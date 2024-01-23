Сократится ли помощь украинским беженцам в Польше этой осенью?
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Журналисты польского СМИ Rzeczpospolita узнали о серьезных изменениях, касающихся лиц со статусом УКР. Поправки касаются льгот, пособий и других типов помощи, оказываемой украинским беженцам. Действующие сейчас правила будут действовать только до конца сентября.
Что именно изменится и как это отразится на пребывании украинцев в РП, читайте в данной статье «Польского консультанта».
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- Что выяснили журналисты?
- Что может измениться?
- Что является причиной изменений?
Что выяснили журналисты?
Недавно мы сообщали, что режим временной защиты в Польше планируется продлить до марта 2025 года (сейчас он действует только до 04.03.2024). Вместе с тем, по данным издания Rzeczpospolita, действующие сейчас льготы для беженцев будут продлены только на шесть месяцев. За это время будут разработаны новые правила оказания помощи.
Правительство РП, среди прочего, намерено проконсультироваться:
- с министерствами;
- местными органами власти;
- организациями по оказанию помощи.
«Изменения крайне необходимы. Финансовая помощь от государства должна предоставляться только больным, зависимым и инвалидам, в основном из восточной Украины», – заявил источник издания в польском правительстве.
Что может измениться?
Благодаря Специальному закону, украинцы получили право на проживание на принципах, равных с гражданами стран ЕС, в частности, полный доступ к образованию, системе здравоохранения и рынку труда. Правительство РП гарантировало и нечто большее – питание и проживание (при определенных условиях), а также более 500 льгот, в том числе единовременную помощь в размере 300 злотых и доступ к пособиям наравне с гражданами.
В худшем варианте развития событий, именно в этих нормах и могут произойти изменения. Более точной информации на данный момент нет.
Что является причиной изменений?
Из исследования, проведенного Варшавским университетом, видно, что поляки больше не хотят безоговорочно помогать украинцам и выступают против социальных льгот и злоупотреблений дорогостоящей защитой.
Аналогичные меры вводят и другие страны. Например, Норвегия недавно ввела более строгие правила для беженцев из Украины. Люди, которые уезжают в отпуск, теряют статус беженца, потому что, как объяснило правительство этой страны, выезд означает, что они больше не нуждаются в защите.
По данным гуманитарных организаций, такая же проблема с украинцами существует и в Польше, «что видно на пограничных переходах, через которые ежедневно не только въезжают, но и выезжают около 20000 граждан Украины». Польское законодательство действительно позволяет беженцам покидать страну на срок до 30 дней.
Подытожим. На данный момент информации очень мало. Однако вероятность, что данные у издания верные, очень высока. Это подтверждают и слова замминистра внутренних дел Польши, Wiesław Szczepański, который в одном из недавних интервью прокомментировал вопрос со льготами украинцам фразой: «Мы даем себе полгода, чтобы выработать подходящие изменения в законе».
Как только появится новая информация, мы обязательно оповестим об этом читателей.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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