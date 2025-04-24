Планы украинцев в 2025 году

Намерения людей часто меняются. Это зависит и от окружающей действительности, и от сложившихся личных и/или деловых отношений. Нередко разные данные предоставляют и разные опросы, поэтому рассмотрим не одно, а сразу два исследования о планах украинцев в Польше.

Опрос Personnel Service

Лишь каждый седьмой работник из Украины намерен остаться в Польше на постоянной основе, свидетельствуют данные «Барометра польского рынка труда», подготовленного Personnel Service. Хотя 9 из 10 украинцев оценивают свою профессиональную ситуацию положительно, уровень позитивного отношения украинцев к Польше и полякам снижается.

Украинцам хорошо в РП, но вряд ли они останутся здесь навсегда

За два года заметны постепенные изменения в отношениях между поляками и украинцами. По его мнению, первоначальная волна солидарности уступает место повседневным вызовам — как в социальной, так и в экономической сфере.

По данным исследования, Польша остается привлекательным местом трудоустройства для украинцев. 88% из них считают, что ситуация на польском рынке очень хорошая. Особое признание получили:

экономическая стабильность;

низкий уровень безработицы;

культурная и языковая близость.

Интересно, что уровень позитивного отношения украинцев к Польше и полякам снижается — на данный момент он составляет 64,25%, что означает снижение на 6 процентных пунктов по сравнению с предыдущим выпуском опроса. Лишь 14% граждан из-за восточной границы РП думают о том, чтобы обосноваться в стране на постоянной основе.

Что поляки думают об украинцах? Каждый четвертый человек имеет позитивный настрой

Как указано в Барометре, процент поляков, положительно относящихся к украинцам, снижается:

в настоящее время он составляет 23%, что означает падение на целых 12 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом;

24% поляков заявили об отрицательном или резко отрицательном отношении, что на 6 процентных пунктов больше.

Что беспокоит поляков? Граждане Украины, по мнению респондентов, оказывают негативное влияние на рынок труда и заработную плату. 18% опасаются потерять работу из-за приезда граждан из-за восточной границы.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Поляки понимают, что сегодня нет сильной конкуренции за рабочие места, и рабочие из Украины в основном заполняют те пробелы, которые не могут заполнить поляки. В то же время их присутствие действительно может оказать влияние на замедление темпов роста заработной платы. Определенное ухудшение настроений среди сотрудников — естественное явление в условиях экономической неопределенности, однако стоит подчеркнуть, что большинство поляков по-прежнему нейтрально или положительно относятся к украинцам.

Исследование The Economist

Еще несколько лет назад большинство украинских беженцев верили, что после войны они вернутся на родину. Сегодня этот сценарий становится все менее и менее реалистичным – по крайней мере именно так уверяет издание The Economist в своем исследовании. Меняются не только настроения, но и цели — теперь приоритетом опрошенных граждан Украины становится получение гражданства, работы и новой жизни в Европе.

Сколько украинцев планирует вернуться?

По последним данным Центра экономической стратегии, на которые ссылается The Economist, лишь 43% украинцев планируют вернуться в свою страну. Это огромное изменение — в 2022 году таких среди граждан Украины было 74%.

Среди главных причин называют:

отсутствие перспектив;

неопределенность относительно окончания войны;

опасения расширения зоны боевых действий.

Наибольшие изменения заметны среди женщин, которые составляют большинство беженцев. Первоначально предполагалось, что они вернутся, как только ситуация стабилизируется. Теперь эксперты прогнозируют, что отмена военного положения может лишь спровоцировать новую волну эмиграции — особенно среди мужчин, которые до сих пор не могли покинуть Украину.

Планы украинцев

Как пишет The Economist, в Краковском центре помощи беженцам украинцы сегодня вместо вопросов о жилье и работе спрашивают о гражданстве и постоянном месте жительства. Курсы польского языка находятся в осадном положении — на одно место претендуют до 16 человек. Более 67% беженцев в Польше работают или активно ищут работу, и правительство планирует заменить временную защиту трехлетними видами на жительство. Эксперты не исключают, что на него могут претендовать более чем миллион беженцев.

Влияние украинцев на польскую экономику?

Согласно результатам исследования, опубликованного в этом году Bank Gospodarstwa Krajowego, миграция из Украины способствовала росту ВВП Польши за последние годы на 0,5% до 2,4% в год. При таком низком уровне безработицы и стареющем обществе иммигранты являются спасением рынка труда. Польша может только выиграть, хотя социальные настроения постепенно меняются, и правительство начинает ограничивать некоторые льготы для безработных беженцев. В отчете BGK подчеркивается, что будущее польской экономики будет зависеть от долгосрочной интеграции мигрантов.

В других странах ситуация не всегда такова. В Германии работают менее половины беженцев из Украины, и многие по-прежнему получают высокие социальные пособия. К проблемам относятся языковые барьеры, непризнание квалификаций и трудности в поиске работы, соответствующей образованию. Более 70% украинских беженцев в Германии имеют высшее образование, но работают не по специальности или вообще не работают.

Данные прошлых лет

Большинство украинцев, участвовавших в опросе, уже не раз работали в Польше. 28% респондентов решились пока на первую экономическую эмиграцию, 68% посетили Польшу не менее двух раз за последние 5 лет, в том числе 44% работали здесь 2-3 раза, 14% 4-5 раз, а каждый десятый — более 5 раз. Кроме того, 4% постоянно работают в РП.

84% жителей приграничных городов Украины указывают, что они проводят в Польше не более 6 месяцев, то есть столько, сколько до недавнего времени позволяла упрощенная процедура трудоустройства (см. что такое освядчение?). 16% проводят в РП более полугода.

В отчете указано, что сотрудники из Украины, ранее работавшие в РП, планируют вернуться, хотя и не в таком массовом количестве, как до 2022 года:

Год назад 64% украинцев заявляли, что намерены вернуться в Польшу на заработки.

В ноябре 2022 года такое заявление сделали уже всего 43%.

В марте 2023 года — 47%.

Отсутствие плана возвращения предполагает тот же процент респондентов, что и в ноябре 2022 года, тогда как год назад такое заявление делали гораздо меньше людей – всего 30%.

Все больше сотрудников из Украины работают на должностях среднего звена

До сих пор большинство украинцев работали в Польше на более низком уровне (и в абсолютном значении, и относительно своей квалификации). В предыдущем выпуске опроса так сообщили 3 из 4 человек.

В настоящее время украинцы чаще всего указывают работу среднего звена в компаниях Польши (61% по сравнению с 18% в предыдущем выпуске опроса). 35% работают на нижнем уровне, а на более высоком уровне всего 4%.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Примечательно, что эта информация не совпадает с заявлениями работодателей, утверждающих, что они нанимают украинцев в основном в качестве работников низшего звена.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше?

Минимальная украинская заработная плата, по данным этого отчета, в настоящее время составляет около 815 злотых (по текущему курсу). В Польше у украинцев другие параметры доходов. По заверению опрошенных (заработок указан в величине нетто в месяц):

каждый четвертый украинец зарабатывает от 2,7 до 3 тысяч злотых;

35% получает от 3 до 4 тысяч злотых;

17% зарабатывают от 4 до 5 тысяч злотых;

8% — от 5 до 6 тысяч злотых;

12% соглашаются работать за деньги, которые ниже минимальной заработной платы в Польше;

2% получает более 6000 злотых.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Эти параметры значительно отличаются от данных опроса, проводимых среди читателей «Польского консультанта» в рамках ежемесячного исследования рынка труда РП – Монитора праци . На момент публикации этого материала почти 22% сообщали о доходах свыше 7000 злотых брутто в месяц (более 5100 злотых нетто).

Расходы украинцев в Польше

Авторы исследования также поинтересовались, какие расходы несут украинцы на проживание в Польше. Оказывается, каждый третий респондент утверждает, что тратит в Польше всего от 200 до 500 злотых в месяц. Такие низкие расходы часто возможны благодаря пакету льгот, который включает, среди прочего: питание, транспорт до работы и проживание.

В частности:

66% рабочих из Украины были обеспечены жильем;

41% — бесплатным питанием;

у 37% есть бесплатный интернет;

35% были обеспечены транспортом к месту работы;

17% могли рассчитывать на помощь в выполнении формальностей.

каждый десятый опрошенный мог рассчитывать на бесплатные тесты на COVID-19 и социальные льготы;

7% имели бесплатную возможность изучение польского языка;

4% — профессионального обучения.

При этом только 16% опрошенных украинцев заявили, что не получили никакой дополнительной помощи.

Однако есть люди, которые тратят больше: 31% выделяют на эти цели от 500 до 1000 злотых, 14% тратит в месяц от 1000 до 2000 злотых.

Женщины в Польше живут скромнее, что является изменением по сравнению с предыдущим опросом. 46% женщин тратят максимум 500 злотых в месяц по сравнению с 41% мужчин. В ноябре 2022 года 46% мужчин тратили от 200 до 500 злотых в месяц по сравнению с 41% женщин.

Работники из Украины, которые находятся в Польше, не обязательно отправляют деньги своей семье. Чаще всего они копят их, а затем целиком увозят на родину. Целых 55% опрошенных признаются, что вообще не осуществляют международных переводов. Большинство из них женщины — 60% из них вообще не переводят деньги своей семье, по сравнению с 46% мужчин.

Среди тех, кто делает регулярные переводы, 12% выделяет на эти цели от 500 до 1000 злотых, 13% делает переводы от 1000 до 2000 злотых каждый месяц и 12% тратит на это более 2000 злотых в месяц. Меньшие суммы, от 200 до 500 злотых, ежемесячно переводятся на семейный счет, всего 8% респондентов.

Желают ли украинцы остаться в Польше?

Опрос показывает, что немногие украинцы намерены постоянно жить в Польше. Об этом сообщили только 6% опрошенных. Как по сравнению с ноябрьским опросом, так и по сравнению с прошлым годом процент людей, планирующих остаться в Польше, уменьшился (на 4 и 13 процентных пунктов соответственно).

По мнению авторов отчета, это показывает, что, несмотря на все трудности дома и выгоды в Польше, многие не готовы покинуть родину навсегда. Еще это означает, что опасения работодателей по поводу возможного оттока украинцев со временем – оправданы.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос По данным Gethome, в 2021 году украинцы купили в Польше более 10000 квартир. Эти цифры, вероятно, будут увеличиваться из-за притока беженцев. По данным опроса Personnel Service, 6% задумываются о покупке недвижимости в РП. В основном это молодые люди от 18 до 34 лет.

На вопрос о планах миграции украинцы указывают, что Польша, наряду с США и Канадой, находится в авангарде направлений для лиц, планирующих эмигрировать. Эти направления выбирает каждый пятый человек. Далее следуют Германия (16%) и Великобритания (11%). Менее популярные направления, которые выбирают менее одного из десяти человек, включают Скандинавию (7%), Чехию (5%), Нидерланды и Бельгию (5%).