Краков: самая старая ярмарка Польши

Ярмарка располагается на Главной площади Кракова, и является одной из самых посещаемых. Несмотря на титул «самого старого», мероприятие проводится всего чуть более четверти века.

Занимает всю рыночную площадь в 4 га. Только представьте, 4 гектара елок, украшений, подарков и всяких вкусностей. Традиционным напитком здесь является Гжанец Галицкий (gzhanets galitsky) – особый род глинтвейна.

Кроме польских товаров можно встретить и предложения из соседних стран – Словакии, Чехии, Украины, Венгрии. Это различные сыры, колбасы, мясные ассорти, выпечка. Есть немало непродовольственных товаров – подарков, изделий ручной работы.

На ярмарке работает настоящая кузница, где прямо на глазах у посетителей выковывают различные металлические предметы, которые, разумеется, так же можно приобрести.

Вроцлав: самый большой рождественский базар

Вроцлавская ярмарка настолько большая, что не вмещается на одной только Рыночной площади. Она поглотила и соседнюю Plac Solny, и расположенные рядом улицы Świdnicką и Oławską.

Ярмарка славится своими вафлями, картофельными оладьями, картофельными пельменями, запеченной ветчиной, халвой, горным сыром или шоколадными имбирными пряниками. Здесь соседствуют подляское мясное ассорти и нижнесилезский мед с «иностранцами» в виде эльзасских лепешек, голландских и итальянских сыров, венгерской салями, испанских чуррос и турецкой пахлавы.

Есть чудесные развлечения и для самых маленьких гостей Вроцлава – т.н. Сказочный лес, где можно послушать сказки, покататься на карусели, поучаствовать в росписи игрушек.

Jarmark Bożonarodzeniowy в Познани

Это вторая по величине ярмарка в Польше. Занимает собой Rynek azarski, Plac Wolności и часть территории парка Kasprowicz. Работать площадки могут в разное время. Как правило, дольше всех функционирует ярмарка на Plac Wolności.

Главная отличительная черта рождественских базаров в Познани – культурная программа. Здесь устраивают конкурсы ледовых фигур, которые создают мастера со всего мира прямо на глазах у зрителей. Большой популярностью пользуется т.н. Немая дискотека – это когда большое число людей танцуют в наушниках, и со стороны кажется, что это происходит без музыки.

Рождественский базар в Гданьске: лучшая ярмарка 2023 года

Несмотря на отсутствие титула «самой старой», сами жители Гданьска возводят историю своих ярмарок к XVII веку. Первоначально торговые точки располагали возле базилики Святой Марии.

Ярмарка в Гданьске может похвастаться очень престижной наградой – в списке «Лучшие рождественские ярмарки 2023 года» от Europe’s Best Destinations, она заняла второе место сразу после Будапешта (рейтинг основан на более чем 370000 голосах интернет-пользователей, из которых почти 48000 проголосовали за Гданьск).

Рождественская ярмарка в Гданьске славится своими красивыми световыми украшениями и интересными сопутствующими мероприятиями. Ежедневно на ярмарке можно встретить Świętego Mikołaja. По четвергам планируются сюрпризы, такие как театр огня и интересные парады, а желающие вместе спеть рождественские гимны, могут посетить ярмарку по средам, когда проводится рождественское караоке.

Варшава. Stare Miasto: самая продолжительная ярмарка

Варшавский Старый город привлекает и поляков, и большое число туристов. Славится ярмарка самой большой продолжительностью работы – как правило, закрывается она уже после Новогодних праздников, примерно 6 января.

Главной достопримечательностью считается большой каток. Заливается он вокруг знаменитой Сирены – монумента, посвященного символу польской столицы. Коньки можно взять там же напрокат.

На ярмарке так же множество подарков и продуктов, часть из которых готовят прямо на улице, на гриле.

Проходят свои ярмарки и в других польских городах, например, в Катовице, Гданьске, Ополе, Торуни, Быдгоще или Лодзи. Есть более локальные мероприятия и в населенных пунктах поменьше.

Что там у соседей?

Если в Польше все уже видели, можно съездить к соседям. Знатоки рекомендуют прежде всего Прагу.

Прага

Самая знаменитая из чешских рождественских ярмарок проходит в чешской столице. Местные считают этот базар самым красивым и самым вкусным, и есть за что.

Более месяца – с конца ноября по начало января – на нескольких площадках, самая большая из которых расположена на Вацлавской площади, можно полакомиться пражской ветчиной, жареными каштанами, сахарным миндалем или всемирно известным трдельником – чешской выпечкой на гриле.

Большая программа подготовлена для детей. Роскошные карусели и другие аттракционы. В течение дня выступают детские творческие коллективы с рождественскими гимнами.

Не заглянуть ли к немцам?

В Германии, после пандемийных перерывов, ярмарки открываются снова. Это традиционное явление для немецкой культуры – ярмарки проводятся практически во всех крупных городах.

В десятку самых любимых у туристов входят:

Рынок Младенца Иисуса в Нюрнберге. Striezelmarkt в Дрездене. Ярмарка в Кёльнском соборе. Рынок на площади Жандарменмаркт в Берлине. Райтерлесмаркт Ротенбург-об-дер-Таубер. Историческая ярмарка на Rathausmarkt в Гамбурге. Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне. Рождественский базар в Аугсбурге. Рождественский базар в Любеке. Рождественский базар в Штутгарте.

Время работы с конца ноября до завершения года, но некоторые функционируют и в первую новогодняя неделю.

Расписание Рождественских ярмарок Польши и Европы в 2023 году

Согласно данным, опубликованным польской прессой, в основные Рождественские ярмарки в Польше пройдут:

Люблин 16.12.23. – 17.12.23.

Торунь 25.11.23. – 20.12.23.

Щецин 01.12.23 – 23.12.23.

Гданьск 17.11.23. – 23.12.23.

Ополе 25.11.23. – 31.12.23.

Краков 24.11.23. – 01.01.24.

Вроцлав 24.11.23. – 07.01.24.

Варшава 24.11.23. – 07.01.24.

Катовице 17.11.23. – 07.01.24.

Познань 17.11.23. – 07.01.24.

Закопане 09.12.23. – 08.01.24.

Лучшие рождественские ярмарки Европы 2023 года:

Вена 11.11.23. – 26.12.23.

Прага 02.12.23. – 06.01.24.

Дрезден 29.11.23. – 07.01.24.

Лондон 18.11.23. – 01.01.24.

Берлин 27.11.23. – 31.12.23.

Будапешт 18.11.23. – 01.01.24.

Копенгаген 03.11.23. – 21.12.23.

Амстердам 13.11.23. – 26.12.23.

Дублин 08.12.23. – 21.12.23.

Брюссель 21.11.23. – 31.12.23.

Мадрид 25.11.23. – 31.12.12.

«Польский консультант» желает всем читателям крепкого здоровья и отличного времяпрепровождения в праздничные дни!