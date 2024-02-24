Мировые тенденции

За последние 50 лет ожидаемая продолжительность жизни населения мира быстро росла. Данный показатель у среднестатистического человека в 1971 году оценивался в 58 лет, а в 2021 году оценка увеличилась до 71 года, что составляет рост примерно на 22%.

На инфографике мировые тенденции выглядят так:

Информацию представляет Всемирный банк и 2021 год на данный момент самые свежие данные.

Лидеры по росту продолжительности жизни

В мире есть страны, где этот скачок был наиболее выраженным. Данные Всемирного банка показывают, что Бангладеш заняла первое место по увеличению продолжительности жизни не только в Азии, но и во всем мире. Там показатель увеличился с 26 лет в 1971 году до 72 лет в 2021 году.

Высокие места (второе и третье по Европе) заняли Мальты и Люксембурга. Это объясняется притоком богатых людей в эти страны, где один из лучших доступов к медицинской помощи и высокое качество жизни.

Сложнее объяснить первое место в ЕС, которое заняла Португалия с ее ростом на 18%. За последние 50 лет ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих в этой стране, увеличилась на 14 лет.

Какая ситуация в Польше?

В Польше ожидаемая продолжительность жизни увеличилась всего на 6 лет — с 70 лет в 1971 году до 76 лет в 2021 году.

Однако есть и другие исследования, в частности данные Евростата согласно которым:

В 1990 году средняя продолжительность жизни в Польше оценивалась в 71 год, тогда как в «старых» странах ЕС она превышала 76 лет, то есть была на 5,5 лет больше.

В 2014 году эта разница сократилась до 4 лет.

После 2015 года продолжительность жизни в Польше не изменилась и осталась на уровне 78 лет, тогда как в Западной Европе она составила 82 года.

Многое изменилось в пандемию. В Польше средняя продолжительность жизни снизилась в 2021 году более чем на 2 года (до 75,9 года), а в Западной Европе — в среднем на полгода (до 81,5 года). В результате разница по этому показателю снова увеличилась до уровня начала 1990х годов и в 2021 году составила ровно 5,6 года.

Какие последствия у роста продолжительности жизни?

С точки зрения каждого человека, рост продолжительности жизни несомненно хорошая новость.

Однако эксперты называют это и одной из причин старения общества, которое произошло в XX веке по мере улучшения медицинского обслуживания и уровня жизни во многих странах мира. К каким последствиям это может привести? К большой нагрузке на пенсионные фонды и другие бюджетные структуры. Но это отдельная непростая тема.