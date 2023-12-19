Пособие 500+ в Польше с 2024 года будет увеличено до 800 злотых
Правительство Польши одобрило законопроект, увеличивающий размер пособия 500 Plus до 800 злотых в месяц на каждого ребенка. Что именно изменится и когда, читайте в данной статье «Польского консультанта».
UPD. 19.12.2023. Выплаты по 800 злотых начнутся со 2 января 2024 года
ZUS официально подтвердил, что выплаты увеличенного пособия (800 злотых вместо прежних 500) начнется уже с 02.01.2024. Это не означает, что все получат пособие одновременно – ранее установленный график (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 числа каждого месяца) остается в силе.
Что произошло?
Совет Министров Польши одобрил законопроект, вносящий изменения в нормы, связанные с выплатой пособия Rodzina 500+. Главная корректировка связана с увеличением выплат до 800 злотых на каждого ребенка.
Изменятся ли условия предоставления пособия?
Основные условия останутся теми же. В частности, выплаты будут предоставляться без учета дохода семьи, то есть всем желающим, на каждого из имеющихся детей.
Если судом установлено поочередное воспитание ребенка, то пособие будет назначаться каждому из родителей (опекунов) в размере по 400 злотых.
Когда увеличится пособие?
Закон подписан президентом РП — новые выплаты начнут поступать с января 2024 года. Подавать отдельные (новые) заявления не нужно. Средства будут поступать тем, кто ранее подал заявку на оформление 500 Плюс.
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Добрый день
Правда ли что при выезде за границу из Польши в др страну, не ЕС. если выезд превысит 30 дней — лишают пособия 500+ (кто-то говорит что это касается только украинцев, кто-то что всех…)
Беларусам тоже блльше 30 дней, возврат пособия?
Спасибо!
Евгений, не совсем. Лицам со статусом УКР положено пособие 500+ на этом основании. При выезде более чем на 30 дней, их лишают статуса УКР, а, следовательно, лишают и права на 500 Плюс. К другим случаям это не относится.
Доброго дня! Якщо я з дітьми була і Польщі після 24 лютого 5 місяців. А потім виїхала в іншу країну до матері але дуже важко дітям і мені прижитись мені мова і ментальність, дітям ментальність …
Чи можна мені буде повернутись до Польщі чи зможу повернути Укр. Чи можна буде залишитись працювати дітям вчитись. ? Чи треба буде за 3 місяці повертатися на Україну?Дякую за відповідь
Лилия, если у Вас не будет временной защиты в другой стране ЕС, а въезд в Польшу состоится из Украины (то есть надо будет выехать – заехать), что будет подтверждено документально, то восстановить статус УКР возможно.