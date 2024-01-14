Главные страхи малого бизнеса в Польше в 2024 году
По данным исследование «2024 rok z perspektywy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (2024 год с точки зрения микро, малых и средних предприятий)», больше половины польских предпринимателей опасаются повышения цен на энергоносители, сырье, материалы, а также роста затрат на рабочую силу.
Чего еще боится бизнес в 2024 году, читайте в материале «Польского консультанта».
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- Об исследовании
- Основные опасения
- Затраты на оплату труда
- Другие поводы для беспокойства
- Сколько предпринимателей не опасаются ничего?
Об исследовании
Данные для исследования собирались в декабре 2023 года среди 620 субъектов хозяйственной деятельности Польши, из категории микро, малого и среднего бизнеса.
Проводилось исследование компанией IMAS International по заказу Kaczmarski Group.
Основные опасения
Согласно данным отчета, строительство, торговля и услуги – отрасли, вызывающие наибольшие опасения. Так или иначе опасения высказали 96% из опрошенных.
В лидерах такие причины:
- 54% предприятий опасаются повышения цен на энергоносители, сырье и материалы.
- 52% — роста затрат на рабочую силу.
Среди микропредприятий с числом сотрудников до девяти человек более 57% опасаются высоких операционных расходов. Такие расходы воспринимаются как особое бремя прежде всего строительством (59%), производством и услугами (по 57% в обоих случаях).
Затраты на оплату труда
Обеспокоенность ростом затрат на рабочую силу относительно равномерно распределилась между отраслями. Однако и здесь есть свои лидеры.
Например, в строительстве – 61% заявили об опасности для их бизнеса роста зарплат. Отрасль также опасается снижения количества клиентов, продаж и прибыли – таких в строительстве 44% (максимальный показатель среди всех направлений деятельности).КонсультантДмитрий КонстантиновичПо данным Национального долгового реестра, долги строительной отрасли составляют 1,5 миллиарда злотых, и за последний год они увеличились на 13%.
Другие поводы для беспокойства
В список опасений вошли также:
- Снижение числа клиентов, объемов продаж и прибыли – 38% (помимо строительства, в этой сфере также задействованы торговля и сфера услуг, об этом заявили 39% представителей этих секторов).
- 33% представителей МСП боятся внесения в законодательство неблагоприятных для бизнеса изменений.
К последнему относятся в основном компании из сферы услуг и микропредприятия. При этом каждая четвертая компания в 2024 году боится неплатежеспособности и неплатежей (здесь снова лидирует строительство – так высказалось 50% представителей отрасли).
Сколько предпринимателей не опасаются ничего?
Этот показатель рекордно низкий. Последние годы стали испытанием практически для всех сфер экономики, поэтому большинство компании ожидают, что и в 2024 году им придется непросто.
Только 4% респондентов не беспокоятся о том, что принесут им ближайшие месяцы.
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