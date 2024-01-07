Увеличение пособия с 500 до 800 злотых

Министерство напомнило, что с 1 января размер пособия увеличился с 500 до 800 злотых. Вместе с тем в правительственные структуры поступает информация о том, что недобросовестные люди используют выплаты по программе «Семья 800 плюс» для вымогательства денег.

«Иногда родителям звонят или пишут сообщения с предложением фиктивной помощи в оформлении заявления на пособие по уходу за ребенком», — сообщили в министерстве.

Никаких заявлений для увеличения размера пособия подавать не нужно. Ранее оформленные выплаты будут проиндексированы автоматически, и в установленные ранее сроки будут поступать уже в размере 800 злотых.

Ложная компенсации за прошлый год

Еще одним распространенным методом мошенничества Министерство семьи, труда и социальной политики РП назвало предложение оформить компенсацию за прошлый год. Якобы родители имеют право на выплаты по 800 злотых и за 2023 год, и, если они получали всего 500, положена доплата.

Это ложь! Пособие увеличилось только с 1 января 2024 года, и никаких компенсаций за прошедший период не подразумевается.

Как подать заявку?

Если пособие ранее не оформлялось, необходимо подать заявку. Делается это теми же методами, что и ранее, но оформляется сразу выплата в 800 злотых.

О способах оформления пособия Rodzina 800+ подробно рассказано в статье по ссылке.