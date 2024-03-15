UPD. 15.05.2024. Согласован текст Директивы ЕС

Совет ЕС по занятости, социальной политике, здравоохранению и защите потребителей достиг соглашения по рабочей директиве ЕС, вводящей презумпцию трудоустройства (презумпцию полной занятости). В соответствии с документом, с лицами, работающими с помощью различных электронных платформ, по умолчанию должны подписывать полноценные трудовые договоры. Гражданско-правовые будут возможны только если работодатели докажут необходимость такого шага.

Изменения называют революционными, так как они могут коснуться более 28 миллионов человек в текущем времени, и до 43 миллионов к 2025 году.

✅ Mamy to! Ochrona pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych coraz bliżej! Rada UE ds. Zatrudnienia, w której właśnie uczestniczę w Brukseli, osiągnęła porozumienie ws. dyrektywy, której wdrożenie pozwoli na ochronę kurierów, kierowców, osób dostarczających… pic.twitter.com/OUJZrhcZEY — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) March 11, 2024

Кроме этого, разрывать договоры / увольнять сотрудников смогут только живые люди. Это будет запрещено доверять алгоритмам.

Точные сроки вступления Директивы в силу в настоящее время неизвестны.

Предыстория вопроса

Все началось с того, что чиновники Европейского союза начали работать над нормативными актами, регламентирующими правила трудоустройства через онлайн-платформы. В первую очередь ЕС хочет прекратить практику фиктивной занятости.

Люди, работающие через такие интернет-платформы (например, деятельность по перевозке людей или заказ еды, такая как у Uber, Wolt и т.п.), чаще всего «нанимаются» либо на основании умовы злецения, либо им приходится открыть свой бизнес и подписать B2B-контракт.

Масштаб у данной проблемы огромный — речь идет не только о поставщиках продуктов питания или таксистах, но и об уборщицах, веб-дизайнерах, программистах и пр. Изменения в законе коснутся 28 миллионов граждан стран ЕС (в Польше по предварительным оценкам, число таких «работников» может достигать 2,5 миллиона человек).

Причина изменений

ЕС хочет бороться с практикой вытеснения сотрудников в B2B-договоры или гражданско-правовые контракты, в условиях, когда объем и характер обязанностей сопоставимы с трудовым договором (умовой о праце).

Поступая таким образом, онлайн-платформам не нужно соблюдать многие права сотрудников, они получают выгоды при налогообложении. При этом люди, зарабатывающие на таких платформах, должны учитывать:

ограничения и наказания за ненадлежащее выполнение услуг;

у них нет возможности выбирать способ выполнения задач;

зачастую им указывают время и место работы.

То есть на них распространяются ограничения, аналогичные ограничениям штатных сотрудников, но без привилегий, вытекающих из работы на основе трудового договора.

Что такое презумпция полной занятости?

Именно так – презумпцией полной занятости (польск., Domniemanie zatrudnienia na etacie) – в ЕС называют планируемые нововведения, подразумевающие подписание по умолчанию трудовых договоров, если соблюдены условия трудовых отношений.

Изначально речь шла только о людях, зарабатывающих на онлайн-платформах. Однако на практике, как говорят эксперты, ознакомившиеся с положениями законопроекта, применить презумпцию полной занятости только к этой группе будет невозможно. Очевидно, что нормы будут распространяться на всех сотрудников — как в частных компаниях, так и в государственных учреждениях.

Критика проекта

Несомненно, шаги, направленные на повышение уровня защиты работников – дело благое. Однако у специалистов возникает вопрос, что делать людям, добровольно выбравшим самозанятость или трудоустройство, например, по умове о дзело.

Новые правила могут, с одной стороны, обеспечить права большой группы работников, которые до сих пор были их лишены, но в то же время значительно усложнить жизнь предпринимателям и людям, сознательно выбравшим иную форму занятости, чем умовы о праце.