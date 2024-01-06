В Польше вводятся новые документы для работы медсестрой и акушеркой
5 января 2024 года вступило в силу большинство положений нового Постановления министра здравоохранения Польши, определяющего новые образцы документов на право занятия профессией медицинской сестры и акушерки, а также виды обеспечения этих подтверждений.
Подробнее о новых документах читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Что изменилось в формате документов?
- Как выглядят новые документы для медсестры и акушерки?
- Когда начинают действовать новые документы?
Что изменилось в формате документов?
С 05.01.2024 действуют новые образцы документов, подтверждающих право заниматься профессией медсестры и акушерки. Постановлением Минздрава РП также определены виды защиты этих документов от подделки. Одновременно истекает срок действия аналогичного распоряжения министра здравоохранения от 12 декабря 2022 года.
Положение устанавливает образцы указанных документов как в виде двустороннего удостоверения личности, так и в мобильной (электронной) версии.
Как выглядят новые документы для медсестры и акушерки?
Новое положение уточняет:
- Образцы следующих документов:
- лицензия на работу медицинской сестрой;
- право заниматься акушерской деятельностью;
- ограниченное право работать медсестрой;
- ограниченное право на занятие должности акушерки.
- Подробные виды защиты указанных документов от подделки или использования посторонним лицом.
Образцы документов, подтверждающих право заниматься профессиями медицинской сестры и акушерки, указаны в четырех приложениях к положению. Ознакомиться с ними можно в документе далее:ROZPORZĄDZENIE_MZ
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Когда начинают действовать новые документы?
Положение о документах, выдаваемых в виде именного двустороннего удостоверения личности, вступило в силу с 5 января 2024 года, то есть уже действует.
Вместе с тем положения, определяющие предоставление этих документов в мобильной форме, вступят в силу «в день, указанный в сообщении министра, ответственного за информатизацию», — указано в постановлении. Точная дата на данный момент не известна.
Ранее выданные документы остаются действующими весь положенный срок. Заменять их не нужно.
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