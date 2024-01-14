Об исследовании

Данные для исследования собирались в декабре 2023 года среди 620 субъектов хозяйственной деятельности Польши, из категории микро, малого и среднего бизнеса.

Проводилось исследование компанией IMAS International по заказу Kaczmarski Group.

Основные опасения

Согласно данным отчета, строительство, торговля и услуги – отрасли, вызывающие наибольшие опасения. Так или иначе опасения высказали 96% из опрошенных.

В лидерах такие причины:

54% предприятий опасаются повышения цен на энергоносители, сырье и материалы.

52% — роста затрат на рабочую силу.

Среди микропредприятий с числом сотрудников до девяти человек более 57% опасаются высоких операционных расходов. Такие расходы воспринимаются как особое бремя прежде всего строительством (59%), производством и услугами (по 57% в обоих случаях).

Затраты на оплату труда

Обеспокоенность ростом затрат на рабочую силу относительно равномерно распределилась между отраслями. Однако и здесь есть свои лидеры.

Например, в строительстве – 61% заявили об опасности для их бизнеса роста зарплат. Отрасль также опасается снижения количества клиентов, продаж и прибыли – таких в строительстве 44% (максимальный показатель среди всех направлений деятельности).

Другие поводы для беспокойства

В список опасений вошли также:

Снижение числа клиентов, объемов продаж и прибыли – 38% (помимо строительства, в этой сфере также задействованы торговля и сфера услуг, об этом заявили 39% представителей этих секторов).

33% представителей МСП боятся внесения в законодательство неблагоприятных для бизнеса изменений.

К последнему относятся в основном компании из сферы услуг и микропредприятия. При этом каждая четвертая компания в 2024 году боится неплатежеспособности и неплатежей (здесь снова лидирует строительство – так высказалось 50% представителей отрасли).

Сколько предпринимателей не опасаются ничего?

Этот показатель рекордно низкий. Последние годы стали испытанием практически для всех сфер экономики, поэтому большинство компании ожидают, что и в 2024 году им придется непросто.

Только 4% респондентов не беспокоятся о том, что принесут им ближайшие месяцы.