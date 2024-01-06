Что изменилось в формате документов?

С 05.01.2024 действуют новые образцы документов, подтверждающих право заниматься профессией медсестры и акушерки. Постановлением Минздрава РП также определены виды защиты этих документов от подделки. Одновременно истекает срок действия аналогичного распоряжения министра здравоохранения от 12 декабря 2022 года.

Положение устанавливает образцы указанных документов как в виде двустороннего удостоверения личности, так и в мобильной (электронной) версии.

Как выглядят новые документы для медсестры и акушерки?

Новое положение уточняет:

Образцы следующих документов: лицензия на работу медицинской сестрой; право заниматься акушерской деятельностью; ограниченное право работать медсестрой; ограниченное право на занятие должности акушерки.

Подробные виды защиты указанных документов от подделки или использования посторонним лицом.

Образцы документов, подтверждающих право заниматься профессиями медицинской сестры и акушерки, указаны в четырех приложениях к положению. Ознакомиться с ними можно в документе далее:

Когда начинают действовать новые документы?

Положение о документах, выдаваемых в виде именного двустороннего удостоверения личности, вступило в силу с 5 января 2024 года, то есть уже действует.

Вместе с тем положения, определяющие предоставление этих документов в мобильной форме, вступят в силу «в день, указанный в сообщении министра, ответственного за информатизацию», — указано в постановлении. Точная дата на данный момент не известна.

Ранее выданные документы остаются действующими весь положенный срок. Заменять их не нужно.