

По прогнозам на 2024 год, сделанным экспертами Personnel Service, уровень безработицы останется на сегодняшнем низком уровне, но при этом количество рабочих мест сократится.

Такое положение специалисты связывают с оттоком иностранцев, и в первую очередь украинцев, который продолжится в 2024 году.

«Большая часть украинцев, которых в Польше около 2 миллионов, относится к Польше как к транзитной стране. В Германии уже проживает более 1 миллиона украинцев, а в Канаде, Великобритании и других странах Европы их всего может быть 3,5 миллиона. Польша не может конкурировать с Германией, Канадой, Великобританией или скандинавскими странами по уровню минимальной заработной платы. Однако мы можем сделать так, чтобы семьи людей, работающих в Польше – их дети, родители, бабушки и дедушки – могли рассчитывать на такую ​​же социальную поддержку, в том числе, доступ к здравоохранению, яслям, детским садам, школам, как и в случае с нашими странами-конкурентами», — заявил представитель агентства.

Указанную численность по странам, а также распределение государств по континентам – оставим на совести цитируемого, но нельзя не согласиться, что социальная поддержка детей и взрослых родителей действительно стала бы неплохим аргументом для выбора трудоспособным мигрантом страны проживания.

Основные проблемы 2024 года: автоматизация, образование и мигранты

Именно эти сложности видят основными в наступающем году эксперты Personnel Service:

искусственный интеллект и автоматизация производства;

качество образования;

миграционная политика.

Здесь позволим себе вставить замечание. Автоматизация, как способ повышения производительности труда, это общемировая тенденция, и конечно польский рынок труда не пройдет мимо нее. Насколько уже в 2024 году ведущую роль в этом займем ИИ – вопрос дискуссионный, но в целом вопросы автоматизации предпринимателей будут волновать сильнее год от года.

Образование в данном случае плотно связано с вопросами повышения производительности труда. Потребуются работники, обладающие новыми знаниями, и насколько оперативно система отреагирует на подготовку таких специалистов и их качество – очень важный вопрос. Станет ли он принципиальным уже в 2024ом? Маловероятно.

По трудовым мигрантам выше уже говорилось. Действительно, есть опасение большого оттока, особенно если вместо улучшения качества предложений о работе, работодатели будут искать варианты замены тех же украинцев на выходцев из Африки и Азии.

Что думают о рынке труда в 2024 году работники?

Работники, как водится, менее позитивны. Однако и здесь, прямо или косвенно, но поводы для оптимизма найти можно. Для примера рассмотрим некоторые параметры опроса, проведенного InterviewMe в рамках исследования «Trendy na rynku pracy 2024».

Психическое здоровье важнее повышения

Большинство опрошенных заявили, что благополучие и психическое здоровье для них важнее повышения на работе – так ответило 33%. Среди остальных ответов выделялись:

Для 26% респондентов приоритетом будет более высокий заработок на той же должности.

Еще 9% указали на поиск новой работы.

8% указали на развитие навыков.

5% респондентов выбрали большую гибкость в работе.

4% — повышение по службе.

Столько де (4%) мечтают начать собственный бизнес.

Менее 3% утверждают, что планируют получать деньги, не работая (например, получая пособие).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Тут нужно пояснить, что под «психическим здоровьем» все же чаще всего понимали не наличие каких-то психиатрических недугов (или их отсутствие), а скорее психологический комфорт на работе. Причем в крупных городах этот показатель составил рекордные 43%.

Ожидания работников от рынка труда

46% участников опроса ожидают, что искать работу в следующем году будет сложнее, чем сейчас, при этом 40 % уверены, что в этой сфере ничего не изменится.

Более 55% респондентов говорят, что в наступающем году Польша столкнется с экономическим кризисом, а 52% уверены, что кризис будет мировым.

Около 62% респондентов считают, что в Польше увеличится количество людей, которые живут на пособия, а не работают. А 70% — что из-за высоких затрат на ведение бизнеса многие работодатели разорятся.

По мнению 44% опрошенных, в 2024 году многие люди потеряют работу. Около 55% ожидают общего роста безработицы в Польше. При этом лишь 12% опрошенных опасаются, что потеря работы коснется их лично.

Это достаточно наглядные показатели. Все-таки работники традиционно менее оптимистичны. Однако ситуация, когда 55% считают, что безработица вырастет, но большинства из них это не коснется, очень показательна.

Ожидаемое отношение работодателей

К сожалению, 55% опрошенных утверждают, что благополучие сотрудников не будет приоритетом для работодателей (такого мнения придерживаются 48% мужчин и 61% женщин).

Кроме этого, работники видят такое будущее трудовых (и аналогичных) отношений:

Конкуренция среди кандидатов на работу возрастет, т.е. на одну и ту же должность будет претендовать больше людей. Так ответило 69%.

Онлайн-собеседования будут более популярны, чем личные встречи — 71%.

Социальные сети будут использоваться для поиска работы чаще, чем сайты вакансий — 74%.

Спрос на квалифицированных специалистов увеличится — 82%.

При этом каждый третий респондент (34%) считает, что ожидаемые изменения в процессах подбора персонала негативно повлияют на работников (на их благополучие, отношение к ним со стороны работодателей).

Ожидания от зарплат

Более половины респондентов (без малого 52%) не согласны с утверждением о том, что работодатели будут предлагать сотрудникам повышения в следующем году. 66% уверены, что бонусов и финансовых вознаграждений станет меньше.

Однако 42% участников опроса ожидают, что зарплаты в целом будут выше, чем сейчас. При этом подавляющее большинство уверены, что цены в магазинах продолжат расти с высокой интенсивностью.

В то же время большинство уверено, что в 2024 году:

Прозрачность заработной платы станет выше (57%).

Работодателям придется платить больше, чтобы удержать существующих сотрудников (66%).

Число людей готовых уйти с работы, если их зарплата не будет удовлетворительной (71%).

При этом 51% респондентов утверждают, что в наступающем году мужчины будут получать более высокую оплату за работу на аналогичной должности, и лишь 11% верят, что женщины будут зарабатывать больше. 38% ожидают, что оба пола будут зарабатывать одинаково.

Заключение

Говорить о том, что работодатели более оптимистичны, чем их работники, наверное, можно. Но в каждом опросе большое значение имеют и формулировка вопросов, и их контекст, и масса других нюансов. Те же работодатели, когда их спрашивают не о рынке труда, а о состоянии бизнеса, моментально переходят в разряд пессимистом.

Когда же работникам задали прямой вопрос: считают ли они, что 2024 год для них на работе будет лучше 2023 года, 51% участников ответили однозначно положительно.