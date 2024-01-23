Що з’ясували журналісти?

Нещодавно ми повідомляли, що режим тимчасового захисту в Польщі планується продовжити до березня 2025 року (зараз він діє лише до 04.03.2024). Разом з тим, за даними видання Rzeczpospolita, діючі пільги для біженців будуть продовжені лише на 6 місяців. За цей час буде розроблено нові правила надання допомоги.

Уряд РП, серед іншого, має намір проконсультуватися з:

міністерствами;

місцевими органами влади;

організаціями з надання допомоги.

«Зміни вкрай необхідні. Фінансова допомога від держави має надаватися лише хворим, залежним та інвалідам, в основному зі східної України», – заявило джерело видання у польському уряді.

Що може змінитись?

Завдяки Спеціальному закону українці отримали право на проживання на принципах, рівних з громадянами країн ЄС. Зокрема, повний доступ до освіти, системи охорони здоров’я та ринку праці. Уряд РП гарантував і щось більше – харчування та проживання (за певних умов), а також понад 500 пільг, у тому числі одноразову допомогу у розмірі 300 злотих та доступ до допомоги нарівні з громадянами.

У найгіршому варіанті розвитку подій, саме у цих нормах і можуть відбутися зміни. Точнішої інформації на даний момент немає.

Що є причиною змін?

З дослідження, проведеного Варшавським університетом, видно, що поляки більше не хочуть беззастережно допомагати українцям та виступають проти соціальних пільг та зловживань дорогим захистом.

Аналогічні заходи запроваджують і інші країни. Наприклад , Норвегія нещодавно запровадила суворіші правила для біженців з України. Люди, які їдуть у відпустку, втрачають статус біженця, бо, як пояснив уряд країни, виїзд означає, що вони більше не потребують захисту.

За даними гуманітарних організацій, така сама проблема з українцями існує і в Польщі, «що видно на прикордонних переходах, через які щодня не лише в’їжджають, а й виїжджають близько 20 000 громадян України». Польське законодавство справді дозволяє біженцям залишати країну на строк до 30 днів.

Підсумуємо. Наразі інформації дуже мало. Проте ймовірність, що дані видання правдиві, дуже висока. Це підтверджують і слова заступника міністра внутрішніх справ Польщі, Wiesław Szczepański, який в одному з недавніх інтерв’ю прокоментував питання з пільгами українцям фразою: «Ми даємо собі півроку, щоб виробити відповідні зміни в законі».

Як тільки з’явиться нова інформація, ми обов’язково повідомимо про це читачів.