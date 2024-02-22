В каких отраслях можно рассчитывать на повышение?

Рейтинг, подготовленный экспертами образовательной платформы Preply, показывает, что одними из самых финансово привилегированных секторов станут SSC (Shared Service Center) и BPO (Business Process Outsource), то есть современная индустрия бизнес-услуг.

Около 31% компаний, работающих в этой сфере, планируют нанимать новых сотрудников. Ожидаемый прирост занятости во всем секторе составит 400 тысяч человек. В прошлом году зарплаты специалистов и менеджеров выросли в среднем на 7%.

Что там у IT?

Несмотря на то, что в 2023 году в среднем по IT-отрасли зафиксирован рост зарплат лишь на 1%, на некоторых направлениях на специалистов по-прежнему огромный спрос, что приводит к более высоким зарплатам.

Что это за направления? Выделяют следующие:

Программист с навыками project-менеджера.

Должности, связанные с обработкой данных.

Сектор кибербезопасности.

В 2023 году повышение заработной платы по этим специальностям составило в среднем 22%.

Какие профессии получили самые существенные прибавки?

В данном случае снова будут продемонстрированы результаты минувшего года, как уже состоявшийся факт повышения зарплат. Именно на них авторы исследования рекомендуют обратить внимание и в текущем году.

Юристы

В юридической отрасли в прошлом году зафиксирован значительный рост зарплат. Заработок специалистов увеличился на 11%. Эта величина рассчитана путем суммирования зарплат юристов, работающих в юридических фирмах, и корпоративных юристов (на различных должностях и карьерных уровнях). Штатный юрист, работающий в компании, мог рассчитывать на зарплату до 25 000 злотых брутто. По прогнозам, в ближайшие месяцы эта зарплата, скорее всего, увеличится еще на 10-15%.

Финансовый контроль

Карьера, связанная с финансовым контролем, также выглядит многообещающе. Здесь в отчете (со ссылкой на другие исследования) сказано лишь, что большинство компаний этой отрасли заявили о дальнейшем повышении зарплат людей в этом секторе.

Маркетинг

С маркетологами все не столько прямолинейно. На повышение могут рассчитывать сотрудники очень специфических, узких областей интернет-маркетинга. В прошлом году специалисты по цифровому маркетингу и электронной коммерции получили повышение до 20%. Сюда также включены трафик-менеджеры и специалисты по социальным сетям, SEM, SEO, UX и UI.

Важной тенденцией в сфере маркетинга является также возросший спрос на специалистов по развитию бизнеса и маркетингу на зарубежных рынках. Здесь особенно ценится знание немецкого, французского, испанского и итальянского языков.

Фармацевтика

Здесь сухая констатация. В прошлом году в фармацевтике зафиксирован средний рост оплаты труда специалистов и руководителей на 8%.

Human Resources

В случае с HR рост зарплат напрямую связан с ростом в других отраслях. Компании ищут новых сотрудников, поэтому опытные специалисты по подбору персонала на вес золота.

Знание языков

На уровень зарплат менеджеров, согласно прошлогоднему исследованию, во многом влияет уровень владения иностранными языками. На самый высокий заработок могут рассчитывать люди, знающие несколько иностранных языков.

В настоящее время английский является отраслевым стандартом, но почти каждая вторая компания ищет сотрудников, свободно владеющих французским или немецким, особенно в секторах финансов и обслуживания клиентов.

Польский рынок труда 2024: резюме

В отчете подчеркивается, что при выборе карьерного пути или планировании смены отрасли стоит смотреть на общие тенденции и тенденции рынка – и исходя из этого выбирать те компетенции, которые стоит развивать.

В 2024 году важными трендами рынка станут внедрение цифровых решений, развитие искусственного интеллекта и открытие новых зарубежных рынков.

Польские компании будут искать сотрудников с других континентов, таких как Азия, Южная Америка и Африка. Знание дополнительного, менее популярного языка будет иметь решающее значение для поиска хорошо оплачиваемой работы с перспективой частого повышения зарплаты.