Что такое прозрачность зарплаты?

Под прозрачностью оплаты труда (польск., Jawność wynagrodzeń) понимается доступность информации обо всех составляющих заработной платы, направленная на исключение возможности дискриминировать одних работников по отношению к другим на основании, в том числе, полового признака.

Вопрос разрыва заработных плат между мужчинами и женщинами стоит давно. Меры по его преодолению предпринимались уже ни раз, однако результата пока не дали.

В Европейском Союзе в целом сохраняется т.н. гендерный разрыв в оплате труда на уровне 13% (данные за 2020 год). При этом в странах-членах различия могут быть еще более значительны. Так в Польше на 2022 год разница составляла 20%, сохраняя тенденцию на увеличение. Теперь осуществляется еще одна попытка регулирования, но уже на уровне всего ЕС.

Из-за чего возникает гендерный разрыв в зарплатах?

Проблема вызвана различными факторами, среди которых эксперты выделяют:

гендерные стереотипы;

горизонтальную сегрегацию, включая чрезмерную представленность женщин на низкооплачиваемых должностях в сфере обслуживания;

неравномерное распределение обязанностей по уходу (в первую очередь за детьми).

Для устранения этих и других причин Европейский парламент и принял Директиву № 2023/970 об усилении применения принципа равной оплаты для мужчин и женщин за равный труд или труд равной ценности, посредством прозрачности оплаты и механизмов обеспечения ее соблюдения.

Какими мерами собираются повысить прозрачность зарплат?

По мнению политиков ЕС, принцип равной оплаты должен быть усилен путем устранения прямой и косвенной дискриминации в оплате труда. Одновременно это не должно помешать работодателям по-разному платить работникам, выполняющим одну и ту же работу или работу равной ценности, если они руководствуются объективными, гендерно-нейтральными и свободными от предвзятости критериями, такими как достижения и компетенции.

Используемая терминология

Чтобы лучше понять новые нормы, обратим внимание на термины, используемые в Директиве. Для целей положений, регулирующих вопросы прозрачности и равной оплаты труда, приняты следующие определения:

Вознаграждение (зарплата) – это обычная базовая (или минимальная) почасовая (или ежемесячная) заработная плата, а также любые другие льготы в денежной или натуральной форме, полученные работником прямо или косвенно (в том числе дополнительные или переменные компоненты) от своего работодателя в связи с выполнением обязанностей.

– это обычная базовая (или минимальная) почасовая (или ежемесячная) заработная плата, а также любые другие льготы в денежной или натуральной форме, полученные работником прямо или косвенно (в том числе дополнительные или переменные компоненты) от своего работодателя в связи с выполнением обязанностей. Уровень вознаграждения – годовой оклад брутто и соответствующий почасовой оклад брутто.

– годовой оклад брутто и соответствующий почасовой оклад брутто. Гендерный разрыв в оплате труда – разница в среднем уровне оплаты труда между работницами-женщинами и мужчинами одного работодателя, выраженную в процентах от среднего уровня оплаты труда работников-мужчин.

– разница в среднем уровне оплаты труда между работницами-женщинами и мужчинами одного работодателя, выраженную в процентах от среднего уровня оплаты труда работников-мужчин. Прямая дискриминация – это ситуация, когда к человеку относятся менее благосклонно по признаку пола, чем к другому человеку относятся, относились или могли бы относиться в сопоставимой ситуации.

– это ситуация, когда к человеку относятся менее благосклонно по признаку пола, чем к другому человеку относятся, относились или могли бы относиться в сопоставимой ситуации. Косвенная дискриминация – это ситуация, когда очевидно нейтральное положение, критерий или практика поставят лиц одного пола в особо невыгодное положение по сравнению с лицами другого пола, если только это положение, критерий или практика не являются объективно оправданными на основе законного права, когда цели и средства достижения этой цели являются уместными и необходимыми.

Уже по определениям видно, что точных критериев пока не введено, а значит намерения могут так и остаться не воплощенными на практике. Однако точно можно будет говорить о прогрессе (или его отсутствии) только после практического применения норм данной Директивы.

Особенности почасовой оплаты

Принцип равной оплаты должен соблюдаться в отношении почасовой оплаты труда, так же как при ежемесячной заработной плате или любых других льготах в денежной или натуральной форме.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В соответствии с решением Trybunału Sprawiedliwości (решение от 9 февраля 1982 г., Garland, C-12/81, ECLI:EU:C:1982:44; решение от 9 июня 1982, Комиссия Европейских Сообществ против Великого Герцогства Люксембург, C-58/81, ECLI:EU:C:1982:215;) понятие «вознаграждение» должно включать не только ежемесячную заработную плату, но также дополнительные или переменные компоненты вознаграждения.

Дополнительные или переменные компоненты должны включать любые льготы в денежной или натуральной форме в дополнение к обычной базовой или минимальной почасовой или ежемесячной заработной плате, которую работник получает прямо или косвенно. Такие дополнительные или переменные компоненты могут включать, помимо прочего:

премии;

компенсацию за сверхурочную работу;

скидки на проезд;

пособие на жилье и питание;

компенсацию за обучение;

выплаты по больничным листам;

установленные законом компенсации;

профессиональные пенсии.

Понятие «вознаграждение» должно охватывать все элементы, выплачиваемые в соответствии с законодательством, коллективными договорами или практикой в ​​каждом государстве-члене ЕС.

Как будут сравнивать зарплаты мужчин и женщин?

Структуры оплаты труда должны быть такими, чтобы можно было оценить, находятся ли работники в сопоставимой ситуации с точки зрения ценности их труда, на основе объективных, гендерно-нейтральных критериев, согласованных с представителями работников (например, профсоюзами), если такие представители существуют.

Критерии, определяющие переменные части вознаграждения, не могут быть прямо или косвенно основаны на гендере (поле) сотрудников. К таким критериям могут относиться:

навыки;

усилия;

ответственность;

условия труда;

любые другие факторы, имеющие отношение к рабочему месту или должности.

Они должны применяться объективным, нейтральным образом, исключающим любую прямую или косвенную дискриминацию по признаку пола.

Информация о зарплате

Собственно, «прозрачность» заключается в предоставленной работникам информации. Лица, претендующие на трудоустройство, имеют право получить от своего будущего работодателя следующие сведения:

Начальный оклад или диапазон окладов, основанный на объективных, нейтральных с гендерной точки зрения критериях, предусмотренный для рассматриваемой должности.

Соответствующие положения коллективного договора, применяемого работодателем в отношении рассматриваемой должности, где это применимо.

Эта информация должна быть предоставлена ​​таким образом, чтобы обеспечить информированные и прозрачные переговоры о заработной плате, например, в опубликованном объявлении о вакансии перед собеседованием или иным образом.

Работодатель не может спрашивать претендентов на работу об их вознаграждении в текущих трудовых отношениях или в предыдущих трудовых отношениях.

Кроме этого:

Работодатели должны обеспечить, чтобы объявления о вакансиях и названия должностей были нейтральными с гендерной точки зрения, и чтобы процесс найма осуществлялся недискриминационным образом, чтобы не подрывать право на равную оплату за равный труд. Работники имеют право запрашивать и получать в письменной форме информацию об их индивидуальном уровне оплаты труда и средних уровнях оплаты труда по полу для категорий работников, выполняющих ту же работу, что и они, или работу той же ценности, что и они. Работники должны иметь возможность запросить информацию, указанную в предыдущих пунктах, и получать ее через своих представителей в соответствии с национальным законодательством или практикой. Они также должны иметь возможность запрашивать и получать информацию через специальный орган по вопросам равенства.

Когда положения Директивы ЕС должны появиться в польском законодательстве?

Согласно нормам данной Директивы, государства-члены должны ввести в силу законы, нормативные акты и административные положения, необходимые для соблюдения настоящей Директивы, к 7 июня 2026 года. После чего должны немедленно сообщить Еврокомиссии текст этих положений для проверки и согласования.

Заключение

Пока информации по теме прозрачности зарплат настолько мало, что вопросов возникает больше, чем имеется ответов. Намерения европейской бюрократии очевидны – снижение гендерного разрыва по зарплатам. Однако, как именно эти нормы будут имплементированы в законодательство РП, когда это будет, и какой будет правоприменительная практика – покажет время.

Мы продолжим отслеживать ситуацию, и будем обновлять данный материал по мере появления новых сведений.