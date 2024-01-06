Юридические основания

В настоящее время автомобили граждан Украины и других иностранцев на практике рассматриваются как транспортные средства в международном движении (перемещающиеся за границей, w ruchu międzynarodowym) на основе Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, которую подписали как Польша, так и Украина, и большинство других стран бывшего СССР. Транспортное средство считается находящимся в международном движении, если:

Принадлежит физическому или юридическому лицу, постоянное место жительства которого находится за пределами Польши. Не зарегистрировано в Польше. Было временно ввезено в Польшу.

Польское законодательство полностью имплементировало нормы Венской конвенции, а Специальный закон о беженцах дал дополнительные возможности украинским автовладельцам.

Что делать после въезда в Польшу на украинском авто?

Пожалуй, самое главное в этой истории: изначально предполагается, что беженцы из Украины и другие иностранцы, отвечающие условиям «международного движения» по Венской конвенции, по прибытии в Польшу не должны делать никаких шагов для легализации транспортного средства.

Более того, по мнению большинства профильных юристов, если кому-то удастся зарегистрировать транспортное средство в Польше, оно перестанет отвечать условиям Конвенции, что может привести к проблемам, в т.ч. и налогового / таможенного характера. Поэтому регистрация транспортного средства не рекомендуется.

По нормам Конвенции, если автомобиль отвечает украинским требованиям допуска к эксплуатации (или аналогичным требованиям другой страны выезда – участницы Конвенции), таким как регистрация автомобиля или действительный техосмотр, то ему разрешена эксплуатация и в Польше.

Для большинства беженцев из Украины, въехавших на своих машинах, это несомненно хорошая новость, однако своя «ложка дегтя» есть практически всегда – далее рассмотрим случаи, когда предпринимать некоторые действия необходимо, а также неопределенные ситуации, которые могут привести к проблемам.

Нужно ли изменять или переводить техпаспорт?

Это довольно спорный вопрос, так как в обычных условиях водитель обязан иметь при себе иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства. Согласно Конвенции, этот документ должен содержать (как минимум дублировать) информацию латинскими буквами, чтобы его признавали в других странах.

Большинство украинских и других иностранных документов соответствуют этому требованию. Однако встречаются и другие случаи. Иногда некоторые ключевые данные продублированы латиницей, но другие указаны только в кириллическом варианте. Это может создать проблемы с их распознаванием. Такой документ теоретически может привести к вопросам со стороны полиции и других контролирующих органов.

Мы не случайно сделали акцент на слове «теоретически», т.к. по словам тех же экспертов, которые предупреждают о возможных сложностях, на практике они никогда с подобным не сталкивались. Проблемы возникают только при попытке зарегистрировать транспортное средство, чего, как мы выяснили выше, делать не стоит.

Из этого можно сделать вывод, что для обычной эксплуатации автомобиля в Польше на украинских номерах перевод регистрационных документов не нужен.

Нужна ли иностранцам Зеленая Карта? Нужно ли продлевать имеющуюся страховку?

Каждое транспортное средство, перемещающееся по дорогам Польши, должно иметь обязательное страхование от гражданской ответственности. Такой вид страхования обеспечивает и т.н. Зеленая карта, однако оформить ее можно только до приезда в Польшу (в некоторых случаях – непосредственно на границе).

Водителям, пересекшим границу без Зеленой карты (а такие случаи в момент массового наплыва беженцев были нередки), необходимо оформить страхование от гражданской ответственности на срок от 30 до 365 дней. Его можно приобрести в пунктах на границе или непосредственно у страховщика.

Если во время пребывания в Польше истек срок действия ранее оформленной Зеленой карты, так же следует оформить обязательное страхование (Ubezpieczenie OC).

Правда ли, что в Польше есть бесплатная страховка на машину?

Официальных государственных программ по бесплатному обеспечению иностранцев страховкой на автомобиль не существует. Однако некоторые страховые компании, в рамках мер по поддержке беженцев, действительно предлагали бесплатные (как правило, не более чем на 30 дней) страховые полисы.

Известно, что такие программы проводили:

Allianz — бесплатное страхование гражданской ответственности на 30 дней и специальный сервис с юридической и психологической консультацией для украинских беженцев по номеру: 22 564 06 61.

PZU — телефон доверия доступен по номеру 22 505 15 63. Операторы говорят на польском и украинском языках, кроме того, агентов PZU можно найти на некоторых пунктах пересечения польско-украинской границы.

Ergo Hestia – телефон доверия: 58 766 34 04, работает в режиме 24/7 без выходных. Операторы говорят по-польски и по-украински.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нужно понимать, что речь идет о частных инициативах, условия которых могут изменяться. Обязательно уточняйте, действуют ли еще данные программы и какие текущие условия их использования.

Иностранное водительское удостоверение в Польше: действует ли, нужно ли его переводить, продлять, заменять?

Согласно Конвенции, отношение к водительским удостоверениям такое же, как и к регистрационным документам – если права действительны в стране-участнике Конвенции, то они действительны и в Польше. При этом перевод не требуется. Однако существуют некоторые ограничения.

По действующему законодательству лицо, пребывающее в РП более 6 месяцев, обязано заменить права на польские. Но для лиц, подпадающих под Спецуставу этот срок продлен до конца 2023 года, то есть для разных иностранцев разные нормы:

Лица, получившие Статус UKR (специальный PESEL), могут не продлевать свои водительские удостоверения до 31.12.2023.

Иностранцы, не имеющие PESEL UKR, должны заменить права на польские в течение полугода.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! UPD. 06.01.2024. Норма, освобождающая от замены прав на польские, не была продлена. Соответственно, с 01.01.2024 начинается отсчет полугодового пребывания, после которого (если законы снова не изменятся) лица со статусом УКР должны будут Норма, освобождающая от замены прав на польские, не была продлена. Соответственно, с 01.01.2024 начинается отсчет полугодового пребывания, после которого (если законы снова не изменятся) лица со статусом УКР должны будут поменять иностранные права на польские Не пролонгирована и норма, допускающая использование просроченных водительских удостоверений. Соответственно, их необходимо заменить.

Лишение прав

Важно понимать, что различные льготы по продлению сроков водительских удостоверений не освобождает от необходимости выполнять другие условия, в том числе и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что за некоторые нарушения в Польше могут лишить права управления транспортным средством и никакие статусы и льготы не позволят избежать наказания.

Заключение

Подытожим. Никаких регистрационных действий с автомобилем украинские беженцы и другие иностранцы проводить не должны. Однако некоторые типы документов может понадобиться заменить. Сроки и условия зависят от статуса водителя в Польше.