Суть изменений

Согласно новым правилам найма, работодатели будут иметь право проверять биографию кандидата за предшествующий период в 20 лет. Целью данных изменений является защита несовершеннолетних клиентов (учеников, пациентов, участников и пр.) и предотвращение сексуальных преступлений.

Новые требования включают необходимость предоставления информации из Национального реестра уголовных преступлений.

Данная инициатива связана с внесением изменений в ustawu dotyczącej przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz ochrony małoletnich (Закон РП о противодействии угрозам сексуальных преступлений и защите несовершеннолетних). Речь идет, в частности, об art.21 данного Закона, которая расширяет требования к лицам, поступающим на работу или осуществляющим иную деятельность, связанную с общением с детьми. Эти профессии применимы и в сфере здравоохранения, поскольку с детьми контактируют педиатры, психиатры, психологи и другие медицинские работники.

Что именно изменится?

Считается, что благодаря более строгим критериям отбора отдельные должности будут занимать компетентные люди без каких-либо тревожных записей в прошлом. С другой стороны, пациенты, особенно педиатрические, и родители, отправляющие своих детей на различные внеклассные занятия, реабилитацию или психотерапию, будут чувствовать себя безопаснее.

Согласно новшествам, работодатель обязан проверять, не внесен ли потенциальный работник в Реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Это особенно важно для работодателей и организаторов, связанных со следующей деятельностью:

воспитание детей;

образование;

отдых и развлечение;

медицина;

психология, в том числе психологические консультации;

отрасли, связанные с духовным развитием;

спорт.

Сюда же относится и любая другая деятельность, прямо или косвенно связанная с обеспечением интересов несовершеннолетних.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Что касается иностранцев, то на них данная мера распространяется в полной мере (с учетом возможности иностранцев занимать те или иные должности), и записи в польском реестре преступлений проверяться будут однозначно. Что касается запросов в заграничные реестры и учреждения, то здесь правоприменительная практика пока неизвестна.

Напомним, что определенные обязательства по проверке соискателей работы в некоторых отраслях существовали и ранее. Теперь сфера применения этой нормы существенно расширена.

Новые обязанности для сотрудника

Приведут изменения и к новым обязанностям для работников. Согласно новым правилам, кандидат на трудоустройство должен будет предоставить сведения из Национального реестра уголовных преступлений. То есть это будет некая справка или выписка, которую должен подать потенциальному работодателю сам будущий сотрудник (вероятно, что-то аналогичное справке о несудимости).

К данным, по которым будет формироваться такая справка, относятся:

Преступления, предусмотренные главами XIX и XXV Kodeksu karnego (Уголовного кодекса Польши), в том числе преступления против сексуальной свободы и приличия.

Правонарушения, предусмотренные в art.189а и art.207 k.k. и в ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (Законе РП о противодействии наркомании).

Относительно иностранцев и поляков, ранее проживающих за границей РП, проверяться должны запрещенные деяния, указанные в положениях иностранного права, соответствующие перечисленным преступлениям.