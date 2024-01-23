Что выяснили журналисты?

Недавно мы сообщали, что режим временной защиты в Польше планируется продлить до марта 2025 года (сейчас он действует только до 04.03.2024). Вместе с тем, по данным издания Rzeczpospolita, действующие сейчас льготы для беженцев будут продлены только на шесть месяцев. За это время будут разработаны новые правила оказания помощи.

Правительство РП, среди прочего, намерено проконсультироваться:

с министерствами;

местными органами власти;

организациями по оказанию помощи.

«Изменения крайне необходимы. Финансовая помощь от государства должна предоставляться только больным, зависимым и инвалидам, в основном из восточной Украины», – заявил источник издания в польском правительстве.

Что может измениться?

Благодаря Специальному закону, украинцы получили право на проживание на принципах, равных с гражданами стран ЕС, в частности, полный доступ к образованию, системе здравоохранения и рынку труда. Правительство РП гарантировало и нечто большее – питание и проживание (при определенных условиях), а также более 500 льгот, в том числе единовременную помощь в размере 300 злотых и доступ к пособиям наравне с гражданами.

В худшем варианте развития событий, именно в этих нормах и могут произойти изменения. Более точной информации на данный момент нет.

Что является причиной изменений?

Из исследования, проведенного Варшавским университетом, видно, что поляки больше не хотят безоговорочно помогать украинцам и выступают против социальных льгот и злоупотреблений дорогостоящей защитой.

Аналогичные меры вводят и другие страны. Например, Норвегия недавно ввела более строгие правила для беженцев из Украины. Люди, которые уезжают в отпуск, теряют статус беженца, потому что, как объяснило правительство этой страны, выезд означает, что они больше не нуждаются в защите.

По данным гуманитарных организаций, такая же проблема с украинцами существует и в Польше, «что видно на пограничных переходах, через которые ежедневно не только въезжают, но и выезжают около 20000 граждан Украины». Польское законодательство действительно позволяет беженцам покидать страну на срок до 30 дней.

Подытожим. На данный момент информации очень мало. Однако вероятность, что данные у издания верные, очень высока. Это подтверждают и слова замминистра внутренних дел Польши, Wiesław Szczepański, который в одном из недавних интервью прокомментировал вопрос со льготами украинцам фразой: «Мы даем себе полгода, чтобы выработать подходящие изменения в законе».

Как только появится новая информация, мы обязательно оповестим об этом читателей.