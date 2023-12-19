Пособие 500+ в Польше с 2024 года будет увеличено до 800 злотых

Правительство Польши одобрило законопроект, увеличивающий размер пособия 500 Plus до 800 злотых в месяц на каждого ребенка. Что именно изменится и когда, читайте в данной статье «Польского консультанта».

UPD. 19.12.2023. Выплаты по 800 злотых начнутся со 2 января 2024 года

ZUS официально подтвердил, что выплаты увеличенного пособия (800 злотых вместо прежних 500) начнется уже с 02.01.2024. Это не означает, что все получат пособие одновременно – ранее установленный график (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 числа каждого месяца) остается в силе.

Что произошло?

Совет Министров Польши одобрил законопроект, вносящий изменения в нормы, связанные с выплатой пособия Rodzina 500+. Главная корректировка связана с увеличением выплат до 800 злотых на каждого ребенка.

Изменятся ли условия предоставления пособия?

Основные условия останутся теми же. В частности, выплаты будут предоставляться без учета дохода семьи, то есть всем желающим, на каждого из имеющихся детей.

Если судом установлено поочередное воспитание ребенка, то пособие будет назначаться каждому из родителей (опекунов) в размере по 400 злотых.

Когда увеличится пособие?

Закон подписан президентом РП — новые выплаты начнут поступать с января 2024 года. Подавать отдельные (новые) заявления не нужно. Средства будут поступать тем, кто ранее подал заявку на оформление 500 Плюс.