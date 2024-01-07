Министерство семьи Польши предупреждает о мошенничестве с 800 Plus
Министерство семьи, труда и социальной политики Польши в своем официальном заявлении предостерегло от использования выплаты в размере 800 плюс для вымогательства денег. Мошенники предлагают помощь в заполнении заявления, хотя оно и не нужно, поскольку сумма пособия увеличивается автоматически.
Подробности читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Увеличение пособия с 500 до 800 злотых
- Ложная компенсации за прошлый год
- Как подать заявку?
Увеличение пособия с 500 до 800 злотых
Министерство напомнило, что с 1 января размер пособия увеличился с 500 до 800 злотых. Вместе с тем в правительственные структуры поступает информация о том, что недобросовестные люди используют выплаты по программе «Семья 800 плюс» для вымогательства денег.
«Иногда родителям звонят или пишут сообщения с предложением фиктивной помощи в оформлении заявления на пособие по уходу за ребенком», — сообщили в министерстве.
Никаких заявлений для увеличения размера пособия подавать не нужно. Ранее оформленные выплаты будут проиндексированы автоматически, и в установленные ранее сроки будут поступать уже в размере 800 злотых.
Ложная компенсации за прошлый год
Еще одним распространенным методом мошенничества Министерство семьи, труда и социальной политики РП назвало предложение оформить компенсацию за прошлый год. Якобы родители имеют право на выплаты по 800 злотых и за 2023 год, и, если они получали всего 500, положена доплата.
Это ложь! Пособие увеличилось только с 1 января 2024 года, и никаких компенсаций за прошедший период не подразумевается.
Как подать заявку?
Если пособие ранее не оформлялось, необходимо подать заявку. Делается это теми же методами, что и ранее, но оформляется сразу выплата в 800 злотых.
О способах оформления пособия Rodzina 800+ подробно рассказано в статье по ссылке.
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