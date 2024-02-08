Що пропонує змінити Законопроект про іноземців у Польщі?

У статті далі будуть описані зміни щодо всіх іноземців. Проте свої коригування зазнає і Спецзакон для українських біженців, на яких, відповідно, і вказане тут поширюється повною мірою.

Якщо статус тимчасового захисту є важливою складовою перебування іноземця, обов’язково ознайомтеся з інформацією за посиланням вище.

Онлайн-подача на карту побиту

Напевно, цю можливість можна назвати однією з найбільш очікуваних для іноземців у Польщі. Законопроект передбачає можливість подання документів на всі типи карт побиту через інтернет.

Можливість має бути реалізована за допомогою державного сервісу MOS, який зараз застосовується виключно для можливості заповнити необхідні бланки.

Приблизна схема подачі документів на карту побиту виглядатиме так:

Заповнення анкети через MOS. Прикріплення сканів інших документів. Підписання заявки за допомогою електронного підпису / профілю зауфани. Реєстрація заявки ужондом воєводським. Виклик іноземця до ужонду з метою підтвердження оригіналів документів та/або донесення відсутніх (якщо ці операції виявляться необхідними).

Очікується, що ця процедура значно полегшить процес отримання карт побиту, причому як для іноземців, так і для чиновників. Звичайно, на перших етапах впровадження не виключено і певних складнощів, помилок, збоїв, але це буде з’ясовано вже в процесі роботи.

Об’єднана база даних іноземців

Наразі відомо лише про плани об’єднання кількох розрізнених баз даних в одну. Мета – мати всі дані про іноземців, які мешкають у Польщі, в єдиному реєстрі.

Про глобальність проекту можна говорити на підставі інформації про доступ до потенційної бази. Серед тих, хто з нею працюватиме, значиться влада різних рівнів, включаючи воєводства, повіти та гміни, а також ЗУС, Страж гранична і т.д.

В результаті, наприклад, при в’їзді в країну, прикордонник зможе перевірити працевлаштування іноземця на даний момент, наявність заборгованостей тощо.

Нові привілеї для власників Блакитних карт ЄС

Власникам Niebieska karta UE та членам їхніх сімей пропонується низка нових можливостей. Тут поки теж не багато конкретики, але навіть на рівні декларацій деякі поправки виглядають привабливо:

Можливість законного перебування з сім’ями в інших країнах ЄС (крім країни, яка видала таку карту) більше 3-х місяців (зараз, нагадаємо, йдеться про стандартні 90/180).

Спрощення процедури працевлаштування в інших країнах Євросоюзу (крім країни, яка видала таку карту).

Прискорення процесу возз’єднання сім’ї (поки без деталей цього прискорення).

Можливість ведення бізнесу в РП на тих самих підставах, що й громадяни Польщі.

Крім цього, вводиться зобов’язання власників Блакитних карт ЄС інформувати владу про такі зміни:

зміна роботодавця;

втрата роботи та період без працевлаштування;

припинення відповідати умовам Niebieska karta UE.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Чесно скажемо, за інформаційною складовою поки що не дуже зрозумілі зміни. Однак саме так значиться в офіційних джерелах, тому інформація ретранслюється і на цей матеріал. Як тільки з’явиться більше даних, статтю буде оновлено.

Коли зміни набудуть чинності?

На жаль, на даний момент немає точних відомостей про терміни, називають лише 2024 рік. Водночас імплементація європейських норм, про які йдеться у законопроекті про іноземців, потрібна вже досить давно (серед них є документи 2021 і навіть 2018 років). Це може опосередковано говорити про те, що розглядом поправок польські законодавці займуться найближчим часом.

Підсумуємо. Поки що відомі лише загальні положення планованих змін до Закону про іноземців і не виключено, що згодом з’являться не лише детальні пояснення, а й деякі з обіцяних норм зазнають коригування. Ми продовжимо відслідковувати ситуацію та обов’язково сповістимо читачів про всі новини, пов’язані зі змінами у Законі про іноземців у Польщі.