Що таке Богоявлення і чому його ще називають Святом Трьох Королів?

Свято Богоявлення (пол. Święto Objawienia Pańskiego), воно ж Свято Трьох Королів (пол. Święto Trzech Króli) – це релігійне християнське свято, що замикає цикл Різдвяних заходів (ще зустрічається найменування свята – Дванадцятий день, тому що саме стільки проходить від Різдва). Православна традиція відзначає цей день 19 січня разом із Хрещенням, католицька, у тому числі й польська – 6 січня (а Хрещення – у першу неділю після цієї дати).

Це свято отримало свою назву на честь Святої Трійці (відси – Богоявлення) під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан (звідси – Хрещення), а біблійський сюжет про волхвів з Сходу (Каспарі, Мельхіора та Бальтазара), які вирушили в подорож, слідуючи сяйву Вифлеємської зірки, до місця народження Христа, дав підставу називати це свято також Днем Трьох Королів.

Цю назву – Свято Трьох королів – можна вважати чисто польською, оскільки інші народи шанують волхвів, як мудреців, провидців, але мало хто вважає їх царственими особами.

6 січня в Польщі вихідний?

У 1960 році влада ПНР скасувала вихідний цього дня, який існував раніше багато років. Однак із 2011 року Богоявлення знову було оголошено державним святом. 6 січня в Польщі вихідний день.

Чи працюють магазини 6 січня в Польщі? У цей день закриті магазини, а працюють без обмежень лише деякі аптеки та заправні станції.

Як святкують День Трьох Королів у Польщі?

Свято Богоявлення має багатовікову традицію – його відзначали ще у ІІІ столітті. Це одне з найдавніших свят у християнській традиції.

Згідно з біблійною розповіддю, з нагоди народження Христа Три Королі – волхва вирушили до Віфлеєму, щоб поклонитися йому і принести дари: золото, ладан і мир. На ознаменування цієї події у Богоявленні у храмах освячують ладан та крейду, які віруючі забирають додому.

Освяченою крейдою прийнято робити написи на дверях свого житла:

Символи C + M + B від латинського «Christus mansionem benedicat», що означає «Хай благословить Христос (цей) дім».

від латинського «Christus mansionem benedicat», що означає «Хай благословить Христос (цей) дім». Також часто можна зустріти напис «K+M+B», що походить від ініціалів Трьох Королів – Каспера, Мельхіора та Бальтазара.

Часто замість символу + ставлять знак хреста – ✟. Відповідно, перша релігійна традиція в цей день – відвідування церковної служби і освячення крейди, якою потім і робляться вказані написи.

Хода Трьох Королів

З 2009 року на вулицях міст Польщі відбувається Хода трьох королів — вертеп, під час якого «Три королі» роздають дітям цукерки, а всі учасники разом співають різдвяні гімни. Виконавці гімнів отримують піснярі та барвисті паперові корони.

Цей звичай є і в інших країнах, але польські святині досі залишаються найчисельнішими у світі. Н-д, так виглядала Хода Трьох Королів у Варшаві у 2023 році:

Призабуті традиції

Вже не так широко поширені й інші традиції цього святкового дня, проте в деяких місцевостях Польщі досі можна зустріти:

Взаємні обміни подарунками чи візитами. Від дому до дому ходять співаки гімнів, серед них і юнаки, одягнені волхвами.

Гру у вибір мигдального короля. У солодощі, наприклад, у пряники чи солодкі ріжки ховають мигдаль. Той, кому він трапляється, стає Мигдальним королем. Так само обирають королеву і королівське подружжя отримує почесне місце за столом.

Червоні яблука. Дітям з нагоди Богоявлення роздають горіхи та червоні яблука. Вважається, що це подарує дітям рум’янець та міцні зуби.

У минулому будинки та двори обкурювали освяченими пахощами, щоб забезпечити захист від нещасть та хвороби.

День Трьох Королів закриває період Різдва. Цей звичай походить від язичницьких часів, коли зимове святкування Щедрих вінчань (Szczodrych Godów) закінчувалося через 12 днів, тому 6 січня свято в Польщі іноді називають ще Щедрим днем. У ті часи свята були безперервними, і вважалося, що робота в ці дні приносить у хату нещастя.

Хоча звичаї змінилися, назва дохристиянського свята все ще іноді зустрічається у польській традиції. У період після Різдва в багатьох повітах Польщі пекли спеціальні булочки або млинці, які робили різдвяні вечори приємнішими та служили подарунками для колядників.