Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вводные данные Расчет минимального CIT представляет собой сложную процедуру, плотно связанную с условиями деятельности конкретной компании. Данный материал представляет собой обобщенные данные по этой налоговой льготе, и не ставит перед собой цели предоставить детальное пояснение вычисления платежей. Ознакомьтесь с условиями, указанными в данной статье, и, если ваша компания соответствует им, обратитесь в бухгалтерию для произведения точного расчета.

Что такое минимальный CIT?

Минимальный CIT (польск., minimalny CIT, minimalny podatek dochodowy) – это законодательно установленная возможность польских компаний выплачивать налог в размере 10%, если их доход за отчетный (налоговый) год составлял не более 2%, либо были продемонстрированы убытки.

Хотя положения об этом налоге вступили в силу 1 января 2022 года, в них были внесены изменения, приостанавливающие их применение до 31 декабря 2023 года. Соответственно, применять минимальный CIT можно с 1 января 2024 года, то есть впервые использовать льготу можно на доходы, полученные за 2024 год.

Условия применения минимального CIT

Согласно норм art.24ca Ustawy o CIT (Закона РП о CIT), минимальный корпоративный налог в размере 10% взимается с компаний, имеющих местонахождение или правление на территории Польши, которые:

в данном налоговом году понесли убытки из источника дохода, отличного от прироста капитала, или

получили доход из источника, отличного от прироста капитала, не более 2%.

Соотношение дохода к выручке имеет первостепенное значение. Если он меньше 2%, предприниматель будет платить минимальный CIT.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! На практике у налогоплательщика может возникнуть налоговое обязательство, возникающее как по классическому CIT , так и по минимальному в течение одного года. Однако в этом случае двойное налогообложение не должно возникать, поскольку сумма минимального налога, подлежащего уплате, может быть уменьшена на размер классического. Кроме этого, если налогоплательщик уплачивает минимальный налог, он сможет вычесть его из классического CIT в декларациях, подаваемых за следующие 3 налоговых года.

На какие компании распространяется минимальный налог?

Минимальный CIT обычно применяется к двум группам предприятий:

Компании, которые являются плательщиками налога на прибыль и имеют местонахождение или правление в РП, т.е. фирмы, образующие юридическое лицо, в том числе европейские компании, общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, а также полные товарищества, если партнеры не являются исключительно физическими лицами. Группы налогового капитала.

По теоретическим расчетам минимальный CIT чаще всего будет взиматься с компаний из отраслей, характеризующихся низкой рентабельностью или периодическими убытками, например, HoReCa, транспорт, недвижимость, промышленность, переработка, оптовая и розничная торговля, строительство.

Могут ли использовать льготу иностранные фирмы?

Минимальный CIT может применяться к нерезидентам, ведущим бизнес в Польше через иностранное представительство. Они будут подпадать под новую форму налогообложения в той мере, в какой доходы и убытки связаны с деятельностью такого учреждения.

В случае иностранных предпринимателей крайне важно изучить характер деятельности, осуществляемой в РП. Однако нужно помнить, что принадлежность к любой из описанных групп не означает автоматическую возможность использования льготы – необходимо определить налоговый результат такого субъекта.

Кто не может использовать минимальный CIT?

Минимальный налог не могут платить:

налогоплательщики подоходного налога с населения (т.е. PIT);

компании, партнеры которых являются только плательщиками PIT (гражданское товарищество, полное товарищество, облагаемое PIT в силу характера акционеров).

В принципе, минимальный налог не может применяться к организациям, которые не имеют статуса компании по смыслу Закона о CIT и действуют на основе так называемых отдельных актов (к примеру, кооперативы, фонды, ассоциации или государственные учреждения здравоохранения).

В настоящее время из положений о минимальном налоге также исключены мелкие налогоплательщики CIT, чей годовой валовой доход от продаж не превышает 2 миллионов евро, а также налогоплательщики, начинающие свой бизнес — в год начала своего бизнеса и в последующие два налоговых года.

Как рассчитывается минимальный CIT?

Как уже отмечалось в начале материала, будут предоставлены общие сведения о расчете минимального налога – для конкретных компаний вычислениями должна заниматься бухгалтерия, учитывая все параметры доходов-расходов и пр.

Если компания соответствует условиям уплаты minimalny podatek dochodowy , его величина составляет 10% от налоговой базы. Эта база определяется по отдельной формуле, суммирующей следующие показатели:

Сумма, соответствующая 1,5% стоимости доходов из источников, отличных от прироста капитала, полученных налогоплательщиком в налоговом году. Расходы по долговому финансированию, понесенные в пользу связанных лиц, в сумме, превышающей сумму коэффициента, рассчитанного как 30% разницы между доходами предприятия (без учета только процентных доходов) и расходами предприятия (без учета затрат на амортизацию и затрат на долговое финансирование). Затраты, стоимость которых превышает на 3 миллиона злотых сумму, рассчитанную по формуле, где основой суммы является 5% разницы между доходами (кроме процентных доходов) и расходами (кроме амортизации и процентных расходов).

Из рассчитанной таким образом налоговой базы вычитаются все уменьшения, снижающие налоговую базу налогоплательщика в данном году, за исключением льгот по безнадежной задолженности, т.е. по недостоверным платежам.

Налоговая база также уменьшается на стоимость доходов, включенных в расчет необлагаемых налогом, полученных от деятельности в особой экономической зоне или указанных в решении о поддержке.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом налогоплательщик вправе выбрать упрощенный метод определения налоговой базы, составляющий сумму, соответствующую 3% стоимости доходов, полученных в налоговом году от источников доходов, отличных от прироста капитала, и информировать о выборе такого метода в декларации CIT-8.

Заключение

Минимальный CIT – явление в Польше новое, и как оно будет работать не практике, пока не очень ясно. Вместе с тем очевидно, что при всей сложности расчетов, данная льгота поможет значительно сэкономить предприятиям, которые и так чувствуют себя не лучшим образом.

В очередной раз акцентируем внимание читателей, что произвести детальный расчет минимального CIT сможет только бухгалтерия.