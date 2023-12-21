Рождественские ярмарки Польши: города, которые следует посетить
Культура рождественских ярмарок присуща многим странам. К сожалению, старая Европа все чаще меняет традиции, адаптируясь к некой «новой нормальности». Но jeszcze Polska nie zginęła, еще Восточная Европа не до конца «прогнулась под изменчивый мир», еще дух прежнего европейского Рождества можно встретить в Польше.
В данном материале «Польского консультанта» расскажем о нескольких лучших, на наш субъективный взгляд, рождественских ярмарках РП и соседних стран. Где-то она самая старая, где-то самая большая, где-то самая вкусная. Представьте себе запах хвои, ароматы пряников и глинтвейна, легкий флер средневековья…
Скрыть содержание
- Краков: самая старая ярмарка Польши
- Вроцлав: самый большой рождественский базар
- Jarmark Bożonarodzeniowy в Познани
- Рождественский базар в Гданьске: лучшая ярмарка 2023 года
- Варшава. Stare Miasto: самая продолжительная ярмарка
- Что там у соседей?
- Расписание Рождественских ярмарок Польши и Европы в 2023 году
Краков: самая старая ярмарка Польши
Ярмарка располагается на Главной площади Кракова, и является одной из самых посещаемых. Несмотря на титул «самого старого», мероприятие проводится всего чуть более четверти века.
Занимает всю рыночную площадь в 4 га. Только представьте, 4 гектара елок, украшений, подарков и всяких вкусностей. Традиционным напитком здесь является Гжанец Галицкий (gzhanets galitsky) – особый род глинтвейна.
Кроме польских товаров можно встретить и предложения из соседних стран – Словакии, Чехии, Украины, Венгрии. Это различные сыры, колбасы, мясные ассорти, выпечка. Есть немало непродовольственных товаров – подарков, изделий ручной работы.
На ярмарке работает настоящая кузница, где прямо на глазах у посетителей выковывают различные металлические предметы, которые, разумеется, так же можно приобрести.
Вроцлав: самый большой рождественский базар
Вроцлавская ярмарка настолько большая, что не вмещается на одной только Рыночной площади. Она поглотила и соседнюю Plac Solny, и расположенные рядом улицы Świdnicką и Oławską.
Ярмарка славится своими вафлями, картофельными оладьями, картофельными пельменями, запеченной ветчиной, халвой, горным сыром или шоколадными имбирными пряниками. Здесь соседствуют подляское мясное ассорти и нижнесилезский мед с «иностранцами» в виде эльзасских лепешек, голландских и итальянских сыров, венгерской салями, испанских чуррос и турецкой пахлавы.
Есть чудесные развлечения и для самых маленьких гостей Вроцлава – т.н. Сказочный лес, где можно послушать сказки, покататься на карусели, поучаствовать в росписи игрушек.
Jarmark Bożonarodzeniowy в Познани
Это вторая по величине ярмарка в Польше. Занимает собой Rynek azarski, Plac Wolności и часть территории парка Kasprowicz. Работать площадки могут в разное время. Как правило, дольше всех функционирует ярмарка на Plac Wolności.
Главная отличительная черта рождественских базаров в Познани – культурная программа. Здесь устраивают конкурсы ледовых фигур, которые создают мастера со всего мира прямо на глазах у зрителей. Большой популярностью пользуется т.н. Немая дискотека – это когда большое число людей танцуют в наушниках, и со стороны кажется, что это происходит без музыки.
Рождественский базар в Гданьске: лучшая ярмарка 2023 года
Несмотря на отсутствие титула «самой старой», сами жители Гданьска возводят историю своих ярмарок к XVII веку. Первоначально торговые точки располагали возле базилики Святой Марии.
Ярмарка в Гданьске может похвастаться очень престижной наградой – в списке «Лучшие рождественские ярмарки 2023 года» от Europe’s Best Destinations, она заняла второе место сразу после Будапешта (рейтинг основан на более чем 370000 голосах интернет-пользователей, из которых почти 48000 проголосовали за Гданьск).
Рождественская ярмарка в Гданьске славится своими красивыми световыми украшениями и интересными сопутствующими мероприятиями. Ежедневно на ярмарке можно встретить Świętego Mikołaja. По четвергам планируются сюрпризы, такие как театр огня и интересные парады, а желающие вместе спеть рождественские гимны, могут посетить ярмарку по средам, когда проводится рождественское караоке.
Варшава. Stare Miasto: самая продолжительная ярмарка
Варшавский Старый город привлекает и поляков, и большое число туристов. Славится ярмарка самой большой продолжительностью работы – как правило, закрывается она уже после Новогодних праздников, примерно 6 января.
Главной достопримечательностью считается большой каток. Заливается он вокруг знаменитой Сирены – монумента, посвященного символу польской столицы. Коньки можно взять там же напрокат.
На ярмарке так же множество подарков и продуктов, часть из которых готовят прямо на улице, на гриле.
Проходят свои ярмарки и в других польских городах, например, в Катовице, Гданьске, Ополе, Торуни, Быдгоще или Лодзи. Есть более локальные мероприятия и в населенных пунктах поменьше.
Что там у соседей?
Если в Польше все уже видели, можно съездить к соседям. Знатоки рекомендуют прежде всего Прагу.
Прага
Самая знаменитая из чешских рождественских ярмарок проходит в чешской столице. Местные считают этот базар самым красивым и самым вкусным, и есть за что.
Более месяца – с конца ноября по начало января – на нескольких площадках, самая большая из которых расположена на Вацлавской площади, можно полакомиться пражской ветчиной, жареными каштанами, сахарным миндалем или всемирно известным трдельником – чешской выпечкой на гриле.
Большая программа подготовлена для детей. Роскошные карусели и другие аттракционы. В течение дня выступают детские творческие коллективы с рождественскими гимнами.
Не заглянуть ли к немцам?
В Германии, после пандемийных перерывов, ярмарки открываются снова. Это традиционное явление для немецкой культуры – ярмарки проводятся практически во всех крупных городах.
В десятку самых любимых у туристов входят:
- Рынок Младенца Иисуса в Нюрнберге.
- Striezelmarkt в Дрездене.
- Ярмарка в Кёльнском соборе.
- Рынок на площади Жандарменмаркт в Берлине.
- Райтерлесмаркт Ротенбург-об-дер-Таубер.
- Историческая ярмарка на Rathausmarkt в Гамбурге.
- Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне.
- Рождественский базар в Аугсбурге.
- Рождественский базар в Любеке.
- Рождественский базар в Штутгарте.
Время работы с конца ноября до завершения года, но некоторые функционируют и в первую новогодняя неделю.
Расписание Рождественских ярмарок Польши и Европы в 2023 году
Согласно данным, опубликованным польской прессой, в основные Рождественские ярмарки в Польше пройдут:
- Люблин 16.12.23. – 17.12.23.
- Торунь 25.11.23. – 20.12.23.
- Щецин 01.12.23 – 23.12.23.
- Гданьск 17.11.23. – 23.12.23.
- Ополе 25.11.23. – 31.12.23.
- Краков 24.11.23. – 01.01.24.
- Вроцлав 24.11.23. – 07.01.24.
- Варшава 24.11.23. – 07.01.24.
- Катовице 17.11.23. – 07.01.24.
- Познань 17.11.23. – 07.01.24.
- Закопане 09.12.23. – 08.01.24.
Лучшие рождественские ярмарки Европы 2023 года:
- Вена 11.11.23. – 26.12.23.
- Прага 02.12.23. – 06.01.24.
- Дрезден 29.11.23. – 07.01.24.
- Лондон 18.11.23. – 01.01.24.
- Берлин 27.11.23. – 31.12.23.
- Будапешт 18.11.23. – 01.01.24.
- Копенгаген 03.11.23. – 21.12.23.
- Амстердам 13.11.23. – 26.12.23.
- Дублин 08.12.23. – 21.12.23.
- Брюссель 21.11.23. – 31.12.23.
- Мадрид 25.11.23. – 31.12.12.
«Польский консультант» желает всем читателям крепкого здоровья и отличного времяпрепровождения в праздничные дни!
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