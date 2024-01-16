Главная
Работа в Польше
Заработная плата

Прозрачность зарплаты: ЕС вводит новые положения об оплате труда

Автор:

Дата обновления: 16.01.2024

5/5 - (2 голоса)

В Европейском Союзе принята Директива № 2023/970 о прозрачности заработных плат. Данные нормы направлены на борьбу с дискриминацией по половому признаку, и являются обязательными для всех государств, входящих в ЕС.

Что такое прозрачность зарплат, в чем суть Директивы, и когда ее нормы начнут действовать в РП, читайте этой статье «Польского консультанта».

Скрыть содержание

Что такое прозрачность зарплаты?

Под прозрачностью оплаты труда (польск., Jawność wynagrodzeń) понимается доступность информации обо всех составляющих заработной платы, направленная на исключение возможности дискриминировать одних работников по отношению к другим на основании, в том числе, полового признака.

Вопрос разрыва заработных плат между мужчинами и женщинами стоит давно. Меры по его преодолению предпринимались уже ни раз, однако результата пока не дали.

В Европейском Союзе в целом сохраняется т.н. гендерный разрыв в оплате труда на уровне 13% (данные за 2020 год). При этом в странах-членах различия могут быть еще более значительны. Так в Польше на 2022 год разница составляла 20%, сохраняя тенденцию на увеличение. Теперь осуществляется еще одна попытка регулирования, но уже на уровне всего ЕС.

Из-за чего возникает гендерный разрыв в зарплатах?

Проблема вызвана различными факторами, среди которых эксперты выделяют:

  • гендерные стереотипы;
  • горизонтальную сегрегацию, включая чрезмерную представленность женщин на низкооплачиваемых должностях в сфере обслуживания;
  • неравномерное распределение обязанностей по уходу (в первую очередь за детьми).

Для устранения этих и других причин Европейский парламент и принял Директиву № 2023/970 об усилении применения принципа равной оплаты для мужчин и женщин за равный труд или труд равной ценности, посредством прозрачности оплаты и механизмов обеспечения ее соблюдения.

Какими мерами собираются повысить прозрачность зарплат?

По мнению политиков ЕС, принцип равной оплаты должен быть усилен путем устранения прямой и косвенной дискриминации в оплате труда. Одновременно это не должно помешать работодателям по-разному платить работникам, выполняющим одну и ту же работу или работу равной ценности, если они руководствуются объективными, гендерно-нейтральными и свободными от предвзятости критериями, такими как достижения и компетенции.

Используемая терминология

Чтобы лучше понять новые нормы, обратим внимание на термины, используемые в Директиве. Для целей положений, регулирующих вопросы прозрачности и равной оплаты труда, приняты следующие определения:

  • Вознаграждение (зарплата) – это обычная базовая (или минимальная) почасовая (или ежемесячная) заработная плата, а также любые другие льготы в денежной или натуральной форме, полученные работником прямо или косвенно (в том числе дополнительные или переменные компоненты) от своего работодателя в связи с выполнением обязанностей.
  • Уровень вознаграждения – годовой оклад брутто и соответствующий почасовой оклад брутто.
  • Гендерный разрыв в оплате труда – разница в среднем уровне оплаты труда между работницами-женщинами и мужчинами одного работодателя, выраженную в процентах от среднего уровня оплаты труда работников-мужчин.
  • Прямая дискриминация – это ситуация, когда к человеку относятся менее благосклонно по признаку пола, чем к другому человеку относятся, относились или могли бы относиться в сопоставимой ситуации.
  • Косвенная дискриминация – это ситуация, когда очевидно нейтральное положение, критерий или практика поставят лиц одного пола в особо невыгодное положение по сравнению с лицами другого пола, если только это положение, критерий или практика не являются объективно оправданными на основе законного права, когда цели и средства достижения этой цели являются уместными и необходимыми.

Уже по определениям видно, что точных критериев пока не введено, а значит намерения могут так и остаться не воплощенными на практике. Однако точно можно будет говорить о прогрессе (или его отсутствии) только после практического применения норм данной Директивы.

Особенности почасовой оплаты

Принцип равной оплаты должен соблюдаться в отношении почасовой оплаты труда, так же как при ежемесячной заработной плате или любых других льготах в денежной или натуральной форме.

Консультант
Дмитрий Константинович
☕️ Поддержите нас прямо сейчас!
В соответствии с решением Trybunału Sprawiedliwości (решение от 9 февраля 1982 г., Garland, C-12/81, ECLI:EU:C:1982:44; решение от 9 июня 1982, Комиссия Европейских Сообществ против Великого Герцогства Люксембург, C-58/81, ECLI:EU:C:1982:215;) понятие «вознаграждение» должно включать не только ежемесячную заработную плату, но также дополнительные или переменные компоненты вознаграждения.

Дополнительные или переменные компоненты должны включать любые льготы в денежной или натуральной форме в дополнение к обычной базовой или минимальной почасовой или ежемесячной заработной плате, которую работник получает прямо или косвенно. Такие дополнительные или переменные компоненты могут включать, помимо прочего:

  • премии;
  • компенсацию за сверхурочную работу;
  • скидки на проезд;
  • пособие на жилье и питание;
  • компенсацию за обучение;
  • выплаты по больничным листам;
  • установленные законом компенсации;
  • профессиональные пенсии.

Понятие «вознаграждение» должно охватывать все элементы, выплачиваемые в соответствии с законодательством, коллективными договорами или практикой в ​​каждом государстве-члене ЕС.

Как будут сравнивать зарплаты мужчин и женщин?

Структуры оплаты труда должны быть такими, чтобы можно было оценить, находятся ли работники в сопоставимой ситуации с точки зрения ценности их труда, на основе объективных, гендерно-нейтральных критериев, согласованных с представителями работников (например, профсоюзами), если такие представители существуют.

Критерии, определяющие переменные части вознаграждения, не могут быть прямо или косвенно основаны на гендере (поле) сотрудников. К таким критериям могут относиться:

  • навыки;
  • усилия;
  • ответственность;
  • условия труда;
  • любые другие факторы, имеющие отношение к рабочему месту или должности.

Они должны применяться объективным, нейтральным образом, исключающим любую прямую или косвенную дискриминацию по признаку пола.

Информация о зарплате

Собственно, «прозрачность» заключается в предоставленной работникам информации. Лица, претендующие на трудоустройство, имеют право получить от своего будущего работодателя следующие сведения:

  • Начальный оклад или диапазон окладов, основанный на объективных, нейтральных с гендерной точки зрения критериях, предусмотренный для рассматриваемой должности.
  • Соответствующие положения коллективного договора, применяемого работодателем в отношении рассматриваемой должности, где это применимо.

Эта информация должна быть предоставлена ​​таким образом, чтобы обеспечить информированные и прозрачные переговоры о заработной плате, например, в опубликованном объявлении о вакансии перед собеседованием или иным образом.

Работодатель не может спрашивать претендентов на работу об их вознаграждении в текущих трудовых отношениях или в предыдущих трудовых отношениях.

Кроме этого:

  1. Работодатели должны обеспечить, чтобы объявления о вакансиях и названия должностей были нейтральными с гендерной точки зрения, и чтобы процесс найма осуществлялся недискриминационным образом, чтобы не подрывать право на равную оплату за равный труд.
  2. Работники имеют право запрашивать и получать в письменной форме информацию об их индивидуальном уровне оплаты труда и средних уровнях оплаты труда по полу для категорий работников, выполняющих ту же работу, что и они, или работу той же ценности, что и они.
  3. Работники должны иметь возможность запросить информацию, указанную в предыдущих пунктах, и получать ее через своих представителей в соответствии с национальным законодательством или практикой. Они также должны иметь возможность запрашивать и получать информацию через специальный орган по вопросам равенства.
Консультант
Дмитрий Константинович
☕️ Поддержите нас прямо сейчас!
Несложно заметить, что некоторые нормы уже есть в польском законодательстве (например, в положениях о равенстве оплаты труда, мерах, направленных на борьбу с дискриминацией по зарплате или дискриминацией на работе вообще). Из нового можно говорить о возможности запрашивать среднюю оплату труда на предприятии по своей специальности и наличие некоего «специального органа по вопросам равенства».

Когда положения Директивы ЕС должны появиться в польском законодательстве?

Согласно нормам данной Директивы, государства-члены должны ввести в силу законы, нормативные акты и административные положения, необходимые для соблюдения настоящей Директивы, к 7 июня 2026 года. После чего должны немедленно сообщить Еврокомиссии текст этих положений для проверки и согласования.

Заключение

Пока информации по теме прозрачности зарплат настолько мало, что вопросов возникает больше, чем имеется ответов. Намерения европейской бюрократии очевидны – снижение гендерного разрыва по зарплатам. Однако, как именно эти нормы будут имплементированы в законодательство РП, когда это будет, и какой будет правоприменительная практика – покажет время.

Мы продолжим отслеживать ситуацию, и будем обновлять данный материал по мере появления новых сведений.

Читайте также:

5/5 - (2 голоса)

Остались вопросы? Задайте их:

  1. Под статьей в виде комментария.
  2. В нашем ТГ-чате.
  3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Работа в Польше
Подпишись на канал Консультант в ТГ

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен

Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.