Два договора и нормы законодательства

Начнем с главного – разрешается ли иметь несколько контрактов с одним работодателем? Польское трудовое законодательство не запрещает нанимать одного и того же работника по нескольким договорам, в том числе и договорам разного типа.

Однако на то, какой именно договор может быть заключен, указывает не только его название (умова о праце, умова злецения или умова о дзело), но и его содержание и характеристики. Существуют условия, при которых возможно заключение исключительно трудового договора.

Когда возможен гражданско-правовой контракт при наличии умовы о праце?

Напомним, если работодатель хочет нанять своего сотрудника по гражданско-правовому договору, этот договор должен соответствовать определенным условиям:

обязанности не обязательно должны выполняться в точно определенном месте или времени, и уж тем более не под руководством заказчика (работодателя);

заказ может быть выполнен третьим лицом — субподрядчиком, если такая возможность вытекает из договора или когда этого требуют обстоятельства;

договор поручения не обязательно должен быть оплачен (см. умовы злецения без оплаты);

вознаграждение должно выплачиваться ежемесячно, если договор был заключен на срок более одного месяца;

исполнитель (работник) несет ответственность всем своим имуществом за любой ущерб, причиненный заказчику (работодателю) или третьим лицам в связи с выполнением заказа.

Еще один существенный момент — договор возмездного оказания услуг может быть заключен с собственным работодателем при условии, что он охватывает виды деятельности, не указанные в трудовом договоре.

Для лучшего понимания рассмотрим ситуация на примере:

Пример . Если сотрудник работает по трудовому договору в качестве администратора базы данных, то обучение других подразделений компании вопросам правовых оснований сбора и обработки персональных данных может осуществляться на основании умовы злецения или умовы о дзело, поскольку это не входит в круг его обязанностей, содержащихся в умове о праце.

Два гражданско-правовых контракта

Не запрещено и подписание нескольких гражданско-правовых договоров с одним заказчиком (работодателем), если условия выполнения обязанностей не требуют подписания умовы о праце.

Однако сколько бы гражданско-правовых договоров с одним работодателем не было заключено, все доходы по ним рассматриваются как общая сумма, в то числе с целями налогообложения и отчисления взносов ZUS.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Важно понимать, что относится это и к умовам о дзело, которые в самостоятельном варианте не предполагают отчисления взносов ЗУС. Если такой договор второй, третий и т.д., социальное страхование с него выплачивается на тех же условиях, что и по первому договору. Относится это и к случаям с умовами о праце в качестве основного контракта. По этой причине использование умов о дзело в подобных условиях не представляет интереса, и на практике применяется крайне редко.

Договор поручения и постоянная занятость

Гражданско-правовой договор с собственным работодателем рассматривается как форма непрерывной занятости. Таким образом, принцип совпадения страховых титулов не применяется к договору поручения, исполняемому от имени собственного работодателя. По вышеуказанной ссылке есть и подробное пояснение, как именно выплачиваются взносы ZUS, в том числе и в рассматриваемой ситуации.

Еще раз повторим:

Это означает, что в соответствии с законом вознаграждение работника за выполнение обязанностей от имени работодателя рассматривается так же, как и основное вознаграждение по трудовому договору. Таким образом, вознаграждение по обоим видам трудовых отношений составляет единую основу для уплаты взносов в ZUS (пенсия, инвалидность, болезнь, несчастный случай) и отражается в едином отчете RCA.

В результате работнику необходимо указать код страхования 01 10 и указать сумму вознаграждения по трудовому договору и договору оказания услуг. В этом случае регистрация работника для страхования по коду 04 11 как отдельного наименования по социальному страхованию является некорректной.

Определение основания для оплаты больничного

Если работник получает две зарплаты по двум разным договорам, и оба они облагаются взносами в ZUS в полном объеме, то как следует правильно определить основу для выплаты за больничный? В обычных условиях, когда по умове злецения и умове о дзело L4 не оплачивается, так как эти контракты не подразумевают выплат в соответствующий фонд.

Основой для выплаты пособия по болезни является среднемесячная заработная плата за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступила нетрудоспособность. Таким образом, вознаграждение по гражданско-правовым договорам, по которым в ЗУС платилось полностью, включая различные переменные компоненты (например, премии или бонусы), также включаются в расчет в качестве основного вознаграждения.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Отсюда вытекает и обратное. Если речь идет о нескольких гражданско-правовых контрактов, без наличия умовы о праце в качество основного договора, то фонд, из которого выплачивается больничный, пополняться не будет. Соответственно, и выплат по L4 не будет. Если конечно не было добровольного страхования

Подытожим. Сотрудник имеет право заключить второй, третий и т.д. договор со своим работодателем при соблюдении соответствующих условий. Если основным является трудовой договор, то по всем остальным необходимо платить взносы в ZUS по полной ставке, как и по умове о праце. Если все договора гражданско-правовые – как по умове злецения, но для всех контрактов.