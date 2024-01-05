Что такое Богоявление и почему его еще называют Праздником Трех Королей?

6 января (а Крещение – в первое воскресение после этой даты). Праздник Богоявления (польск., Święto Objawienia Pańskiego), он же Праздник Трех Королей (польск., Święto Trzech Króli) – это религиозный христианских праздник, замыкающий цикл Рождественских мероприятий (еще встречается наименование праздника – Двенадцатый день, так как именно столько проходит от Рождества ). Православная традиция отмечает этот день 19 января вместе с Крещением, католическая, в том числе и польская –(а Крещение – в первое воскресение после этой даты).

Свои названия праздник получил в честь явления Святой Троицы (отсюда Богоявление) во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан (отсюда Крещение), а библейский сюжет о волхвах с Востока (Каспере, Мельхиоре и Бальтазаре), отправившихся в путь, следуя за сиянием Вифлеемской звезды, к месту рождения Христа, дал повод называть этот праздник и Днем Трех Королей.

Это название – Праздник Трех королей – можно считать чисто польским, так как другие народы почитают волхвов, как мудрецов, провидцев, но мало кто полагает их царственными особами.

Является ли Богоявление выходным днем?

В 1960 году власти ПНР отменили выходной в этот день, существовавший ранее многие годы. Однако с 2011 году Богоявление снова было объявлено государственным праздником. 6 января в Польше выходной день.

Кроме прочего, в этот день закрыты магазины, а работают без ограничений только некоторые аптеки и заправочные станции.

Как празднуют День Трех Королей в Польше?

Праздник Богоявления имеет многовековую традицию – его отмечали еще в III веке. Это один из древнейших праздников в христианской традиции.

Согласно библейскому рассказу, по случаю рождения Христа Три Короля – волхва отправились в Вифлеем, чтобы поклониться ему и принести дары: золото, ладан и миру. В ознаменование этого события в Богоявление в храмах освящают ладан и мел, которые верующие уносят домой.

Освященным мелом принято делать надписи на дверях своих жилищ:

Символы « C+M+B » от латинского «Christus mansionem benedicat», что означает «Да благословит Христос (этот) дом».

» от латинского «Christus mansionem benedicat», что означает «Да благословит Христос (этот) дом». Также часто можно встретить написание «K+M+B», происходящее от инициалов Трех Королей – Каспера, Мельхиора и Бальтазара.

Часто вместо символа «+» ставят знак креста — ✟. Соответственно, первая религиозная традиция в этот день – посещение церковной службы и освящение мела, которым потом и делаются указанные надписи.

Шествие Трех Королей

С 2009 года на улицах различных городов Польши проходит Шествие трех королей — вертеп, во время которого «Три короля» раздают детям конфеты, а все участники вместе поют рождественские гимны. Исполнители гимнов получают песенники и красочные бумажные короны.

Этот обычай есть и в других странах, но польские свиты до сих пор остаются самыми многочисленными в мире. Н-р, так проходило шествие Трех Королей в Варшаве в 2023 году:

Подзабытые традиции

Уже не так широко распространены и другие традиции в этот праздничный день, однако в некоторых местностях Польши до сих пор можно встретить:

Взаимные обмены подарками или визитами. От дома к дому ходят певцы гимнов, среди них и юноши, одетые волхвами.

Игру в выбор миндального короля. В сладости, например, в пряники или сладкие рожки прячут миндаль. Тот, кому он попадается, становится Миндальным королем. Таким же образом выбирают королеву, и королевская чета получает почетное место за столом.

Красные яблоки. Детям по случаю Богоявления раздают орехи и красные яблоки. Считается, что это подарит детям румянец и крепкие зубы.

В прошлом дома и дворы окуривали освященными благовониями, чтобы обеспечить защиту от несчастий и болезней.

День Трех Королей закрывает период Рождества. Этот обычай восходит к языческим временам, когда зимнее празднование Щедрых венчаний (Szczodrych Godów) заканчивалось через 12 дней, поэтому и 6 января в Польше иногда называют еще Щедрым днем. В те времена празднества были непрерывными, и считалось, что работа в эти дни приносит в дом несчастье.

Хотя обычаи изменились, название дохристианского праздника все еще иногда встречается в польской традиции. В период после Рождества во многих регионах Польши пекли специальные булочки или блины, которые делали рождественские вечера более приятными и служили подарками для колядующих.